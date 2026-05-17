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包包的內在反映真實自我？ FENDI復刻經典Baguette包鼓勵女性做自己

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
在品牌米蘭總店Palazzo FENDI Milano櫥窗展出的Baguette®26424復刻系列。圖／FENDI提供
在品牌米蘭總店Palazzo FENDI Milano櫥窗展出的Baguette®26424復刻系列。圖／FENDI提供

「It's not a bag... It's a Baguette!」（這不是普通的包包……這是一個法棍包！）經典影集「慾望城市」（Sex and the City）女主角的這句名言，就是FENDI Baguette®包曾如何稱霸時尚界的證明。如今，隨著這款包即將迎來誕生30週年，品牌特別推出Baguette®26424復刻系列共20件作品，由創意總監Maria Grazia Chiuri操刀，透過包包的設計探索女性內在真實世界，傳遞「個性即美麗」的當代時尚宣言。

復刻系列靈感源自一段真實故事：瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）與作家楚門卡波提（Truman Capote）在紐約街頭相遇，素顏的她以雪紡巾裹髮，將從餐廳取來的餅乾藏於包中，只為餵食河畔海鷗。這只裝著餅乾的包，成為她卸下明星光環後，最真實、最平凡的個性象徵。

時隔近30年，Chiuri不僅單純復刻1997年問世的Baguette®，更以翻轉包袋的創意概念，表達每個包所容納的正是女性不為人知的真實自我。在她所創作的FENDI 2026秋冬系列首秀中，Baguette包以誕生時的第一個型號代碼26424為名重新亮相，換上更柔軟舒適的結構。

此復刻系列亦延續這樣的設計，20款設計中有6款為米蘭城市限定款。全系列均以FENDI經典檔案為靈感，配有獨特的復刻版金屬吊牌，並附宛如藝術木箱的特製木盒，飾以定制的鏤空印花，並以黃色帆布腰帶和金屬品牌標誌搭扣固定。

Baguette®26424復刻系列裝於特製木盒中。圖／FENDI提供
Baguette®26424復刻系列裝於特製木盒中。圖／FENDI提供

FENDI創意總監Maria Grazia Chiuri。圖／FENDI提供
FENDI創意總監Maria Grazia Chiuri。圖／FENDI提供

Baguette®26424復刻系列亮片刺繡工藝款。圖／FENDI提供
Baguette®26424復刻系列亮片刺繡工藝款。圖／FENDI提供

米蘭限定Baguette®26424復刻系列彩色鏡面刺繡款。圖／FENDI提供
米蘭限定Baguette®26424復刻系列彩色鏡面刺繡款。圖／FENDI提供

在品牌米蘭總店Palazzo FENDI Milano櫥窗展出的Baguette®26424復刻系列。圖／FENDI提供
在品牌米蘭總店Palazzo FENDI Milano櫥窗展出的Baguette®26424復刻系列。圖／FENDI提供

Baguette®26424復刻系列裝於特製木盒中。圖／FENDI提供
Baguette®26424復刻系列裝於特製木盒中。圖／FENDI提供

Baguette®26424復刻系列珠繡工藝款。圖／FENDI提供
Baguette®26424復刻系列珠繡工藝款。圖／FENDI提供

米蘭限定Baguette®26424復刻系列白色流蘇刺繡款。圖／FENDI提供
米蘭限定Baguette®26424復刻系列白色流蘇刺繡款。圖／FENDI提供

Baguette®26424復刻系列豹紋款。圖／FENDI提供
Baguette®26424復刻系列豹紋款。圖／FENDI提供

Baguette®26424復刻系列裝於特製木盒中。圖／FENDI提供
Baguette®26424復刻系列裝於特製木盒中。圖／FENDI提供

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