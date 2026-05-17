服裝元素變身空間細節！2026米蘭設計周FENDI Casa亮相全新設計

2026米蘭設計週期間，FENDI Casa從色彩、材質、經典符碼三大設計主軸出發，發表全新家具與家飾系列，打造兼具藝術性與實用性的當代奢華居家美學。

FENDI Casa首度於設計師Toan Nguyen設計的Podium沙發系列，導入古法製成的羊皮紙飾面，以未鞣製動物皮革打造獨特觸感與視覺層次，搭配懸浮式基座設計，呈現如榻榻米般的輕盈感，兼具東方簡約與義式優雅。系列提供線性與模組化兩種規格，可搭配大理石、木材或氧化金屬茶几，滿足多元空間需求。

多款設計將時裝經典元素轉化為居家空間的一部分。Lewis Kemmenoe打造的Macula系列，包含茶几與品牌首度正式納入系列的摺疊屏風，採用木材與金屬鑲嵌工藝，將FF LOGO轉化為黃銅鉸鏈細節，兼具空間分隔與藝術裝飾雙重功能。Ceriani Szostak設計的Chain收納櫃，靈感源自高級珠寶鏈結，以模組化磁吸設計與Pequin條紋木質元素，融入可自由組合的儲藏系統，金色金屬版本更宛如空間雕塑。

FENDI Casa Studio推出的Echo鏡面，以雙材質框架與模組化設計，可拼接演繹Pequin紋樣；Controvento為Peekasit家族創作的全新Peekachill單人扶手椅，延續Peekaboo包款的金屬環扣細節，小巧體積適用各種不同空間。

經典系列也迎來全新成員。Toan Nguyen設計的Totu系列新增吧檯桌、休閒椅與吧檯椅，以金屬管結構與FF Logo細節，完善居家與商業空間應用；Marcel Wanders的Five沙發換上全新織品，推出輕薄茶几與單人扶手椅；Annabelle扶手椅新增紅狐狸皮草、人字紋貂皮款式，彰顯品牌頂級皮草工藝。

展出更與藝術策展人Marco Voena合作，Lucio Fontana等大師作品與家具對話，空間以紅、藍、綠、金色與芥末黃配色，致敬義大利文藝復興與巴洛克建築色彩美學。

Lewis Kemmenoe打造的Macula系列摺疊屏風。圖／FENDI提供

FENDI Casa於2026米蘭設計週期間趴表全新家俱家飾系列。圖／FENDI提供

Macula咖啡桌採用木材與金屬鑲嵌工藝。圖／FENDI提供

Ceriani Szostak設計的Chain收納櫃，靈感源自高級珠寶鏈結。圖／FENDI提供

FENDI Casa於2026米蘭設計週期間趴表全新家俱家飾系列。圖／FENDI提供

FENDI Casa於2026米蘭設計週期間趴表全新家俱家飾系列。圖／FENDI提供

Echo鏡面可拼接演繹Pequin紋樣。圖／FENDI提供

Controvento為Peekasit家族創作的全新Peekachill單人扶手椅。圖／FENDI提供