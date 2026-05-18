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鬼塚虎全新ROTEMIT系列再掀話題 上腳自帶80年代復古時髦濾鏡
復古運動風潮持續席捲鞋圈，日系時尚運動品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎推出全新鞋款系列「ROTEMIT」，以1980年代經典排球鞋為設計靈感，透過現代設計語言重新詮釋，自帶復古基調的時髦韻味。
有別於鬼塚虎旗下的GSM或LAWNSHIP等經典平底鞋型，全新ROTEMIT展現了更具個性的設計語彙，全新顏值也引起虎迷們的話題討論。ROTEMIT延續品牌檔案鞋款的經典元素，鞋底輪廓經重新塑形，營造出高辨別度的鞋底造型並凸顯鬼塚虎標誌性的虎爪紋元素，為整體鞋身增添層次立體感。
在材質運用上，ROTEMIT採用霧面質感鞋面，結合緊密編織的類尼龍材質，讓視覺效果表現層次感。鞋身加強部位選用柔軟牛皮麂皮製成，中底搭載FF Blast科技，輕量回彈；外底設計則延續復古球場鞋輪廓，並以現代手法重新演繹，前掌部分採用品牌特別調配的橡膠材質，提升抓地性能與靈活度，帶來舒適的腳感體驗，兼顧日常穿搭與步履的舒適性。
ROTEMIT共推出米藍、黑白、黑粉、米綠、黃灰、藍粉等6種配色，無論是喜歡低調簡約的經典風格，或是鮮明色彩撞色營造出的鮮明活力，可各擇所愛。低飽和度的撞色，賦予了夏日清爽感，無論是美式復古或是日系甜酷，都可輕鬆搭配。
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