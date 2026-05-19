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腦中自動有聲音！Uber「東京甩尾」行程 限時體驗賽道飄移

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
民眾在日本可透過Uber App預約「Uber Drift」行程，親自於副駕駛座體驗源自日本經典賽車文化「甩尾（Drift）」的震撼魅力。圖／Uber提供
民眾在日本可透過Uber App預約「Uber Drift」行程，親自於副駕駛座體驗源自日本經典賽車文化「甩尾（Drift）」的震撼魅力。圖／Uber提供

Uber宣布再度把旅遊體驗玩出新高度！宣布將於6月3日至7月1日期間，在日本東京推出期間限定體驗行程「Uber Drift」，讓旅客不只是搭車移動，而是能直接坐上副駕駛座，親身感受日本經典賽車文化「甩尾（Drift）」帶來的震撼魅力，看到這裡腦中是不是已經自動響起〈Tokyo Drift〉經典的「叮、叮、叮」前奏了呢！這也是Uber全球「Go Anywhere」系列體驗首次登陸亞太地區，進一步把在地文化與旅遊行程整合進Uber App之中。

近年Uber持續拓展「不只是叫車」的服務版圖，先前已推出能在南非預約野生動物探險的「Uber Safari」，以及在土耳其搭乘熱氣球的「Uber Balloon」。這次則把目光瞄準日本深具代表性的甩尾文化，希望帶領國際旅客更深入接觸這項全球知名但不容易實際接觸的日本甩尾次文化。

所謂甩尾（Drift），是一種利用車身側滑進行高速過彎的駕駛技巧，起源於1970年代日本山路賽車文化，後來逐漸發展成全球車迷熱愛的競技與改裝文化。雖然甩尾魅力十足，但對海外旅客而言，要安全、合法又專業地接觸真正的甩尾體驗並不容易。Uber這次則透過平台整合，讓使用者只需透過App預約，就能參加完整規劃的賽車文化行程。

整個「Uber Drift」體驗包含旅客從東京住宿地點搭乘Uber Black van來回接送，前往位於千葉縣的知名Mobara Twin Circuit茂原雙賽道。抵達後，可享有約90分鐘的沉浸式賽道體驗，近距離感受JDM（Japanese Domestic Market，日本國內市場）經典車款的魅力。

最吸睛的部分，莫過於由持有Formula Drift執照的專業車手親自駕駛specially tuned賽車，帶領旅客進行雙車甩尾（Tandem Drift）體驗。參與者將以副駕駛身分上車，在高速甩尾與輪胎摩擦聲中感受腎上腺素飆升的刺激。官方公布的體驗車款包括Nissan Silvia S15與Nissan 180SX等經典日系跑車，對許多車迷來說堪稱夢幻組合。

「Uber Drift」採私人包團預約制，每組可容納1至4人，每組預約皆包含固定賽道圈數，可由團體成員彈性分配，或由單一旅客完整使用。為確保安全，所有參加者都必須穿著長袖、長褲與包覆式鞋款，現場也將提供安全帽等完整裝備。

「Uber Drift」將於5月27日正式開放預約，每組價格為30,000日圓。由於活動具高度專業性與稀有性，每日限量開放4組名額。未來Uber也將持續透過「Go Anywhere」系列，把更多獨特在地文化體驗帶進App，串聯更多旅遊與移動體驗的方向。

Uber於日本東京限時推出獨特的在地體驗行程「Uber Drift」。圖／Uber提供
Uber於日本東京限時推出獨特的在地體驗行程「Uber Drift」。圖／Uber提供

Uber 東京 南非

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