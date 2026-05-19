現場直擊／美式漢堡「In-N-Out」快閃數百人搶排！頭香漏夜卡位12小時

美國超人氣漢堡品牌「In-N-Out」相隔3年再度來台快閃，今天(19日)上午11點才開賣，但有瘋狂粉絲昨晚就到現場排隊，搶頭香的黃先生從新北市新莊前來，昨晚11點就抵達，漏夜排隊12小時，只為一嘗美味漢堡，根據記者現場直擊，在開門前一小時就已經聚集近4、500人，其中也有不少「代排部隊」，甚至網路喊出加價2千收購的行情。

1948年創立的「In-N-Out」，店內提供多樣化的美式漢堡，由於平價好吃，獲得不少民眾喜愛，許多影劇名人如貝克漢、李安導演也是粉絲。過去品牌曾多次透過快閃活動來台，上次於2023年曾在大直進行一日快閃，吸引數百人到場排隊購買。

這次在北市信義區Dream Plaza內的Lilla快閃登場，只賣4小時，限量供應招牌的「多寶多堡漢堡」，還有「愛樂魔風味漢堡」與「普樂騰風味漢堡」，數量有限，憑手環每人限購1顆漢堡或一份套餐，套餐售價則介於260~350元間。

美國超人氣漢堡品牌「In-N-Out」相隔3年再度來台快閃，今天(19日)在信義區Dream Plaza內的Lilla快閃登場，吸引數百民眾搶排。記者黃仕揚/攝影

美國超人氣漢堡品牌「In-N-Out」相隔3年再度來台快閃，今天(19日)在信義區Dream Plaza內的Lilla快閃登場，吸引數百民眾搶排。記者黃仕揚/攝影