2026人氣冠軍易主？連鎖咖啡十大品牌

誰是你心中的咖啡霸主？

台灣人到底有多愛喝咖啡？從上班來一杯美式提神醒腦，到放假與好友相約咖啡廳聚會，可以說咖啡早已滲入現代人的每一個日常，成為網友心中最不可或缺的生活儀式感之一。對許多人而言，咖啡不只是一杯飲品，更延伸出風格、社交與生活態度的選擇。正因如此，連鎖咖啡市場近年持續升溫，競爭更是進入白熱化階段，不只海外品牌接連來台拓點，本土業者同樣憑藉特色飲品與高CP值路線，成功培養出一票死忠粉絲。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於2025年盤點十大討論度最高的咖啡品牌，當時由星巴克勇奪冠軍，路易莎和85度C則緊追在後。時隔一年，如今再次啟動調查，究竟在這場咖啡版圖的角逐中，哪些品牌能穩坐人氣前段班？又有哪些品牌意外跌出榜外呢？完整排名馬上公開！本文帶你一次看懂各家特色與話題焦點。

No.10 西雅圖極品咖啡 BARISTA COFFEE

翻攝FB／西雅圖極品咖啡-Barista咖灰鸚家族

創立於1997年的西雅圖極品咖啡，是全台最早以重烘焙工藝打入市場的連鎖咖啡品牌，早在國際連鎖龍頭星巴克登台前，它便早已率先卡位本地咖啡市場。其產品橫跨門市現磨咖啡與各大通路的便利包裝，長年以來被視為本土咖啡的重要代表之一 。從即溶咖啡盛行的年代一路走到精品咖啡崛起，該品牌可以說是見證了台灣咖啡文化的轉型，在不少咖啡控心中保有一席難以取代的經典地位 。目前西雅圖極品咖啡在台灣及北京皆設有多家門市，整體空間以溫暖木質調結合美式簡約風格為主，打造出舒適且帶有質感的氛圍，成為不少人辦公或閱讀的首選去處。值得一提的是，從今年最新的榜單來看，西雅圖極品咖啡的排名出現明顯變動 。去年穩居第5名的它，今年卻大幅下滑至第10名，顯示連鎖咖啡市場競爭持續升溫，在新舊品牌快速更迭之下，排名正面臨大洗牌之勢。

No.9 %Arabica

翻攝FB／Arabica Taiwan

日本知名咖啡品牌%Arabica於2014年在京都開設首店後迅速走紅，隨後更積極拓展海外市場，目前已在法國、英國、美國、泰國、菲律賓、台灣等全球多地設有超過百間門市。2022年，%Arabica正式插旗台灣，除了在台北象山開設台灣首店外，隔兩年又於台北中山線形公園旁開設二店，吸引廣大網友爭相朝聖打卡。

品牌最具辨識度的特色，便是大量運用純白色調、透明落地窗與留白美學，再搭配簡潔俐落的「%」Logo，營造出極簡時尚的質感氛圍。此外，更結合各地特色打造在地化門市，例如成都店融入老宅元素展現古城風情，台北象山店則結合台味十足的紅磚牆設計，成為洗版社群的話題焦點。

值得關注的是，%Arabica可說是本次榜單中聲量成長最快的黑馬。去年尚未擠進排行榜的它，今年卻一口氣直衝第9名，話題熱度明顯攀升。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查 ，本次聲量高峰落在2025年10月9日，當時正值台中店試營運隔日，主打純白太空艙風格的獨棟門市於北屯區正式亮相，引發台中在地人大量關注，也連帶助攻品牌聲量高點。

No.8 歐客佬精品咖啡

翻攝FB／歐客佬精品咖啡

在台灣咖啡市場中，歐客佬一直是許多咖啡控耳熟能詳的代表性品牌。自2006年創立以來，品牌便以「從產地到餐桌」的概念深耕精品咖啡領域，不僅專注於咖啡豆品質，更建立起少見的一條龍經營模式。其在寮國擁有58公頃農場，從種植、生豆處理、烘焙到門市銷售幾乎全程自行管理，展現與一般連鎖咖啡品牌截然不同的經營思維。 而這樣的垂直整合模式不僅減少中間成本，也讓消費者能以相對親民的價格，品嚐到高品質精品咖啡。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，聲量高峰落在2025年12月19日，因歐客佬精品咖啡爆發標示不實的爭議，遭巴拿馬知名莊園主跨海指控冒用 。儘管歐客佬高層召開記者會致歉，並坦承內部行政疏失之故，但風波仍持續延燒，最終更遭撤銷「台中市十大伴手禮」得獎資格 ，該事件引發網友熱議，當日聲量狂飆1,549筆，帶動品牌討論度高峰。

