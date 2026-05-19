看全智賢、劉亦菲、安俞眞穿起來都好舒服！時髦人的機場標配LV薄底鞋

為頌揚旅行藝術而推出的為路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Flight Mode旅行系列，系列涵蓋為現代環球旅行者打造實用與時尚兼具的穿搭選擇。其中最受到時尚女星喜愛的，無疑是上市滿一周年的LV Sneakerina薄底鞋，不僅輕盈舒適，造型百搭時髦，席捲亞洲機場時尚，包括劉亦菲、王淨、全智賢、IVE隊長安俞眞等女星的機場造型都少不了這雙鞋，完美演繹了何謂不費力的高級感。

LV Sneakerina主打輕薄貼腳、行動自在，今年新增無後底的露跟鞋與輕便靴子款式，提供皮革、麂皮、針織等多元面料選擇，不論是單色與雙色設計，皆以最容易搭配的色彩滿足日常生活情境，完美傳遞Flight Mode系列的輕鬆旅行氛圍。

劉亦菲以簡約條紋上衣搭配短褲，腳踩LV Sneakerina薄底鞋，展旅行中的率性與自在。日前出發前往美國參加路易威登早春大秀的王淨，被捕捉到以深色款LV Sneakerina，搭配俏麗短裙和露出腰部的短上衣展現青春氣息，鞋款輕盈感讓休閒穿搭更顯精緻，成為年輕女生機場穿搭的最佳示範。

全智賢則展現韓式巨星風範，以短版外套、寬鬆牛仔褲搭配LV Sneakerina，鞋面Monogram細節低調點綴，簡約配色中藏著精品細節，舒適之餘氣場全開，將趕飛機的行程，穿出宛如時裝週看秀的從容氣場。人氣女團IVE隊長安俞眞，以短版上衣、短褲和連帽外套搭配藍色系的LV Sneakerina，青春活力十足，輕鬆駕馭機場街頭風格。

本季Flight Mode系列同步帶來全新Low Key流浪包，提供淺色調的月光石色、石英色、深泥灰色，中央V字標誌與金色掛鎖展現時髦氣息，與LV Sneakerina薄底鞋相互搭配，成為旅行穿搭的絕佳組合。

LV Sneakerina淡粉色露跟鞋，36,200元。圖／路易威登提供

王淨穿LV Sneakerina薄底鞋搭配丹寧套裝。圖／路易威登提供

木村光希穿桃紅色款LV Sneakerina薄底鞋。圖／路易威登提供

全智賢穿LV Sneakerina薄底鞋現身機場。圖／路易威登提供

LV Sneakerina灰色薄底鞋，36,200元。圖／路易威登提供

品牌大使王淨穿LV Sneakerina薄底鞋啟程參加本週路易威登2027早春紐約女裝大秀。圖／路易威登提供

LV Sneakerina天藍色露跟鞋，36,200元。圖／路易威登提供

韓國女團IVE隊長安俞眞天藍色款LV Sneakerina薄底鞋現身機場。圖／路易威登提供

劉亦菲穿米色款LV Sneakerina薄底鞋。圖／路易威登提供