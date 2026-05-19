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麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

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麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
麥當勞再度調整價格。路透資料照
麥當勞再度調整價格。路透資料照

速食龍頭麥當勞再度調整價格。台灣麥當勞19日宣布，將自5月27日凌晨零時起調整部分產品售價，包括超值全餐、早餐套餐、分享盒及部分點心、飲料價格調升3至5元，其中超值全餐調漲5元、早餐套餐調漲3元；不過，主餐單點價格維持不變。整體平均調幅1.3%。

這也是麥當勞繼2024年11月後，再度調整價格，2024年當時已是連續第七年調漲，2025年則未調整價格。

麥當勞表示，此次價格調整主要考量整體營運策略，套餐價格微幅調整，但將持續提供多元優惠方案，包括「1+1星級點$50／$69」、「甜心卡」買A送B、得來速VIP卡及麥當勞APP「麥粉週週樂」優惠券等，降低消費者負擔。

依據最新調整內容，超值全餐套餐價格調升5元，早餐套餐調升3元，分享盒價格調升5元；點心類中，玉米湯（小／大）調升3元，其餘點心價格不變。飲料部分，檸檬風味紅茶（中）與經典卡布奇諾（熱）調升3元，其餘飲料價格維持不變。

此外，塑膠袋加購價調升1元，麥克鷄塊沾醬加購價則調升2元。

除了價格調整外，麥當勞也同步擴充長期菜單。過去以期間限定販售、擁有高人氣的「辣味四盎司牛肉堡」與「辣味雙層四盎司牛肉堡」，此次正式納入常態供應商品。兩款產品主打厚實四盎司安格斯牛肉，搭配美國紐奧良風味「肯瓊醬」，以濃厚辛香口感吸引消費者。

另一款經典產品「雙層麥香魚」也同步回歸長期菜單，全天供應。麥當勞表示，產品採用100%真鱈魚製成雙層酥炸魚排，搭配塔塔醬，鎖定海鮮系漢堡愛好者。

價格方面，「辣味四盎司牛肉堡」單點92元、經典套餐162元；「辣味雙層四盎司牛肉堡」單點132元、經典套餐202元；「雙層麥香魚」單點92元、經典套餐162元。

麥當勞 早餐

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