No.7 cama 現烘咖啡專門店

翻攝FB／cama現烘咖啡專門店

說到台灣本土連鎖咖啡品牌，cama café絕對是許多人心中的經典代表之一。品牌以「手工挑豆、新鮮現烘」為核心理念，自創立以來便主打職人咖啡精神，從杯測、烘豆到手沖與拉花，每個環節都展現對咖啡品質的高度講究。 不同於一般平價咖啡店，cama café 希望讓消費者感受到「現烘」的魅力，因此門市內皆設有烘豆機，讓顧客一走進店裡，便能聞到濃郁的咖啡香氣。

此外，cama 近年也積極拓展特色旗艦店，目前推出的兩大「豆留系列」都廣受好評。第一個是位於陽明山的「豆留森林」，以日式老宅結合竹林景觀，營造出靜謐悠閒的氛圍，更被不少網友形容為彷彿一秒來到京都嵐山；而坐落於松菸的「豆留文青」，則融合精品咖啡、創意調酒、藝文策展、光雕投影與文創選物，展現潮流感與藝文氣息兼具的品牌形象。網友表示「cama 品牌越做越好 」、「隨便拍都美，食物也好吃」、「豆留森林真的很值得逗留欸」。

No.6 成真咖啡 ComeTrue Coffee

翻攝FB／成真咖啡

發跡於台中審計新村的成真咖啡主打「全日型咖啡廳」，除了多款精品咖啡外，也推出各式甜點與輕食，打造從早到晚皆適合停留的用餐空間。相較於一般咖啡廳販售現成蛋糕、甜點，品牌更強調現點現做的新鮮度，其中以蓬鬆綿密的舒芙蕾最具代表性，是不少女生必點的超人氣招牌。值得一提的是，成真咖啡在推動永續發展上可說是相當不遺餘力，其將獲利的50%捐助「非洲潔淨水計畫」，協助當地興建水井、提供潔淨飲用水，實踐「讓咖啡循環世界美好」的品牌精神，也為台灣咖啡產業注入更具溫度的價值。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次的聲量高峰落在2025年9月5日，全台最大規模的成真咖啡旗艦店正式進駐高雄夢時代，開幕首日帶動品牌關注度顯著攀升，最終助攻其在榜單中拿下第六名。

No.5 CAFE!N 硬咖啡

CAFE!N硬咖啡是國內知名連鎖咖啡廳，主打高品質、平價化的精品咖啡路線，並以極簡純白空間搭配鮮明的驚嘆號「!」Logo，成功打造出極具辨識度的品牌形象。品牌名稱中的「硬」，靈感源自挑選生豆時的專業標準，通常豆子質地越硬，代表品質越佳，其不僅象徵品牌對咖啡品質的高度要求外，也傳遞出品牌本身的硬派實力。值得注意的是，在去年十大連鎖咖啡榜單中，品牌以5,695筆網路聲量名列第八；到了今年，討論度更一舉突破萬筆，強勢衝上第五名，討論度與排名明顯攀升。

本次聲量高點2026年3月11日，WBC台灣隊球星「費仔」在人氣暴漲後，首度宣布擔任品牌代言人，消息曝光後立刻掀起熱議，單日討論度瞬間衝上463筆，甚至有網友在PTT發文表示：「看來費仔在台灣的第一個代言品牌就是CAFE!N了，看起來很潮的牌子，費仔加持下可能要更潮了」。

No.4 客美多咖啡 Komeda's Coffee

翻攝FB／客美多咖啡 Komeda‘s Coffee﻿

來自日本名古屋的「客美多咖啡 Komeda's Coffee」，自1968年創立以來，便以濃厚的日式喫茶店文化聞名，是不少日本人生活中最熟悉的存在。品牌於2018年正式進軍台灣，目前在全台已累積數十間分店，可說是近年人氣相當高的日系連鎖咖啡品牌之一。客美多最具代表性的特色，莫過於「買咖啡送早餐」的活動，消費者只要在早餐時段點購飲品，就能免費搭配水煮蛋、雞蛋沙拉或紅豆泥吐司等經典早餐，高CP值組合也成功培養出大批忠實顧客。除了餐點特色外，客美多的空間氛圍同樣深受網友喜愛，店內大量運用木質裝潢和復古紅絲絨沙發，營造出有如自家客廳般的溫馨氛圍，也因此吸引不少喜歡久坐聊天、閱讀或工作的客群。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點出現在2025年12月4日，當日聲量一口氣飆高至883筆，因品牌宣布將攜手三麗鷗人氣角色「酷洛米」推出期間限定聯名活動，不僅帶來多款特色餐點，也同步推出限定周邊商品，消息曝光後立刻引發網友熱烈討論，再度帶動品牌話題熱潮。

