天成飯店集團「慢旅香氛假期」 住一晚2,320元起、送千元療癒備品

搶攻夏季國旅與女性慢旅商機，天成飯店集團集結旗下豪華露營、森林度假與設計旅宿等品牌，推出「平日慢旅．香氛獻禮」住房專案，自6月1日至6月30日平日入住，雙人房最低2,320元起、露營車8,800元起，並加贈價值1,080元的品牌香氛備品，盼藉由「住宿＋療癒香氛」體驗延伸旅遊記憶，帶動整體住房業績成長一成。

天成飯店集團瞄準女性消費旅遊市場，集結旗下品牌，包含豪華露營的天成逸旅-朋趣豪華露營、森境度假的天成逸旅-蝴蝶谷，引設計、旅在地的天成文旅-華山町、天成文旅-繪日之丘，以及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，共同推出「平日慢旅．香氛獻禮」，自2026年6月1日至6月30日止，平日周一至周四入住享有官網優惠價，雙人房折扣後2,320元起，露營車體驗8,800元起，凡入住即贈價值1,080元的天成文旅精萃柔順彈力潤絲精或天成文旅精萃蜂蜜蘆薈潤膚乳乙瓶(二選一)，享受假期旅人在返家後，透過品牌特製精粹系列香氛備品，重拾度假時的愜意心境，延續假期的舒心餘韻。

天成飯店集團推出「平日慢旅．香氛獻禮」住房優惠，凡於平日周一至周四透過官網預訂入住，即可享官網限定優惠價，並加贈天成飯店集團特製精粹系列香氛沐浴備品，旅人於悠閒假期後，將療癒放鬆的旅宿記憶延續回家。位於花蓮富源國家森林遊樂區內的天成逸旅-蝴蝶谷，結合溫泉客房、獨棟Villa、露天湯池與森林步道，打造出結合自然生態與慢活療癒的度假體驗，雙人房每晚6,930元起，讓旅人在蝶舞翩翩與山林綠意環繞中，享受遠離塵囂的靜謐假期。天成文旅-華山町鄰近台北華山1914文化創意產業園區，以銀行元素結合製酒文化打造主題設計空間，充滿復古與藝文氛圍，雙人房每晚2,464元起，適合城市旅人展開一場充滿文化氣息的微旅行。

天成文旅-繪日之丘以純白幾何外觀展現宛如美術館般的優雅姿態，雙人房每晚2,320元起，讓人沉浸於嘉義慢活步調與藝術美學之中。桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店鄰近專業高爾夫球場，擁有寬敞舒適的住宿空間與悠閒度假氛圍，雙人房每晚2,899元起，適合規劃輕鬆愜意的休閒假期。天成逸旅-朋趣豪華露營則主打時下最受歡迎的Glamping豪華露營體驗，入住露營車即可輕鬆享受一泊四食的奢華露營假期，曙光號每車8,800元起，以最愜意方式親近自然，感受星空與戶外露營生活魅力。

此次「平日慢旅．香氛獻禮」特別贈送天成飯店集團特製精粹系列香氛沐浴備品，包含精萃柔順彈力潤絲精與精萃蜂蜜蘆薈潤膚乳。潤絲精添加維他命B5，能補充秀髮水分，幫助降低洗髮後靜電失衡，使髮絲柔順不糾結。潤膚乳則採用天然植物配方，舒緩肌膚乾燥不適，於沐浴後給予肌膚潤澤滋養與保護。透過細緻宜人的自然香氣，旅人在返家後依然能延續旅途中放鬆愜意的美好感受，將專屬於假期的療癒儀式帶入日常生活之中。

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示，夏日正是結伴出遊、放鬆身心的最佳時機，為積極搶攻國旅市場，集團旗下各館特別推出平日住房優惠，旅人在旅程結束後，另可獲贈專屬香氛沐浴備品乙瓶，將旅途中的放鬆與療癒感受延續，期望此次活動可帶動整體業績成長一成。