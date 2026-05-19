波的多「肉骨茶」洋芋片出包！大馬人吐槽3缺失 官方回應救火

華元食品波的多近日推出「肉骨茶口味」洋芋片，不過新包裝卻意外引發文化爭議。一名來自馬來西亞的女網友在Threads發文指出，包裝設計混用了多種不恰當元素，讓她看了忍不住直呼「我要捍衛肉骨茶的正義！」

這名網友表示，首先，馬來人及穆斯林不食用豬肉，但包裝上卻將馬來傳統服飾人物與肉骨茶放在一起，顯示設計者似乎不了解「清真」文化；其次，肉骨茶上出現香菜，讓她直呼「跟火鍋加芋頭一樣無法接受」；最後，包裝還加入新加坡代表性的魚尾獅圖案，讓她認為這恐怕會引起馬來西亞人的反感，因為馬來西亞與新加坡的肉骨茶風味並不相同。

對此，波的多「蚵仔煎洋芋片」官方帳號也迅速回應表示，收到網友反映後，上週已立即停止出貨，並報廢剩餘包材。官方指出，未來將與設計公司加強文化敏感度與資訊正確性，希望避免類似情況再次發生。原PO則對品牌的處理態度表示肯定，留言表示「謝謝小編守住肉骨茶的尊嚴」，也期待這款洋芋片能換上新包裝後重新上市。

其他網友也紛紛留言表示，「天啊，蚵仔煎你真好」、「所以有買到第一版包裝的你各位，不要把袋子丟掉，那些可都是限量絕版品！」、「這種企業就應該要推，尊重多元文化與他人」。另有新加坡網友補充指出，馬來西亞肉骨茶偏向藥材與醬油風味，而新加坡版本則以白胡椒與蒜頭清湯為主，兩者特色不同，因此若包裝未加區分，確實容易造成誤解。