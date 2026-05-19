Uber獨家「Drift」體驗東京甩尾 5月27日開放預約「每日限量4組」

Uber今宣布，今年6月3日至7月1日將於日本東京限時推出體驗行程「Uber Drift」，旅客可於副駕駛座，體驗源自日本經典賽車文化「甩尾（Drift）」，5月27日起開放預約，每日限量4組（1至4人），每組30000日圓（約新台幣5970元）。

甩尾（Drift）是一種透過車身側滑高速過彎的高難度駕駛技術，起源於1970年代的日本，如今已發展為深受車迷喜愛的汽車文化之一，但對海外旅客而言，想以安全且正規的方式體驗甩尾文化並不容易，此次推出Uber Drift，讓旅客能體驗充滿速度感與刺激感的日本賽車甩尾文化。

Uber表示，繼可於南非預約野生動物探險的「Uber Safari」、以及於土耳其搭乘熱氣球的「Uber Balloon」後，「Uber Drift」將帶領國際旅客深入探索享譽全球、卻向來不易親身接觸的日本甩尾次文化，也展現 Uber 持續透過平台串聯更多旅遊與移動體驗的方向。

Uber指出，此行程將讓旅客搭乘Uber Black van自東京住宿地點出發，前往知名的Mobara Twin Circuit（茂原雙賽道），抵達後可享有約90分鐘的賽道體驗，近距離感受JDM（Japanese Domestic Market，日本國內市場）車款，並於下午返回指定地點。

每組預約皆包含固定賽道圈數，可由團體成員彈性分配，或由單一旅客完整使用；另為符合賽道安全規定，所有參加者須穿著長袖上衣、長褲及包覆式鞋款（如運動鞋），現場也將提供安全帽。

Uber表示，為確保安全與專業性，Uber與持有Formula Drift執照的專業車手合作，旅客將以副駕駛身分，搭乘specially tuned賽車參與雙車甩尾（Tandem Drift）體驗，體驗車款包含Nissan Silvia S15與Nissan 180SX。

Uber指出，Uber Drift將於5月27日開放預約，活動期間為6月3日至7月1日，每組（1至4人），價格為30000日圓；由於活動具高度專業性，每日限量開放4組預約，民眾可透過Uber App，於首頁點選「Uber Drift」圖示進行預約。