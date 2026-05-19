Coach聯名Brain Dead玩太瘋！復古美式混東京街頭Y2K怪潮感爆發

美國紐約時尚品牌Coach與洛杉磯潮流品牌Brain Dead攜手最新聯名合作系列，由Coach創意總監Stuart Vevers與Brain Dead共同創辦人暨創意總監Kyle Ng共同激盪，融合復古美式風格與東京街頭文化靈感，聯名系列將Coach「玩具化」與「街頭化」，充滿當代年輕人喜愛的古著感與個人主義。

Coach與Brain Dead構築出一個遊樂園想像世界，融入懷舊情懷、個體精神與自我表達，並延續Coach工藝精神。Brain Dead用創新玩味的手法重新解構翻玩了Coach經典檔案庫，將經典包款重塑，像是Coach招牌的Tabby Bag、Waverly和Empire系列手袋，被賦予了全新的街頭靈魂，加入了充滿玩味的徽章貼片、粗獷的鏈條與塗鴉元素，以及各式可愛搞怪吊飾。

這次聯名系列也特別推出一款酷似美式復古午餐盒的包款，以及結合Brain Dead代表角色，推出粉紅色毛茸茸Empire包款，兼具Y2K懷舊與奇幻感。服飾部分推出百褶裙、襯衫式洋裝與綠色格紋洋裝，以及滑板短褲、復古圖案T-shirt、麂皮外著與丹寧外套等設計，呈現Z世代喜愛的隨性層次穿搭。聯名系列將在5月29日正式全球上市，於全球Coach與Brain Dead以及指定合作據點同步登場。

Brain Dead用創新玩味的手法重塑Coach經典包款，這次還推出酷似美式復古午餐盒的包款。圖／Coach提供

Coach與Brain Dead聯名合作系列，呈現Z世代喜愛的隨性層次穿搭。圖／Coach提供

Brain Dead用創新玩味的手法重新解構翻玩了Coach經典包款，加入了充滿玩味的貼片、鏈條，以及各式可愛搞怪吊飾。圖／Coach提供

Coach與Brain Dead聯名合作系列，呈現Z世代喜愛的隨性層次穿搭。圖／Coach提供

Coach與Brain Dead聯名合作系列，呈現Z世代喜愛的隨性層次穿搭。圖／Coach提供

Brain Dead重新解構翻玩了Coach經典檔案庫，將經典包款重塑，推出粉紅色毛茸茸Empire包款。圖／Coach提供