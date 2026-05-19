遊牧美學歡慶一世紀 路易威登致敬原創經典 回顧生活藝術幻化未來

2026年米蘭設計周期間，路易威登（Louis Vuitton）於米蘭經典建築塞爾貝洛尼宮（Palazzo Serbelloni）發表全新Objets Nomades旅行家居系列，以「裝飾藝術百年致敬」為主題，在歷史工藝與當代美學間開創全新對話。展覽以沉浸式場景串起時間，從重現1920年代火車車廂的歷史檔案區，到與布雷拉美術學院合作、首度現場製作的庭院巨型地毯，完整呈現路易威登從旅行箱到完整家居世界的百年進化。

紀念1925年巴黎國際裝飾藝博會百年，今年首度推出完整的Pierre Legrain Hommage系列，向這位品牌1920年代重要藝術合作夥伴致敬。Legrain當年為路易威登打造品牌史上第一件家具——Omega造型梳妝台，今年以透過此系列推出復刻之作採用漆木搭配Nomade皮革，成為最別具義的代表作。

致敬系列亦首度將Legrain經典書籍裝幀圖案大規模應用於家居紡織品，推出蓋毯、桌布、地毯與室內裝飾布，把書頁上的幾何線條與色彩韻律，轉化為空間中的視覺焦點，將裝幀藝術昇華為生活藝術。該系列還包括一款首度結合珍珠母貝鑲嵌與皮革工藝的智利Riviera橡木休閒椅，以及以斜向幾何圖案玩轉光影的木質鑲嵌屏風，將百年前的前衛設計透過精湛工藝轉化為當代居家語彙。

Objets Nomades旅行家居系列也迎來英國設計工作室Raw Edges的首度加盟，所創作的扶手椅以光學錯覺紡織面料打造宇宙感有機造型，舒適度與視覺張力兼具。法國設計師Franck Genser打造的Aqua咖啡桌，微彎黑色大理石桌面呼應水面漣漪，圓潤邊緣致敬經典Speedy包款，木質接頭巧思呼應皮革包邊工藝，為品牌的當代設計增添新意。

長期合作的Estudio Campana新作則在色彩上綻放嶄新創意。Cocoon Dichroic扶手椅耗時三個月手工製作，手工切割二向色葉片呈現虹彩未來感；海藍寶石版本足球桌與萬花筒櫃，運用超過500片珍稀皮革切面拼接，搭配珍珠母貝鑲嵌與手繪圖案，將工藝複雜度推向新高。

之前曾率先登台展出的彩繪玻璃旅行箱，靈源自巴黎工坊新藝術風格彩繪玻璃窗，由Pharrell Williams參與設計，建築感光影結構打破傳統行李箱材質界限。餐瓷系列則融入金色Monogram圖案，Diamond玻璃器皿則以雙層水晶切割詮釋此經典圖案，兼備實用性與收藏價值。

路易威登於2026米蘭設計周期間於塞爾貝洛尼宮發表全新Objets Nomades旅行家居系列。圖／路易威登提供

路易威登於2026米蘭設計周期間於塞爾貝洛尼宮發表全新Objets Nomades旅行家居系列。圖／路易威登提供

Pierre Legrain Hommage致敬系列Nuits de Paris織品。圖／路易威登提供

Pierre Legrain Hommage致敬系列Metropolis Aventura扶手椅。圖／路易威登提供

Pierre Legrain Hommage致敬系列織品。圖／路易威登提供

Pierre Legrain Hommage是路易威登1920年代重要藝術合作夥伴。圖／路易威登提供

路易威登蒙特拿破崙大街店於2026米蘭設計周期間特別展出硬箱新作。圖／路易威登提供

Pierre Legrain Hommage致敬系列Omega造型梳妝台。圖／路易威登提供

Cocoon Dichroic扶手椅以手工切割二向色葉片呈現虹彩未來感。圖／路易威登提供

法國設計師Franck Genser打造的Aqua咖啡桌。圖／路易威登提供

Pierre Legrain曾為路易威登打造品牌首個家具作品Omega造型梳妝台。圖／路易威登提供

英國設計工作室Raw Edges為路易威登打造的扶手椅。圖／路易威登提供

Pierre Legrain Hommage致敬系Riviera Chilienne Chair。圖／路易威登提供

首度加盟路易威登Objets Nomades旅行家居系列的法國設計師Franck Genser。圖／路易威登提供

路易威登蒙特拿破崙大街店於2026米蘭設計周期間特別展出硬箱新作。圖／路易威登提供

英國設計工作室Raw Edges的首度加盟路易威登Objets Nomades旅行家居系列。圖／路易威登提供