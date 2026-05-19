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看全智賢、劉亦菲、安俞眞穿起來都好舒服！時髦人的機場標配LV薄底鞋

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓國女團IVE隊長安俞眞天藍色款LV Sneakerina薄底鞋現身機場。圖／路易威登提供
韓國女團IVE隊長安俞眞天藍色款LV Sneakerina薄底鞋現身機場。圖／路易威登提供

為頌揚旅行藝術而推出的為路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Flight Mode旅行系列，系列涵蓋為現代環球旅行者打造實用與時尚兼具的穿搭選擇。其中最受到時尚女星喜愛的，無疑是上市滿一周年的LV Sneakerina薄底鞋，不僅輕盈舒適，造型百搭時髦，席捲亞洲機場時尚，包括劉亦菲、王淨、全智賢、IVE隊長安俞眞等女星的機場造型都少不了這雙鞋，完美演繹了何謂不費力的高級感。

LV Sneakerina主打輕薄貼腳、行動自在，今年新增無後底的露跟鞋與輕便靴子款式，提供皮革、麂皮、針織等多元面料選擇，不論是單色與雙色設計，皆以最容易搭配的色彩滿足日常生活情境，完美傳遞Flight Mode系列的輕鬆旅行氛圍。

劉亦菲以簡約條紋上衣搭配短褲，腳踩LV Sneakerina薄底鞋，展旅行中的率性與自在。日前出發前往美國參加路易威登早春大秀的王淨，被捕捉到以深色款LV Sneakerina，搭配俏麗短裙和露出腰部的短上衣展現青春氣息，鞋款輕盈感讓休閒穿搭更顯精緻，成為年輕女生機場穿搭的最佳示範。

全智賢則展現韓式巨星風範，以短版外套、寬鬆牛仔褲搭配LV Sneakerina，鞋面Monogram細節低調點綴，簡約配色中藏著精品細節，舒適之餘氣場全開，將趕飛機的行程，穿出宛如時裝週看秀的從容氣場。人氣女團IVE隊長安俞眞，以短版上衣、短褲和連帽外套搭配藍色系的LV Sneakerina，青春活力十足，輕鬆駕馭機場街頭風格。

本季Flight Mode系列同步帶來全新Low Key流浪包，提供淺色調的月光石色、石英色、深泥灰色，中央V字標誌與金色掛鎖展現時髦氣息，與LV Sneakerina薄底鞋相互搭配，成為旅行穿搭的絕佳組合。

LV Sneakerina淡粉色露跟鞋，36,200元。圖／路易威登提供
LV Sneakerina淡粉色露跟鞋，36,200元。圖／路易威登提供

王淨穿LV Sneakerina薄底鞋搭配丹寧套裝。圖／路易威登提供
王淨穿LV Sneakerina薄底鞋搭配丹寧套裝。圖／路易威登提供

木村光希穿桃紅色款LV Sneakerina薄底鞋。圖／路易威登提供
木村光希穿桃紅色款LV Sneakerina薄底鞋。圖／路易威登提供

全智賢穿LV Sneakerina薄底鞋現身機場。圖／路易威登提供
全智賢穿LV Sneakerina薄底鞋現身機場。圖／路易威登提供

LV Sneakerina灰色薄底鞋，36,200元。圖／路易威登提供
LV Sneakerina灰色薄底鞋，36,200元。圖／路易威登提供

品牌大使王淨穿LV Sneakerina薄底鞋啟程參加本週路易威登2027早春紐約女裝大秀。圖／路易威登提供
品牌大使王淨穿LV Sneakerina薄底鞋啟程參加本週路易威登2027早春紐約女裝大秀。圖／路易威登提供

LV Sneakerina天藍色露跟鞋，36,200元。圖／路易威登提供
LV Sneakerina天藍色露跟鞋，36,200元。圖／路易威登提供

韓國女團IVE隊長安俞眞天藍色款LV Sneakerina薄底鞋現身機場。圖／路易威登提供
韓國女團IVE隊長安俞眞天藍色款LV Sneakerina薄底鞋現身機場。圖／路易威登提供

劉亦菲穿米色款LV Sneakerina薄底鞋。圖／路易威登提供
劉亦菲穿米色款LV Sneakerina薄底鞋。圖／路易威登提供

LV Sneakerina白色露跟鞋，36,200元。圖／路易威登提供
LV Sneakerina白色露跟鞋，36,200元。圖／路易威登提供

劉亦菲 LV 全智賢

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