No.3 85度C

國民咖啡品牌85度C自2004年創立以來，便憑藉親民價格與多元品項，快速打進消費者日常生活之中。如今全台門市已突破四百間，從都市商圈到鄉間小鎮的轉彎處，幾乎都能看見熟悉的招牌身影。不同於強調咖啡飲品的連鎖品牌，85度C主打「咖啡＋蛋糕＋麵包」的複合式經營模式，讓消費者除了買咖啡外，也能順手帶走甜點或麵包，打造更完整的下午茶體驗。尤其是店內各種精緻可口的切片蛋糕，更成為許多人下班後犒賞自己的療癒選擇，也讓85度C成功建立「平價甜點咖啡店」的市場定位。

值得一提的是，品牌近年也積極透過聯名合作創造話題。像是去年十月推出的「吉伊卡哇」造型蛋糕，就曾掀起粉絲搶購熱潮；今年4月則攜手人氣動畫《葬送的芙莉蓮》，推出多款期間限定聯名蛋糕，不只造型吸睛，還附贈可收藏的角色公仔，再度成功帶動社群討論，榮登今年榜單第三名可說是毫無懸念。

No.2 路易莎咖啡 LOUISA COFFEE

翻攝FB／路易莎咖啡Louisa Coffee(品牌總部)

主打「精品咖啡平價化」的路易莎，是不少小資族與學生族聚會的熱門首選。目前全台門市數量已突破500間，從住宅區、辦公商圈到校園周邊，幾乎隨處可見路易莎的身影，更被不少網友譽為是「台版星巴克」。除了一般的門市外，品牌也陸續推出特色概念店，透過不同空間風格提升用餐體驗。例如復古氛圍十足的建成圓環門市，便以老宅元素重新詮釋咖啡空間；高雄駁二棧貳庫門市則以船艙為設計概念，結合港灣意象與大片採光，吸引不少民眾特地前往拍照打卡。

近年來，路易莎也因「不限時、有插座」的經營特色，吸引大量學生、考生與自由工作者長時間使用座位念書、辦公。隨著這類現象愈來愈普遍，網路上也頻頻掀起「咖啡廳是否淪為K書中心」的兩派論戰。不少網友直言：「到現在都不懂，怎大家都跑路易莎咖啡念書啊」、「這哪裡是路易莎？這根本是會考衝刺補習班吧！」「路易莎就是定位讀書中心兼賣食物飲料成功範例」、「可以把補習班蓋成路易莎的模樣」。

No.1 星巴克 Starbucks

翻攝FB／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

在2025十大連鎖咖啡排行榜中，星巴克以896,647筆網路聲量勇奪討論度冠軍。儘管今年的總聲量較去年縮減約16萬筆，仍以壓倒性的討論熱度穩坐冠軍寶座，顯見其強大的市場滲透力與長期的品牌影響力 。作為全球規模最大的連鎖咖啡品牌之一，星巴克自1998年進軍台灣後，不只迅速帶動精品咖啡文化的熱潮，也打破了許多人對咖啡店的既定印象。不同於單純的咖啡飲品販售，星巴克更強調整體的用餐氛圍，從舒適的座位、柔和的光線，到質感的空間設計，成功塑造出獨特的「生活風格」品牌形象，並成為許多人工作、閱讀或社交的首選場所。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，今年星巴克的聲量高點出現在2025年12月20日，因北捷發生隨機攻擊事件，星巴克店員機警火速拉下鐵門，協助保護店內民眾安全。此舉獲得大批網友讚賞 ，甚至被譽為是教科書等級的危機處理，並助攻當日聲量直線狂飆8,993筆，使其拿下人氣與口碑的雙料冠軍，網友討論「星巴克反應真的很快 」、「員工該被公司表揚 」、「星巴克店員拉鐵門救好多人 」。

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