25W超強磁充！台灣首款Qi2.2固態行充登陸嘖嘖 重新定義安全用電體驗

近年行動電源的形式和容量越做越大，改善生活便利的同時，卻也帶來新的安全隱患。行動電源發燙、電池膨脹、甚至起火的新聞屢見不鮮，造成財產損失同時也影響生命安全，而因應社會對行動電源安全性日益重視，市場趨勢也從大電量的鋰電池轉向高安全、高穩定的固態電芯，可供選擇的規格也更多元，可在充電效率和資訊透明度的領域，大多數行動電源還停留在15W的普通快充，以及簡單的電量顯示上，無法真正回應消費者對安全性、便利性與透明性的需要，期待一個能完美滿足三者產品的誕生，逐漸成為消費者在意的未來趨勢。

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繼第一代產品 TITANSHIELD穩如鈦山 成功引領固態電池風潮後，Grantclassic團隊再次打磨、進化，正式推出2026年度旗艦新作——「穩如鈦山Pro MagSafe 固態行動電源」．延續「只發電、不發火、不爆炸」的設計理念，攜手有.設計團隊，於5月19日(二)於嘖嘖上展開募資，誓言終結消費者的用電焦慮。

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(圖/有你共創提供)

以第一代TITANSHIELD穩如鈦山為設計基礎，穩如鈦山Pro在效能上展現初跨世代等級的突破。通過WPC Qi2.2 官方認證 技術，其最高支援的充電功率來到驚人的25W，遠超市面上常見的15W快充，相較於第一代TITANSHIELD穩如鈦山，充電效率大幅提升了 67%。這項升級不僅讓充電速度更快，更精準解決了市面上磁吸行動電源常見的對位不準與發熱能量損耗造成的過熱問題。

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市面上常見的行動電源電芯大多採用傳統聚合物鋰電池，在高速充電時容易產生高溫，進而導致電池健康度下降甚至膨脹風險。而穩如鈦山Pro採用穩定的固態電芯，具備極高的物理穩定性，能有效降低因碰撞或高溫導致的「電池熱失控」風險，同時使用能快速降溫的鋁合金與石墨烯材料製作外殼，能快速將熱量散去，進一步降低電池溫度，並且在安全機制上，首次導入了主動示警報設計，該設計可主動監測電池健康，當溫度超過標準，即會發出警報聲，提醒使用者檢查電池情況，即時做出處理，在台灣的行動電源規格裡，可說是絕無僅有的獨家設計。

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(圖/有你共創提供)

穩如鈦山Pro不僅在規格上制霸市場，安全測試同樣不馬虎，產品通過 BSMI 、 NCC與CCC等國家級認證 ，還首創TFT 數位螢幕顯示，相較普通行動電源的LED面板多數只顯示剩餘電量，穩如鈦山Pro更增加了電池溫度、電池健康度、充電瓦數等數據資料，能讓使用者輕易的掌握行動電源的使用狀況。正如其名，這款產品致力於提供如泰山般的穩定感，讓行動電源不再是包包裡的「隱形炸彈」，而是最值得信賴的電力夥伴。

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