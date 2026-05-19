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美國人氣漢堡「In-N-Out」為何只快閃不展店？專業網友曝背後商業目的
美國超人氣漢堡品牌「In-N-Out」再度來台快閃，今天(19日)上午開賣，依舊吸引數百瘋狂粉絲到場排隊，有人漏夜排隊超過12小時、其中也有不少「代排部隊」。然而針對品牌每隔一陣子就來台快閃卻遲遲不展店，有網友就在社群提問「這用意為何？這樣真的賺得到錢？」，結果釣出專業人士回覆，這背後其實是藏有「高明的商務考量」。
1948年創立的「In-N-Out」主打多樣化的美式漢堡，由於平價好吃，深獲不少民眾喜愛，也是到美國旅行必吃清單之一。過去品牌曾多次透過快閃活動來台，上次是2023年在大直進行一日快閃。由於每次登台快閃都造成大排長龍的轟動現象，有網友不解品牌背後的操作策略到底為何？
針對該疑問，有專業網友留言解惑，並表示「In-N-Out」不開放加盟、全都是直營店，「辦快閃只是為了商標權」，「因為台灣商標法規定，若無正當理由，連續三年未使用註冊商標，任何人皆可申請廢止。」，由於該品牌已經在台註冊相關商標，因此舉辦快閃活動等於證明其在台灣有商業使用的事實。
而該留言一出，立刻吸引不少回應，有人說「你的答案解答了我內心長久的疑問」、「就是為了維持商標權，看多了覺得噁心！」；但也有人表示「有什麼好噁心？等失去商標權被有心人趁機開一間盜版的，那才噁心吧？」。
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