太狂了！張凌赫同框瑪麗亞凱莉和李英愛 紐約時代廣場封街讓古馳走秀
紐約曼哈頓的心臟地帶時代廣場（Times Square）在上周六最熱鬧的晚間封街了。義大利精品品牌古馳（ Gucci ）在創意總監Demna的帶領下，封鎖了這個號稱「世界十字路口」的繁忙廣場，在超過50個摩天大樓巨型數位螢幕的環繞之下上演了2027早春系列大秀。
現場的明星名流數量飽和到彷彿在做壓力測試，包括金卡戴珊（Kim Kardashian）、瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）、南韓巨星李英愛、以及近期以「武安侯」一角爆紅的張凌赫都坐鎮前排，看著美式足球傳奇四分衛Tom Brady、名媛派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）、和傳奇超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）引領一眾90年代的傳奇超模登上伸展台。
70載紐約緣
早在1953年，Gucci就選擇紐約作為義大利以外的第一家專門店地點，至今已逾70年。在1980年代，紐約更曾是傳奇「Gucci Galleria」 的所在地，這個隱匿的VVIP空間於第五大道旗艦店上方，專屬於少數持有特製金色鑰匙的貴客。本次大秀的邀請函特別設計成包裹在仿舊皮革套中的黃銅鑰匙，正是向這段歷史致敬。
「我想要挑戰不可能，將秀場設在時代廣場的中心，利用這裡的螢幕和看板作為佈景。」Demn在秀後的宣言中提到。在車水馬龍的週六夜晚8:30開秀前，一系列「Gucci宇宙」蒙太奇影片在廣場的巨大螢幕中登場：從Gucci礦泉水、健身器材、寵物用品、汽車、到Gucci Life長壽膠囊，真實的商品和虛構的商品交錯，將品牌延伸成一種精神（ethos）、生活方式。此舉既是Demna對消費主義的幽默嘲諷，也可視作未來的野心版圖。
跨越季節的GucciCore
名為「GucciCore」著這個早春系列，被認為是Demna出道以來最實穿的一個系列，也見證了他對品牌經典元素的純熟與提煉：捨去了季節性的設計和分野，在他把到紐約大秀看作作為「歸鄉」（homecoming）的同時，這系列彷彿永久務實、可穿著且具高度辨識度的基礎衣櫥，也彷彿是回歸Gucci核心的「設計歸鄉」之舉：回到品牌的最根本。
Demna解釋：「這是我角色研究系列的第四章，匯聚了先前「La Famiglia」、「Generation Gucci」與「Primavera」的設計語言。我需要先建立一個穩定的平台，釐清在我視角下的Gucci是什麼。」其理念呈體現在服裝上，是將完美剪裁的短大衣、經典風衣、修身商務西裝、基本款襯衫以及窄身的鉛筆裙等這些單品組成他所謂的「服裝詞彙」（Garment Vocabulary），彷彿一套語言中的基礎字彙，透過著裝營造出無限組合可能。
從通勤族到午餐名媛的紐約眾生像
伸展台上不僅名人登台（扮演自己），Demna更以服裝精準捕捉了紐約都會氣息：地鐵上大包小包的通勤者、腋下夾著瑜珈墊的上班族、拎著一串鑰匙出門的鄰居、手拿iPhone的華爾街金融圈西裝精英、穿著牛仔褲的滑板男子、剛結束貴婦下午茶提著蛋糕盒的皮草名媛... 受到藝術家Robert Longo「Men in the Cities」攝影系列的啟發，Demna將平凡的都市人轉化為伸展台上的主角。從優雅的麥迪遜大道到布魯克林的街頭，這些豐富的角色，描繪了跨越階級的紐約風格橫切面。
日常通勤的風景之所以得以昇華為時尚，有賴於材質和功能的強烈對比運用：高度實用性雙面技術面料風衣外套，內襯卻是極為柔軟的山羊毛；輕薄柔韌的皮革套裝，搭配了滿版Monogram圖紋的蓬鬆羽絨披肩或彷彿皮草的大份量外套；裝飾羊毛領子的飛行員外套，混搭了連帽衛衣和西裝褲；街頭常見的單寧套裝卻像上了防水布料薄膜般反光。
在致敬傳統的同時，Demna也展現了其一貫的叛逆：誕生於1950年代的經典Web織帶被改造為一條上衣，品牌標誌的馬銜鍊則轉化為靴款上的馬鐙裝飾，搭配金屬尖頭的高跟鞋。讓許多古馳老粉絲感到相當眼熟的窄身鉛筆裙、高衩至大腿根部的晚禮服，以及充滿90年代氛圍的窄身西裝，都讓人想起Tom Ford執掌Gucci時期那種性感且流暢的剪裁，將復古的感官誘惑融入現代權力裝束中。
特地選在時代廣場這個車水馬龍、數位螢幕資訊爆炸的混亂環境中走秀，霓虹數位背景前，Demna成功地讓服裝展現出踏實的生命力，看見服裝原來正是日常的一部分：「這就是古馳的生活方式（Gucci Life）。」他說。
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