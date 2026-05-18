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畢業生吃王品原燒「限店送30隻白蝦」！陶板屋「主餐9折」享優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
原燒推出畢業生專屬優惠。圖／王品提供
原燒推出畢業生專屬優惠。圖／王品提供

隨著學期即將結束，王品旗下的「陶板屋」與「原燒（限定門市）」，推出畢業生與謝師宴優惠。5月20日至7月20日期間，不分平價日至陶板屋用餐，持學生證、教師證、醫生證或公司識別證，內用消費6客（含）套餐以上，可享9折優惠（含主餐升級）。不僅讓學生族群輕鬆用餐，也適合小型部門單位的聚餐需求。此外，陶板屋還推出全新主餐「巨串炙烤骰子牛」，以長達25公分的骰子牛肉串為主角，帶來不一樣的用餐感受。

「原燒 日式燒肉」繼日前升級為「沙拉烤物放題店」後，主打精選肉品與種類豐富的自助吧。為即將邁入新旅程的畢業生送上祝福，6月1日至6月30日到「台中公益店」和「西屯家樂福店」，消費1客套餐並出示畢業照或學士照，就招待用30隻白蝦排滿一整盤的「白蝦大盛」。

「原燒」桃園台茂店和頭份尚順育樂世界店將分別在5月27日、5月28日煥新開幕，打造「沙拉烤物放題」店型。自開幕日至6月30日，出示位於桃園或苗栗的工作證、身分證或學生證，內用消費1客套餐，即可兌換「海味雙拼（白蝦和鮑魚）」1份。

此外，即日起至6月30日，到全台「原燒」內用消費1客多人套餐，並出示證件告知所屬星座，就招待以松阪豬和白蝦組成的「海陸雙饗」一份，並依照星座搭配不同專屬醬汁。水象星座搭配鹹香微酸的「主廚塩醬」、熱情的火象星座推薦「香辣椒麻」、土象星座提供「濃口燒肉醬」、風象星座則是「醇厚味噌醬」，更增添趣味話題。

陶板屋推出全新主餐「巨串炙烤骰子牛」。圖／王品提供
陶板屋推出全新主餐「巨串炙烤骰子牛」。圖／王品提供

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