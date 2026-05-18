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愛馬仕2026米蘭設計周 以精湛匠藝撰寫靜奢美學新篇章

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛馬仕於2026年米蘭設計周期間在La Pelota展廳發表全新家居系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於2026年米蘭設計周期間在La Pelota展廳發表全新家居系列。圖／愛馬仕提供

2026年米蘭設計周期間，愛馬仕Hermès）於La Pelota展廳發表以「材質呢喃，物件成章」為主題的全新家居系列，透過大理石、鍛敲金屬、皮革與喀什米爾織品的對話，將馬術精神、跨文化工藝與極簡建築美學熔冶一爐。展場以石膏與山毛櫸木模塊搭建開放式廊道，沒有浮誇視覺，彰顯材質質感與光影層次，讓每一件器物都成為空間的有機延伸，在設計日趨喧鬧的潮流中堅守靜奢風格。

焦點家具新作Stadium d'Hermès餐桌由英國設計雙人組Edward Barber & Jay Osgerby操刀，8字輪廓靈感取自馬背曲線與賽道，由白與墨綠雙色大理石鑲嵌而成，邊緣致敬皮具拋光工藝，纖細桌腳令人想起馬術障礙賽的障礙桿，厚重石材透出輕盈，體現精湛的工藝與美學。

以守護女神為名的全新Palladion d'Hermès金屬器具系列，採用手工錘紋鍍鈀金屬搭配皮革、馬鬃毛與桂木手把，由銀匠以手工技法賦予金屬獨特微光。花瓶、水瓶、圓盾置物盤兼具雕塑感與實用性，冷冽金屬與溫潤材質的碰撞，讓人想起品牌與馬具的深厚淵源。一系列皮革物件則運用了品牌最負盛名的皮革技術，Piano收納盒以多色皮革鑲嵌呈現琴鍵幾何，木質盒身襯托色彩層次；Confettis置物籃以穿孔小牛皮製成，點綴圓點隱藏H字樣，輕巧活潑卻不失優雅。

織品系列展現跨文化匠藝：尼泊爾手工喀什米爾薄毯融入韓國傳統Bojagi拼布，H字母若隱若現，單品耗時數百小時製作；防染、刺繡、羅紋織帶與流蘇工藝，色彩柔和、觸感蓬鬆，為空間注入溫柔質地。

愛馬仕於2026年米蘭設計周期間在La Pelota展廳發表全新家居系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於2026年米蘭設計周期間在La Pelota展廳發表全新家居系列。圖／愛馬仕提供

Palladion d'Hermès系列花瓶。圖／愛馬仕提供
Palladion d'Hermès系列花瓶。圖／愛馬仕提供

Stadium d'Hermes餐桌。圖／愛馬仕提供
Stadium d'Hermes餐桌。圖／愛馬仕提供

Palladion d'Hermès系列餐桌擺飾。圖／愛馬仕提供
Palladion d'Hermès系列餐桌擺飾。圖／愛馬仕提供

Clamp and Dye薄毯。圖／愛馬仕提供
Clamp and Dye薄毯。圖／愛馬仕提供

Confettis彩色皮革製物籃。圖／愛馬仕提供
Confettis彩色皮革製物籃。圖／愛馬仕提供

Piano彩色皮革收納盒。圖／愛馬仕提供
Piano彩色皮革收納盒。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於2026年米蘭設計周期間在La Pelota展廳發表全新家居系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於2026年米蘭設計周期間在La Pelota展廳發表全新家居系列。圖／愛馬仕提供

Palladion d'Hermès系列花瓶。圖／愛馬仕提供
Palladion d'Hermès系列花瓶。圖／愛馬仕提供

Stadium d'Hermes餐桌。圖／愛馬仕提供
Stadium d'Hermes餐桌。圖／愛馬仕提供

Palladion d'Hermès系列水壺。圖／愛馬仕提供
Palladion d'Hermès系列水壺。圖／愛馬仕提供

Hermès 米蘭 愛馬仕

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