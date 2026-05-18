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鬼塚虎全新ROTEMIT系列再掀話題 上腳自帶80年代復古時髦濾鏡

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Onitsuka Tiger推出全新鞋款「ROTEMIT」，以1980年代排球鞋為設計靈感，重新詮釋復古運動美學。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger推出全新鞋款「ROTEMIT」，以1980年代排球鞋為設計靈感，重新詮釋復古運動美學。圖／Onitsuka Tiger提供

復古運動風潮持續席捲鞋圈，日系時尚運動品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎推出全新鞋款系列「ROTEMIT」，以1980年代經典排球鞋為設計靈感，透過現代設計語言重新詮釋，自帶復古基調的時髦韻味。

有別於鬼塚虎旗下的GSM或LAWNSHIP等經典平底鞋型，全新ROTEMIT展現了更具個性的設計語彙，全新顏值也引起虎迷們的話題討論。ROTEMIT延續品牌檔案鞋款的經典元素，鞋底輪廓經重新塑形，營造出高辨別度的鞋底造型並凸顯鬼塚虎標誌性的虎爪紋元素，為整體鞋身增添層次立體感。

在材質運用上，ROTEMIT採用霧面質感鞋面，結合緊密編織的類尼龍材質，讓視覺效果表現層次感。鞋身加強部位選用柔軟牛皮麂皮製成，中底搭載FF Blast科技，輕量回彈；外底設計則延續復古球場鞋輪廓，並以現代手法重新演繹，前掌部分採用品牌特別調配的橡膠材質，提升抓地性能與靈活度，帶來舒適的腳感體驗，兼顧日常穿搭與步履的舒適性。

ROTEMIT共推出米藍、黑白、黑粉、米綠、黃灰、藍粉等6種配色，無論是喜歡低調簡約的經典風格，或是鮮明色彩撞色營造出的鮮明活力，可各擇所愛。低飽和度的撞色，賦予了夏日清爽感，無論是美式復古或是日系甜酷，都可輕鬆搭配。

Onitsuka Tiger ROTEMIT系列，黃灰配色，5,180元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger ROTEMIT系列，黃灰配色，5,180元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger ROTEMIT系列，米藍配色，5,180元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger ROTEMIT系列，米藍配色，5,180元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger ROTEMIT系列，藍粉配色，5,180元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger ROTEMIT系列，藍粉配色，5,180元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger ROTEMIT系列，米藍、黑白配色，各5,180元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger ROTEMIT系列，米藍、黑白配色，各5,180元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger ROTEMIT系列，黃灰配色，5,180元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger ROTEMIT系列，黃灰配色，5,180元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger ROTEMIT系列，藍粉配色，5,180元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger ROTEMIT系列，藍粉配色，5,180元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger推出全新鞋款「ROTEMIT」，以1980年代排球鞋為設計靈感，重新詮釋復古運動美學。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger推出全新鞋款「ROTEMIT」，以1980年代排球鞋為設計靈感，重新詮釋復古運動美學。圖／Onitsuka Tiger提供

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