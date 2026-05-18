新光三越南西、誠品武昌改裝 MUJI升級旗艦店對上日本人氣品牌首登台

台北西區百貨新話題，新光三越台北南西店一館改裝新亮相，共計33大品牌全新登場；誠品生活武昌店改裝以4樓為主進行大規模改裝替換櫃，以西門町商圈「新鮮、玩樂」為改裝主軸，從本月至8月將陸續有新櫃進駐，包括日本平價潮流服飾品牌WEGO、日本平價生活雜貨品牌3COINS這兩家話題全台首發店。

誠品生活武昌這次改裝以「自在遊嬉，打造新鮮樂潮」為主要店型定位，為西門商圈導入受歡迎的時下流行集散地，包括來自日本原宿的「WEGO」首度登台，WEGO在日本擁有約180間分店，從服飾到生活雜貨，捕捉各類次文化與小眾風格的流行趨勢，將於5月29日進駐誠品生活武昌4樓開幕。

日本知名連鎖平價生活雜物品牌「3COINS」也要來台灣了，品牌透過社群宣布台灣首間官方門市將於今年8月進駐誠品生活武昌，但消息一出，究竟3COINS在台灣的定價為何，立刻引起網友熱烈討論。

新光三越台北南西一館改裝規劃，以樓層為單位打造主題消費場域，讓每一個區域都有更鮮明的品牌個性與商品定位；MUJI無印良品則在6樓帶來全新旗艦規格店裝，將在5月22日嶄新開幕。

透過品牌陣容深化與空間重新定位，新光三越台北南西店一館改裝樓層主軸為：2樓引進全台首發鞋履、奧地利百年名品HASSIA。3樓匯聚設計師服飾及配件、輕珠寶，涵蓋義大利皮件選品PELLE CC、輕珠寶品牌FROMETO與JUST BLOOM、TRACEY CHEN、台灣設計師包款品牌DTB BAG，以及引入設計師品牌VIGA WANG、&by TAN&LUCIANA、UUIN等。4樓以品味女裝為核心，為不同生活型態的女性提供穿搭選擇；6樓有無印良品帶來全新旗艦規格店裝。

MUJI無印良品擴大進駐6樓，以台北西區首家旗艦規格全新改裝亮相，商品品類擴大升級，並導入自助結帳系統提升購物效率，試衣間倍增提升試穿體驗。商品方面，新增LABO系列服飾以及冷凍食品類。

MUJI無印良品在新光三越台北南西店一館6樓推出全新旗艦規格店裝，5月22日新開幕。圖／新光三越提供

新光三越台北南西店一館改裝3樓匯聚設計師服飾，圖為UUIN。圖／新光三越提供

來自日本原宿的平價潮流服飾品牌WEGO首度登台，將於5月29日進駐誠品生活武昌4樓開幕。圖／台灣蔚果提供

新光三越台北南西店一館改裝，3樓匯聚設計師服飾，圖為VIGA WANG。圖／新光三越提供