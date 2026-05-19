遊牧美學歡慶一世紀 路易威登致敬原創經典 回顧生活藝術幻化未來
2026年米蘭設計周期間，路易威登（Louis Vuitton）於米蘭經典建築塞爾貝洛尼宮（Palazzo Serbelloni）發表全新Objets Nomades旅行家居系列，以「裝飾藝術百年致敬」為主題，在歷史工藝與當代美學間開創全新對話。展覽以沉浸式場景串起時間，從重現1920年代火車車廂的歷史檔案區，到與布雷拉美術學院合作、首度現場製作的庭院巨型地毯，完整呈現路易威登從旅行箱到完整家居世界的百年進化。
紀念1925年巴黎國際裝飾藝博會百年，今年首度推出完整的Pierre Legrain Hommage系列，向這位品牌1920年代重要藝術合作夥伴致敬。Legrain當年為路易威登打造品牌史上第一件家具——Omega造型梳妝台，今年以透過此系列推出復刻之作採用漆木搭配Nomade皮革，成為最別具義的代表作。
致敬系列亦首度將Legrain經典書籍裝幀圖案大規模應用於家居紡織品，推出蓋毯、桌布、地毯與室內裝飾布，把書頁上的幾何線條與色彩韻律，轉化為空間中的視覺焦點，將裝幀藝術昇華為生活藝術。該系列還包括一款首度結合珍珠母貝鑲嵌與皮革工藝的智利Riviera橡木休閒椅，以及以斜向幾何圖案玩轉光影的木質鑲嵌屏風，將百年前的前衛設計透過精湛工藝轉化為當代居家語彙。
Objets Nomades旅行家居系列也迎來英國設計工作室Raw Edges的首度加盟，所創作的扶手椅以光學錯覺紡織面料打造宇宙感有機造型，舒適度與視覺張力兼具。法國設計師Franck Genser打造的Aqua咖啡桌，微彎黑色大理石桌面呼應水面漣漪，圓潤邊緣致敬經典Speedy包款，木質接頭巧思呼應皮革包邊工藝，為品牌的當代設計增添新意。
長期合作的Estudio Campana新作則在色彩上綻放嶄新創意。Cocoon Dichroic扶手椅耗時三個月手工製作，手工切割二向色葉片呈現虹彩未來感；海藍寶石版本足球桌與萬花筒櫃，運用超過500片珍稀皮革切面拼接，搭配珍珠母貝鑲嵌與手繪圖案，將工藝複雜度推向新高。
之前曾率先登台展出的彩繪玻璃旅行箱，靈源自巴黎工坊新藝術風格彩繪玻璃窗，由Pharrell Williams參與設計，建築感光影結構打破傳統行李箱材質界限。餐瓷系列則融入金色Monogram圖案，Diamond玻璃器皿則以雙層水晶切割詮釋此經典圖案，兼備實用性與收藏價值。
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