太狂了！張凌赫同框瑪麗亞凱莉和李英愛 紐約時代廣場封街讓古馳走秀

紐約曼哈頓的心臟地帶時代廣場（Times Square）在上周六最熱鬧的晚間封街了。義大利精品品牌古馳（ Gucci ）在創意總監Demna的帶領下，封鎖了這個號稱「世界十字路口」的繁忙廣場，在超過50個摩天大樓巨型數位螢幕的環繞之下上演了2027早春系列大秀。

現場的明星名流數量飽和到彷彿在做壓力測試，包括金卡戴珊（Kim Kardashian）、瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）、南韓巨星李英愛、以及近期以「武安侯」一角爆紅的張凌赫都坐鎮前排，看著美式足球傳奇四分衛Tom Brady、名媛派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）、和傳奇超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）引領一眾90年代的傳奇超模登上伸展台。

70載紐約緣

早在1953年，Gucci就選擇紐約作為義大利以外的第一家專門店地點，至今已逾70年。在1980年代，紐約更曾是傳奇「Gucci Galleria」 的所在地，這個隱匿的VVIP空間於第五大道旗艦店上方，專屬於少數持有特製金色鑰匙的貴客。本次大秀的邀請函特別設計成包裹在仿舊皮革套中的黃銅鑰匙，正是向這段歷史致敬。

「我想要挑戰不可能，將秀場設在時代廣場的中心，利用這裡的螢幕和看板作為佈景。」Demn在秀後的宣言中提到。在車水馬龍的週六夜晚8:30開秀前，一系列「Gucci宇宙」蒙太奇影片在廣場的巨大螢幕中登場：從Gucci礦泉水、健身器材、寵物用品、汽車、到Gucci Life長壽膠囊，真實的商品和虛構的商品交錯，將品牌延伸成一種精神（ethos）、生活方式。此舉既是Demna對消費主義的幽默嘲諷，也可視作未來的野心版圖。

跨越季節的GucciCore

名為「GucciCore」著這個早春系列，被認為是Demna出道以來最實穿的一個系列，也見證了他對品牌經典元素的純熟與提煉：捨去了季節性的設計和分野，在他把到紐約大秀看作作為「歸鄉」（homecoming）的同時，這系列彷彿永久務實、可穿著且具高度辨識度的基礎衣櫥，也彷彿是回歸Gucci核心的「設計歸鄉」之舉：回到品牌的最根本。

Demna解釋：「這是我角色研究系列的第四章，匯聚了先前「La Famiglia」、「Generation Gucci」與「Primavera」的設計語言。我需要先建立一個穩定的平台，釐清在我視角下的Gucci是什麼。」其理念呈體現在服裝上，是將完美剪裁的短大衣、經典風衣、修身商務西裝、基本款襯衫以及窄身的鉛筆裙等這些單品組成他所謂的「服裝詞彙」（Garment Vocabulary），彷彿一套語言中的基礎字彙，透過著裝營造出無限組合可能。

從通勤族到午餐名媛的紐約眾生像

伸展台上不僅名人登台（扮演自己），Demna更以服裝精準捕捉了紐約都會氣息：地鐵上大包小包的通勤者、腋下夾著瑜珈墊的上班族、拎著一串鑰匙出門的鄰居、手拿iPhone的華爾街金融圈西裝精英、穿著牛仔褲的滑板男子、剛結束貴婦下午茶提著蛋糕盒的皮草名媛... 受到藝術家Robert Longo「Men in the Cities」攝影系列的啟發，Demna將平凡的都市人轉化為伸展台上的主角。從優雅的麥迪遜大道到布魯克林的街頭，這些豐富的角色，描繪了跨越階級的紐約風格橫切面。

日常通勤的風景之所以得以昇華為時尚，有賴於材質和功能的強烈對比運用：高度實用性雙面技術面料風衣外套，內襯卻是極為柔軟的山羊毛；輕薄柔韌的皮革套裝，搭配了滿版Monogram圖紋的蓬鬆羽絨披肩或彷彿皮草的大份量外套；裝飾羊毛領子的飛行員外套，混搭了連帽衛衣和西裝褲；街頭常見的單寧套裝卻像上了防水布料薄膜般反光。

在致敬傳統的同時，Demna也展現了其一貫的叛逆：誕生於1950年代的經典Web織帶被改造為一條上衣，品牌標誌的馬銜鍊則轉化為靴款上的馬鐙裝飾，搭配金屬尖頭的高跟鞋。讓許多古馳老粉絲感到相當眼熟的窄身鉛筆裙、高衩至大腿根部的晚禮服，以及充滿90年代氛圍的窄身西裝，都讓人想起Tom Ford執掌Gucci時期那種性感且流暢的剪裁，將復古的感官誘惑融入現代權力裝束中。

