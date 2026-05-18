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《咒術迴戰》快閃店降臨京站！6大人氣角色現身 限定周邊、抽卡機開搶

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
京站大門口即日起至6月25日引進「咒術迴戰：死滅迴游」主題快閃店。京站/提供
京站大門口即日起至6月25日引進「咒術迴戰：死滅迴游」主題快閃店。京站/提供

咒術迴戰」第3季「死滅迴游」自播出以來話題持續延燒，網路討論聲量居高不下，而這場戰局，現在延伸到了現實世界。京站時尚廣場1F大門口即日起至6月25日引進主題快閃店，將六大高人氣角色陣容搬進京站，讓每一位術師迷都有機會在現實中與最愛的角色並肩而戰。

快閃店以「死滅迴游」篇章為核心主軸，此次集結六位超人氣角色，不只虎杖悠仁、伏黑惠、乙骨憂太等熟面孔現身，更加入新篇章話題角色，包括戰鬥時招牌撥髮動作令人印象深刻的禪院直哉；因守護虎杖悠仁而圈粉無數、被粉絲暱稱為「歐尼醬」的脹相；以及原為律師、因對司法失望而成為術師的日車寬見。周邊商品推出多款限定收藏，包括壓克力立牌、角色胸章、主題服飾以及海報等品項，款式設計結合角色特色與篇章氛圍，勢必引起粉絲搶購熱潮，現場還有最受歡迎的抽卡機。

若想轉換心情感受療癒氛圍，位於3F的「台隆手創館」則推出了手機貼圖界的超人氣明星西村優志系列玩偶。這群擁有萌萌小表情的動物們，完全可愛爆擊，包括「戀愛兔、開心熊貓、小老鼠、壞心眼貓」，療癒的表情完全擄獲粉絲的心。不論是貼圖迷還是動物控，快來台隆將這份卡哇伊的心情帶回家。

京站 咒術迴戰

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