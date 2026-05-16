下雨就顧不了穿搭？Pinkoi精選6款「時尚防水包袋」　通勤也能優雅

梅雨季讓通勤包袋的選擇成為穿搭功力的挑戰，Pinkoi觀察到現代消費者挑選雨季配件時，已不再滿足於單純的機能訴求，而是希望在防水功能之外，保有屬於自己的穿搭特色，為此Pinkoi特別精選6款兼顧質感與防禦力的梅雨季推薦包款，讓午後雷陣雨不再是時尚的絆腳石。即日起至5月31日使用Pinkoi APP下單輸入「＠may100」可享滿千現折7%（數量有限）。

●韓系空氣感 繽紛色系輕盈化解雨季的視覺厚重

雨天出門最直接的困擾，是包袋吸水後的沉重與悶熱感，Pinkoi推薦的韓系包品牌，以輕量化材質與清爽廓形作為回應。

Pebble嚴選韓國品牌MINMIN的輕透尼龍袋，採用具防潑水處理的空氣感尼龍布，包體輕盈不顯累贅，是韓系日常穿搭的雨天良伴。

來自韓國的Miyansol皺皺托特包，則以獨特皺褶面料讓雨滴自然滑落，不僅收納力足夠，折疊後更輕巧省空間，不論悠閒出遊或日常通勤都能輕鬆勝任。

●視覺、機能兼顧 打造乾爽感

針對需要在雨中守護筆電與隨身物品的通勤族，具備高機能塗層的包袋是雨天的剛性需求。

Dude＆Bestie的專業防水後背包，以其優異的封閉式拉鍊與抗水布料，為3C用品提供如盾牌般的防護，讓商務奔波也能滴水不漏。

hellolulu經典的半月斜背包，簡約的中性廓形與防潑水尼龍材質，不僅貼合身型且易打理，一甩即乾的特性，在進出捷運與辦公空間時，能迅速恢復清爽俐落，從容應對突如其來的大雨襲擊。

●異材質實驗 重塑雨天的都會穿搭

防水包袋不再與塑膠感畫上等號，Pinkoi推薦兩間在材質上各有堅持的品牌，為雨天呈現不同材質的可能。

NO216的銀珠結帶大包以台灣防水布為主體，拼接頭層牛皮繩帶，多夾層大容量的設計兼顧實用與細節質感，適合習慣帶齊所有裝備出門的消費者。

unibags的泳池包系列則選用防水牛仔布，以跳色設計為雨季穿搭帶入一抹亮點，讓功能型包款也能有別具特色的個性感。

●附註：詳細活動內容以網頁公告為準。

Miyansol｜韓國皺皺托特包。圖／Pinkoi提供

Dude ＆ Bestie｜防水後背包。圖／Pinkoi提供

NO216｜銀珠結帶防水布大包。圖／Pinkoi提供

Pebble｜韓國品牌MINMIN輕透實用尼龍袋。圖／Pinkoi提供

unibags｜橄欖綠泳池包。圖／Pinkoi提供