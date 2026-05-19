必比登祥和蔬食推端午素粽 松露鷹嘴豆、椒麻滷花生亮相

端午節將至，唯一連續八年榮獲台北米其林必比登推薦的蔬食餐廳「祥和蔬食」，今年再推出兩款新口味素粽，「松露鷹嘴豆素粽」(全素)與「椒麻滷花生素粽」(奶蛋素)。

延續對風味的堅持與結合在地食材，並融入創新風味設計，呈現兼具層次、香氣與營養的節慶新品上市，提供消費者更豐富的選擇。

祥和蔬食表示，義大利松露的馥郁香氣，結合台灣香菇、非基改素肉與高蛋白鷹嘴豆，打造出濃郁卻不油膩的松露鷹嘴豆素粽(全素)。嚴選Q彈糯米，拌入慢火香煸的香菇與義大利中部Norcia產區頂級黑松露醬，層次豐富香氣優雅。鷹嘴豆不僅富含植物蛋白與膳食纖維，更含有多種微量營養素，是素食者與健康飲食族群的重要補給。充滿松露香、粽香與鷹嘴豆的完美融合，是今年最值得品嚐的質感素粽。

另一款椒麻滷花生素粽(奶蛋素)，推薦給重口味的美食家們，祥和主廚以多年研發的秘製椒麻配方，將花椒的清香麻意與辣椒的鮮香巧妙融合，香麻不嗆、辣度溫潤。搭配特選台灣在地香菇與滷製入味的花生，以及餐廳最熱銷的獨門菜飯酥香底料，香氣濃郁、口感豐富，展現素食料理的多元與魅力。

當然，最經典的祥和塔香三杯素粽(全素) 依舊是許多老饕的最愛，遵循古法炒料搭配手工製作，選用台灣特級杏鮑菇及上選大顆飽滿黃金板栗，搭配獨特三杯塔香風味，用料實在、內餡豐富。除了原味之外還有採用主廚特製辣油做成的三杯辣味粽可供選擇，喜歡重口味的人一定不要錯過。

祥和蔬食始終致力於推廣美味與健康並存的素食料理，精心打造多款風味獨特的素粽，為蔬食愛好者提供更多元的選擇。不論是喜愛濃郁風味或是偏愛川味麻辣，都能在祥和蔬食找到最適合自己的端午美味。即日起，除了在「祥和蔬食」鎮江店及慶城店可訂購端午素粽外，也可登入「祥和蔬食」官方網站訂購，提供貼心的滿額免費低溫冷凍宅配到府的服務，讓每位老饕除了吃好吃滿外，還能省荷包過佳節。

「椒麻滷花生素粽」(奶蛋素)。業者提供