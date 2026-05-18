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有行旅／西澳陸海空私享之旅

聯合報／ 本報訊

五月廿八日來聽「西澳陸海空私享」旅程說明會，零時差直抵世界另一種奢華。

與台灣同時區的西澳，擁有粉紅湖等地球級的獨特景觀，有行旅以陸、海、空私享安排串起質感，粉紅湖觀光小飛機空中巡禮、曼杜拉互動抓龍蝦與海鮮饗宴、羅特尼斯島私人包車深度環島；餐桌精選伯斯名店：三帽肯定的Wildflower，把風景一起端上桌的Wills Domain酒莊美食體驗，具全球指標性美食餐廳Nobu。旅宿以指標級飯店與海岸度假型飯店收束。

有行旅「西澳光影幻境 陸海空私享十日」十天七夜旅程，二○二六年十月廿日至十月廿九日。報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

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