特地選在時代廣場這個車水馬龍、數位螢幕資訊爆炸的混亂環境中走秀，霓虹數位背景前，Demna成功地讓服裝展現出踏實的生命力，看見服裝原來正是日常的一部分：「這就是古馳的生活方式（Gucci Life）。」他說。

琳賽蘿涵出席GUCCICORE 2027早春大秀。圖／古馳提供

鮮紅羊毛大衣內裡的花卉印花靈感來自1960年代的經典Flora手繪圖案。圖／古馳提供

天后瑪麗亞凱莉出席GUCCICORE 2027早春大秀。圖／古馳提供

佐野勇斗出席GUCCICORE 2027早春大秀。圖／古馳提供

天后瑪麗亞凱莉出席GUCCICORE 2027早春大秀。圖／古馳提供

耳罩耳機、寬鬆丹寧和棒球帽的街頭風格混搭體現次文化的自由與活力。圖／古馳提供

大包小包的模特兒重現紐約人的通勤狀態。圖／古馳提供

琳賽蘿涵出席GUCCICORE 2027早春大秀。圖／古馳提供

超模吉賽兒前夫、明星四分衛Tom Brady為古馳GUCCICORE 2027早春系列走秀。圖／古馳提供

GG logo方形羽絨上衣搭配寬版長褲很招牌的Demna風格。圖／古馳提供

古馳品牌大使張凌赫出席GUCCICORE 2027早春大秀。圖／古馳提供

李英愛出席GUCCICORE 2027早春大秀。圖／古馳提供

模特兒抱著雜貨店買來的花束。圖／古馳提供

1950年代誕生的Web織帶被轉化為上衣。圖／古馳提供

頂著剛吹好的頭髮、披著寬大的羊毛皮外套的模特兒彷彿正要去赴午餐約會的名媛。圖／古馳提供

GUCCI於週六晚間於紐約時代廣場封街走秀。圖／古馳提供

古馳品牌大使張凌赫出席GUCCICORE 2027早春大秀。圖／古馳提供

名媛Paris Hilton為古馳GUCCICORE 2027早春系列走秀引爆話題。圖／古馳提供

維密天使、超模Emily Ratajkowski為古馳GUCCICORE 2027早春系列走秀。圖／古馳提供

皮革襯衫與短裙搭配羊毛披肩將模特兒打扮成經典的名媛造型。圖／古馳提供

金卡戴珊出席GUCCICORE 2027早春大秀。圖／古馳提供

古馳品牌大使張凌赫出席GUCCICORE 2027早春大秀。圖／古馳提供

維密天使、超模Candice Swanepoel為古馳GUCCICORE 2027早春系列走秀。圖／古馳提供

天后瑪麗亞凱莉出席GUCCICORE 2027早春大秀。圖／古馳提供

GUCCI於週六晚間於紐約時代廣場封街走秀。圖／古馳提供

大包小包還背著瑜珈墊的模特兒重現紐約人的通勤狀態。圖／古馳提供

珠飾流蘇長裙等華麗的細節是向過往Gucci巔峰時期的精緻致敬。圖／古馳提供

超模Alex Consani為古馳GUCCICORE 2027早春系列走秀。圖／古馳提供

義大利超模Mariacarla Boscono為古馳GUCCICORE 2027早春系列走秀。圖／古馳提供

（由左至右）古馳品牌大使張凌赫、Shawn Mendes、瑪莉亞凱莉坐鎮GUCCICORE 2027早春大秀前排。圖／古馳提供

超模Alex Consani為古馳GUCCICORE 2027早春系列走秀。圖／古馳提供

（由左至右）Davika Hoorne、張凌赫、Anne Curtis出席GUCCICORE 2027早春大秀。圖／古馳提供

穿著皮草大衣的女士手提蛋糕紙盒，彷彿剛結束貴婦下午茶聚會。圖／古馳提供

細窄的華爾街風格剪裁西裝在秀場上重現了紐約街頭的商務精英與金融人士。圖／古馳提供

古馳品牌大使張凌赫出席GUCCICORE 2027早春大秀。圖／古馳提供

性感且流暢的剪裁讓人想起Tom Ford執掌的Gucci。圖／古馳提供

海明威曾孫女、超模Dree Hemingway為古馳GUCCICORE 2027早春系列走秀。圖／古馳提供

合身剪裁的亮澤西裝讓人想起Tom Ford時代的古馳設計。圖／古馳提供

天后瑪麗亞凱莉出席GUCCICORE 2027早春大秀。圖／古馳提供