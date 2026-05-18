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愛馬仕2026米蘭設計周 以精湛匠藝撰寫靜奢美學新篇章
2026年米蘭設計周期間，愛馬仕（Hermès）於La Pelota展廳發表以「材質呢喃，物件成章」為主題的全新家居系列，透過大理石、鍛敲金屬、皮革與喀什米爾織品的對話，將馬術精神、跨文化工藝與極簡建築美學熔冶一爐。展場以石膏與山毛櫸木模塊搭建開放式廊道，沒有浮誇視覺，彰顯材質質感與光影層次，讓每一件器物都成為空間的有機延伸，在設計日趨喧鬧的潮流中堅守靜奢風格。
焦點家具新作Stadium d'Hermès餐桌由英國設計雙人組Edward Barber & Jay Osgerby操刀，8字輪廓靈感取自馬背曲線與賽道，由白與墨綠雙色大理石鑲嵌而成，邊緣致敬皮具拋光工藝，纖細桌腳令人想起馬術障礙賽的障礙桿，厚重石材透出輕盈，體現精湛的工藝與美學。
以守護女神為名的全新Palladion d'Hermès金屬器具系列，採用手工錘紋鍍鈀金屬搭配皮革、馬鬃毛與桂木手把，由銀匠以手工技法賦予金屬獨特微光。花瓶、水瓶、圓盾置物盤兼具雕塑感與實用性，冷冽金屬與溫潤材質的碰撞，讓人想起品牌與馬具的深厚淵源。一系列皮革物件則運用了品牌最負盛名的皮革技術，Piano收納盒以多色皮革鑲嵌呈現琴鍵幾何，木質盒身襯托色彩層次；Confettis置物籃以穿孔小牛皮製成，點綴圓點隱藏H字樣，輕巧活潑卻不失優雅。
織品系列展現跨文化匠藝：尼泊爾手工喀什米爾薄毯融入韓國傳統Bojagi拼布，H字母若隱若現，單品耗時數百小時製作；防染、刺繡、羅紋織帶與流蘇工藝，色彩柔和、觸感蓬鬆，為空間注入溫柔質地。
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