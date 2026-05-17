開丼×《進擊的巨人》13款週邊、巨大化丼飯套餐來襲！吉豚屋新品登場

連鎖日式燒肉丼「開丼」本季攜手人氣動漫《進擊的巨人》，推出13款聯名週邊，以及兩款巨大化的經典丼飯。連鎖豬排丼「吉豚屋」，則是自5月19日推出全新「雙饗炸雞系列」，一次能夠吃到「唐揚炸雞」與「吉豚雞排」兩種人氣產品，還有多人套餐優惠，最高現省142元。

開丼與《進擊的巨人》聯名活動自5月22日起跑。推出9大品項、共計13款的《進擊的巨人》限定周邊。「進擊的巨人徽章組」，共有3款設計，會員加購價59元。另外還有「進擊的巨人零錢包」、「進擊的巨人圍裙」等實用商品，直接以超大型巨人作為視覺元素，效果十足，會員加購價各為199、299元。「阿爾敏不鏽鋼隨行杯」，以角色意象結合簡約設計，會員加購價499元。此外，還另有的「進擊的巨人金屬書籤」，以及「進擊的巨人不鏽鋼餐具組」，適合粉絲們入手。

針對本次聯名，開丼人氣商品「骰子菲力丼」與「日出燒肉丼」均推出巨大化爆量版本，肉量與飯量全面升級，帶來宛若巨人壓境的飽滿感與味覺衝擊。「爆量版日出燒肉丼定食套餐」每套399元，隨餐附贈「進擊的巨人聯名貼紙」，每包3款；「爆量版骰子菲力丼定食套餐」每套459元，隨餐附贈「進擊的巨人壓克力鑰匙圈」，共有3款造型，隨機出貨。

同時還推出「始祖覺醒 13道信仰光芒套組」，一次囊括13款聯名週邊，原價2,388元，5月25日前享早鳥預購價1,799元，並加贈「日出燒肉丼定食套餐」兌換券1張，價值280元。活動期間加入會員，即可獲得會員點數2點與專屬「始祖召喚令」，無須額外消費門檻，即可至全台門市以點數兌換，優惠價加購聯名週邊。

連鎖日式豬排丼「吉豚屋」，自5月19日推出全新「雙饗炸雞系列」，一次能夠吃到「唐揚炸雞」與招牌「吉豚雞排」，並淋上特製鮮美露點綴，堆疊出酥脆鹹香的日式風味。共有「雙饗炸雞丼」以及「雙饗炸雞定食」兩種選擇，售價各為299元、339元。

活動期間同步推出內用限定的「超吉雙人餐」與「超吉三人餐」超值組合。「超吉雙人餐A」內含雙饗炸雞丼、海老腰內豬排定食、和風海帶絲、柚香漬蘿蔔、QQ紫薯地瓜球、果漾芭芒柳、蘋果汁、豚汁，原價902元，優惠價799元。「超吉雙人餐B」則有雙饗炸雞定食、腰內豬排丼、竹筴魚、海老、和風海帶絲、果漾芭芒柳、蘋果汁、豚汁。原價892元，優惠價799元。「超吉三人餐」則一次享受雙饗炸雞定食、壽喜牛里肌豬排丼、海老腰內咖哩與多種配菜與飲品，原價1,241元，優惠價1,099元。

進擊的巨人不鏽鋼隨行杯，會員加購價499元。圖／開丼提供

進擊的巨人圍裙，會員加購價299元。圖／開丼提供

吉豚屋推出全新「雙饗炸雞系列」，一次能夠吃到「唐揚炸雞」與「吉豚雞排」。圖／吉豚屋提供

進擊的巨人金屬書籤，會員加購價129元。圖／開丼提供

開丼針對聯名活動，推出「爆量版日出燒肉丼定食套餐」、「爆量版骰子菲力丼定食套餐」。圖／開丼提供

限量「始祖覺醒 13道信仰光芒套組」，早鳥優惠價

1,799元。圖／開丼提供