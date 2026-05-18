滿額送千層蛋糕！LADY M快閃台南 限定「檸香奶綠千層蛋糕」登場

來自紐約的人氣甜點「LADY M」即將於5月21日起限時快閃台南，除了推出獨家新口味，並可享「滿999送原味千層蛋糕」的限時優惠，以及切片蛋糕組合優惠，讓府城的甜食愛好者，也能享受到香甜的滋味。

「LADY M」自5月21日至6月30日期間，限時快閃台南新光新天地，特別推出限定新作「檸香奶綠千層蛋糕」，以綠茶餅皮層層堆疊，頂層覆上以新鮮檸檬汁與檸檬皮屑製成的晶透鏡面，內餡融合檸檬卡士達與綠茶鮮奶油，整體風味清新爽口，並帶有檸檬的明亮酸感與茶香尾韻，9吋2,800元，切片280元。

為歡慶台南新光新天地快閃店開幕，LADY M特別推出「滿額驚喜・好禮甜心享」活動，5月21日至5月24日，前30名單筆消費滿999元的顧客，即贈「原味千層蛋糕」。5月21日至6月10日，任選4片蛋糕搭配品牌保冷袋，優惠價1,499元。6月11日至6月30日，任選2片蛋糕搭配棋格盤叉組，優惠價880元。

活動期間任選4片蛋糕搭配品牌保冷袋，優惠價1,499元。圖／LADY M提供