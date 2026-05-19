快訊

520前台股重挫該買還是要逃？法人給了這個答案

身體留2樓、頭部掉1樓…台南眼科診所女員工亡 疑貨梯故障釀禍

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

美國人氣漢堡「In-N-Out」為何只快閃不展店？專業網友曝背後商業目的

聯合報／ 記者陳睿中/台北即時報導
美國超人氣漢堡品牌「In-N-Out」相隔3年再度來台快閃，今天(19日)在信義區Dream Plaza內的Lilla快閃登場，吸引數百民眾搶排。記者黃仕揚/攝影
美國超人氣漢堡品牌「In-N-Out」相隔3年再度來台快閃，今天(19日)在信義區Dream Plaza內的Lilla快閃登場，吸引數百民眾搶排。記者黃仕揚/攝影

美國超人氣漢堡品牌「In-N-Out」再度來台快閃，今天(19日)上午開賣，依舊吸引數百瘋狂粉絲到場排隊，有人漏夜排隊超過12小時、其中也有不少「代排部隊」。然而針對品牌每隔一陣子就來台快閃卻遲遲不展店，有網友就在社群提問「這用意為何？這樣真的賺得到錢？」，結果釣出專業人士回覆，這背後其實是藏有「高明的商務考量」。

1948年創立的「In-N-Out」主打多樣化的美式漢堡，由於平價好吃，深獲不少民眾喜愛，也是到美國旅行必吃清單之一。過去品牌曾多次透過快閃活動來台，上次是2023年在大直進行一日快閃。由於每次登台快閃都造成大排長龍的轟動現象，有網友不解品牌背後的操作策略到底為何？

針對該疑問，有專業網友留言解惑，並表示「In-N-Out」不開放加盟、全都是直營店，「辦快閃只是為了商標權」，「因為台灣商標法規定，若無正當理由，連續三年未使用註冊商標，任何人皆可申請廢止。」，由於該品牌已經在台註冊相關商標，因此舉辦快閃活動等於證明其在台灣有商業使用的事實。

而該留言一出，立刻吸引不少回應，有人說「你的答案解答了我內心長久的疑問」、「就是為了維持商標權，看多了覺得噁心！」；但也有人表示「有什麼好噁心？等失去商標權被有心人趁機開一間盜版的，那才噁心吧？」。

美國超人氣漢堡品牌「In-N-Out」再度來台快閃，依舊吸引許多民眾搶排，有網友發文提問，「用意到底為何？」。圖/翻攝自Threads
美國超人氣漢堡品牌「In-N-Out」再度來台快閃，依舊吸引許多民眾搶排，有網友發文提問，「用意到底為何？」。圖/翻攝自Threads

美國超人氣漢堡品牌「In-N-Out」相隔3年再度來台快閃，今天(19日)在信義區Dream Plaza內的Lilla快閃登場，吸引數百民眾搶排。記者黃仕揚/攝影
美國超人氣漢堡品牌「In-N-Out」相隔3年再度來台快閃，今天(19日)在信義區Dream Plaza內的Lilla快閃登場，吸引數百民眾搶排。記者黃仕揚/攝影

美國 品牌 漢堡

延伸閱讀

現場直擊／美式漢堡「In-N-Out」快閃數百人搶排！頭香漏夜卡位12小時

無辜中槍？日本拉麵店「吉伊卡哇禁入」 原因曝光掀兩派論戰

超商繳費為何不主動蓋章？店員親揭公司規定：曾被客人陰過

外送APP「這類菜單」愈來愈常見 他一看秒滅火：完全沒胃口

相關新聞

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

速食龍頭麥當勞再度調整價格。台灣麥當勞19日宣布，將自5月27日凌晨零時起調整部分產品售價，包括超值全餐、早餐套餐、分享盒及部分點心、飲料價格調升3至5元，其中超值全餐調漲5元、早餐套餐調漲3元；不過，主餐單點價格維持不變。整體平均調幅1.3%。

美國人氣漢堡「In-N-Out」為何只快閃不展店？專業網友曝背後商業目的

美國超人氣漢堡品牌「In-N-Out」再度來台快閃，今天(19日)上午開賣，依舊吸引數百瘋狂粉絲到場排隊，有人漏夜排隊超過12小時、其中也有不少「代排部隊」。然而針對品牌每隔一陣子就來台快閃卻遲遲不展店，有網友就在社群提問「這用意為何？這樣真的賺得到錢？」，結果釣出專業人士回覆，這背後其實是藏有「高明的商務考量」。

波的多「肉骨茶」洋芋片出包！大馬人吐槽3缺失 官方回應救火

華元食品波的多近日推出「肉骨茶口味」洋芋片，不過新包裝卻意外引發文化爭議。一名來自馬來西亞的女網友在Threads發文指出，包裝設計混用了多種不恰當元素，讓她看了忍不住直呼「我要捍衛肉骨茶的正義！」

麥當勞要漲價了！超值全餐漲5元、玉米湯漲3元 塑膠袋加價購也變貴

民眾荷包又要縮水啦！連鎖速食龍頭麥當勞宣布調整價格，將於5月27日凌晨起調整部分產品價格，超值全餐、早餐套餐、分享盒、部分點心及部分飲料價格調升3~5元，主餐單點價格則維持不變，整體平均調幅1.3%；此外同時，廣受好評的「辣味四盎司牛肉堡」與「辣味雙層四盎司牛肉堡」，以及經典的「雙層麥香魚」正式回歸長期供應菜單，讓粉絲相當期待。

《今際之國》三吉彩花卡穩C位！喜成Boucheron寶詩龍品牌摯友

法國高級珠寶世家Boucheron寶詩龍正式宣布，自2026年5月起，日本女星三吉彩花正式榮任品牌摯友。過去曾以多部影集、電影走紅亞洲甚至在歐洲嶄露頭角的三吉彩花（Ayaka Miyoshi），更具有高冷、強烈自信風格，本次和Boucheron的合作，無疑也成為品牌包含昆凌、周冬雨之外的又一位亞洲面孔。

Uber獨家「Drift」體驗東京甩尾 5月27日開放預約「每日限量4組」

Uber今宣布，今年6月3日至7月1日將於日本東京限時推出體驗行程「Uber Drift」，旅客可於副駕駛座，體驗源自日本經典賽車文化「甩尾（Drift）」，5月27日起開放預約，每日限量4組（1至4人），每組30000日圓（約新台幣5970元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。