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度假就想這樣美！宋雨琦、唐嫣、孟子義用穿搭自備威尼斯的慵懶浪漫

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
崔立于演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供
崔立于演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供

義大利精品FENDI全新2026早秋系列，以威尼斯水都為靈感，設計融入穆拉諾玻璃工藝、布拉諾島蕾絲與潟湖波浪紋理，在新任創意總監Maria Grazia Chiuri的構思下重塑經典、煥新度假衣櫥。包括唐嫣、宋雨琦、崔立于、文詠珊等時尚明星都率先在分享了最新的穿搭

本系列設計以夏日度假為主軸，跳脫都市繁囂，注入威尼斯的慵懶浪漫。亮片、蕾絲、編織與皮革工藝，把傳統元素轉化為服裝線條與質感。淺色與夏日明亮調交錯，可自由疊穿混搭，體現鬆弛悠閒的生活美學。

以亞麻、真絲、棉質打造的男女裝靈活實穿，寬鬆的柔化剪裁是共同特質，配件成點睛之筆。經典Baguette與FENDI Lui包款換上全新色彩，融入條紋與波浪細節；吊飾取材穆拉諾玻璃，宛如微型藝術品，搭配金屬扣飾鞋履與幾何珠寶營造層次華麗。

唐嫣的彩色條紋洋裝繽紛Peekaboo包充滿度假氣息，宋雨琦的白色蛋糕裙洋裝和花樣刺繡Baguette包展現少女感，文詠珊、孟子義更以彩色拉菲草編織包襯托簡約裙裝，讓包包成為畫龍點睛的穿搭亮點。

孟子義演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供
孟子義演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供

宋雨琦演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供
宋雨琦演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供

文詠珊演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供
文詠珊演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供

唐嫣演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供
唐嫣演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供

文詠珊演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供
文詠珊演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供

宋雨琦演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供
宋雨琦演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供

孟子義演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供
孟子義演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供

崔立于演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供
崔立于演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供

宋雨琦演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供
宋雨琦演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供

唐嫣演繹FENDI新款2026早秋系列。圖／FENDI提供
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唐嫣 FENDI 穿搭

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