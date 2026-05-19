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曾獲500盤肯定、亞洲最佳女主廚陳嵐舒的「gubami Social」 6月底熄燈

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「gubami Social」創立於2020年5月。圖／gubami Social提供
「gubami Social」創立於2020年5月。圖／gubami Social提供

由亞洲最佳女主廚陳嵐舒創立於2020年5月、位於新光三越台北信義新天地 A9六樓的「gubami Social」餐廳，在社群媒體發出停業公告，表示預計將在今年6月底正式結束營業。

餐廳透過公告表示，「這是一個不容易，但也充滿了感謝的決定。」「gubami Social」同時表示，6月30日將是餐廳最後一個營業日，「在最後倒數的這段日子裡，我們依然會用滿滿的活力與最用心的料理迎接大家。在六月底到來之前，歡迎大家有空回來吃頓飯、聊聊天，回味那些熟悉的招牌菜，讓我們能親口向您說聲謝謝！」

「gubami Social」展現的是陳嵐舒對台灣料理的詮釋，表現兼容並蓄、優雅、且自由的原創料理。陳嵐舒曾經表示：「它的食材是高品質的、料理發想是創意的，讓食客們品嘗到熟悉、卻是重新體驗的味道。最重要的是融合四方後產生的優雅平衡，是我認為台灣料理的那個『台』，能呈現的最高質感。」「gubami Social」的料理，也獲得「500盤」肯定。「臭豆腐蝦多士」與「巴斯克蚵仔煎餅」，便接連獲選進入2022「500盤」榜單。

「gubami Social」表示，這次餐廳決定結束營業最主要的原因，「主要是跟新光三越的租約到期。」未來「gubami Social」品牌仍然存續，「將重新考慮一下新的地點與餐飲市場發展的趨勢，再跟大家見面。」

松露臭豆腐蝦多士。圖／gubami Social提供
松露臭豆腐蝦多士。圖／gubami Social提供

「gubami Social」位於新光三越台北信義新天地A9六樓。圖／gubami Social提供
「gubami Social」位於新光三越台北信義新天地A9六樓。圖／gubami Social提供

巴斯克蚵仔煎餅。圖／gubami Social提供
巴斯克蚵仔煎餅。圖／gubami Social提供

陳嵐舒

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