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暌違3年！美式漢堡「IN-N-OUT」快閃來台只賣1天 時間地點曝光了
粉絲們注意了！曾經引起排隊熱潮的美國人氣速食「In-N-Out」即將於5月19日再度來台快閃，提供多寶多堡、愛樂魔、普樂騰等招牌漢堡，限時販售4個小時。
1948年創立的「In-N-Out」，店內提供多樣化的美式漢堡，還有許多客製化服務，獲得不少民眾喜愛，許多影劇名人亦是位上嘉賓，成為許多遊客至美國旅遊的必吃餐點之一。過去In-N-Out曾多次透過快閃活動來台。前次於2023年6月於大直進行一日快閃，吸引數百人到場排隊購買。
「IN-N-OUT」即將於5月19日於Dream Plaza內的Lilla快閃登場，時間為早上11:00～15:00，限量供應招牌的「多寶多堡漢堡」，還有「愛樂魔風味漢堡」與「普樂騰風味漢堡」，數量有限，售完為止。
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