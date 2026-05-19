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《今際之國》三吉彩花卡穩C位！喜成Boucheron寶詩龍品牌摯友
法國高級珠寶世家Boucheron寶詩龍正式宣布，自2026年5月起，日本女星三吉彩花正式榮任品牌摯友。過去曾以多部影集、電影走紅亞洲甚至在歐洲嶄露頭角的三吉彩花（Ayaka Miyoshi），更具有高冷、強烈自信風格，本次和Boucheron的合作，無疑也成為品牌包含昆凌、周冬雨之外的又一位亞洲面孔。
身兼時尚模特兒與演員的三吉彩花，在演藝生涯中展現出令人矚目的精湛演技。她曾以《Trotter Travel Guidebook》榮獲第29屆釜山國際影展亞洲內容大獎「年度新星獎」，此外也曾以《本心The Real You》拿下第46屆橫濱國際電影節「最佳女配角獎」；不僅如此在Netflix熱播影集《今際之國的闖關者》中，她更透過兼具氣勢、自信與冷靜的多重面向，發揮精湛演技，因此在國際能見度更上層樓。
今年四月時，三吉彩花（Ayaka Miyoshi）並在IG上公開了背部的大面積刺青，以誕生花「蜀葵」成為給自己的30歲禮物，象徵從迎合他人的束縛中解脫，活出不後悔的新人生，這份信念更與Boucheron寶詩龍的精神不謀而合，一如品牌進行高級珠寶設計時愛用的常春藤項鍊，野性、活力、大膽。而最新Boucheron形象視覺中，三吉彩花則配戴上品牌經典的Quatre系列珠寶，以及Serpent Boheme系列新品的項鍊、手鐲、戒指，新品珠寶以黃K金鑲嵌鑽石、黑瑪瑙，強烈印象也如三吉彩花的「做自己」，不隨波逐流、展現獨特存在。
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