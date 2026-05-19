「勸世三姊妹」挑戰國家戲劇院連演一個月紀錄 開賣日吸55倍新會員

台灣現象級音樂劇「勸世三姊妹」魅力驚人！八月第三度回歸劇場，不但首次進軍國家戲劇院，還將挑戰在國家戲劇院連演一個月的本土原創音樂劇紀錄。「勸世三姊妹」早鳥開賣日祭演出場館會員優先購，兩廳院表示，當天兩廳院會員的付費入會人數相較平日平均值約成長55倍，顯示節目具一定會員導入效益。

兩廳院強調，會員入會決策受多重因素影響，除節目本身吸引力外，尚包含既有會員續會時程、兩廳院大型節目陸續開賣及會員整體消費規劃等因素，相關數據仍宜納入整體營運脈絡綜合判讀。

「勸世三姊妹」被譽為「人生至少要看一次的台灣音樂劇」的重量級作品，即將在8月展開國家戲劇院、台中歌劇院、高雄衛武營北中南三站巡迴演出。這不僅是「勸世三姊妹」首度跳進國家兩廳院，更將挑戰台灣原創音樂劇首次「國家兩廳院連續演出一個月」的長銷紀錄。消息公開後，立刻引爆大批劇迷暴動敲碗：「之前搶不到票，今年絕對不會失手！」、「這次必須要三刷起跳！」、「我要帶全家人進劇場！」果然在15日早鳥啟售當天，兩廳院湧進大量新會員。

「勸世三姊妹」以西方音樂劇的流行音樂語彙重新詮釋台式幽默，巧妙融合台灣民間普遍視為老派及不祥的「牽亡歌陣」文化，在荒謬熱鬧與獵奇風景之中，道盡台灣家庭最深層的情感與遺憾，前面笑得有多開心，後面哭得就有多慘，讓它成為觀眾心中「後勁最強」的音樂劇作品。自2023年首演以來，累積超過43,000名觀眾，創下場場完售、一票難求的現象級熱潮。2025年，「勸世三姊妹」受邀成為首部登上外百老匯演出的台灣音樂劇，以極具台味的文化語言和舞台魅力，打動海外觀眾。

2026年回歸舞台的「勸世三姊妹」全面升級，在舞台、燈光及聲響設計大幅進化，以國家級劇院規格重新打造「最台味」的劇場體驗，原班人馬演員群也將全體回歸。三姊妹中的潑辣大姊宋國珍由張擎佳飾演，今年巡迴更加入了生力軍周宛怡共同擔綱演出，張芳瑜飾演溫和甜美的二姊宋國美，宮能安飾演美豔小弟宋國豪，呂承祐飾演個性截然不同的雙胞胎阿獅／阿狗，三姊妹消失多年的父親宋德正由葉文豪飾演，而王為則飾演神秘瘋癲的大伯公。

導演曾慧誠表示，「勸世三姊妹」是一齣從台灣土地長出的音樂劇，「在歡笑、荒謬與眼淚之間，陪著我們重新凝視死亡、思念與告別。」透過牽亡歌陣與當代音樂劇的交織，把屬於台灣人的情感與生命記憶唱進劇場，「希望讓這片土地最真實的生命記憶，被更多人看見，也讓文化不只是被保存，而是真正活在當代人的心中。」

●「勸世三姊妹」15日早鳥啟售，21日正式啟售，購票資訊: https://dmkk.tw/dk05ViUVv/DCDG