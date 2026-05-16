重新詮釋經典滋味 新生代主廚earnestosX香色4手限定餐會登場

在人工智慧快速改變世界的時代，效率與複製逐漸成為主流，講究時間、手工與繁複細節的精緻餐飲，正正面臨前所未有的考驗。然而，有一群新生代主廚依然堅信，料理是無法被演算法邏輯取代的靈魂工藝。連年獲得米其林推薦的香色餐廳主廚邱一中，將與受到「500盤」肯定的新銳餐廳「earnestos」新加坡籍主廚卓均仰攜手，於5月底及6月中旬推出以「傳承與出新」為主題的四手限定餐會，重新詮釋在不同階段相遇的經典味道。

這場餐會共規劃了11道菜色，兩位主廚希望能透過料理，回望彼此在不同人生階段與經典味道相遇的軌跡。邱一中過去從法式經典菜餚中獲得啟蒙，近年則深耕亞洲與台灣飲食文化的重構；卓均仰則擁有十餘年橫跨歐亞的精緻餐飲資歷，並擅長以台灣風土重新詮釋其南洋文化根基。兩人在這場餐會中，將各自的成長背景——從新加坡街頭小吃、傳統辦桌菜，到對精緻法餐技法的仰望，完美揉合在同一個餐桌體驗之中。

在餐會中卓均仰帶來的開場小點「辣椒螃蟹塔」，翻玩新加坡的經典國菜「辣椒螃蟹」；「童年餅乾」的創作起源於他對新加坡建國六十週年的祝賀，外型靈感來自童年的「花占餅」零嘴；「肉骨茶」則把新加坡肉骨茶轉化為糕渣形式，以昆布、香菇與藥材香氣構成介於星馬與台灣之間的湯感記憶。主食「滷肉飯」凝聚兩位主廚的個人風格，結合「香色」以歐式手法對經典滷肉飯的詮釋，融入「earnestos」對南洋辛香料的精確掌握，以桌邊服務的土鍋飯，帶來別出心裁的台灣傳統滋味。

邱一中則重新演繹老師傅傳授的「珍珠丸子」，堅持手切究好豬梅花、反覆攪打白蝦漿，再以酥脆米香取代傳統糯米，讓熟悉的港點展現截然不同的口感節奏；「三代同堂雞湯」則延伸自早年受到衝擊的法式宴會菜記憶，以去骨雞翅包覆雞肉慕斯、鴨肝與藜麥，搭配老菜脯雞湯與炭燒蔬菜，讓法式技法與台灣土地風味在同一道料理中交會。主菜「牛排與牛頰」濃縮了Steve的廚藝歷程——從初入西餐世界時對牛排的執著，到加入Alinea學習到醬汁與火候控制，最終以和牛紐約客、低溫牛頰與松露鴨肝醬，完整呈現對經典法餐技術與亞洲味覺平衡的理解。

甜點部分，兩人也延續「回味經典」的主軸。「起司與蜂蜜」來自Steve在Attica的領悟；尾聲的「斑蘭葉茶點」則為「earnestos」的招牌點心。這場盛宴不僅將於5月29、30日在香色餐廳率先登場，隨後也將於6月12、13日移師至 earnestos 餐廳續引饕客。兩位主廚期望用最真誠的手作工藝與職人精神，向大眾證明在這個凡事講求速度的科技年代，有些關於味覺的感動與溫度，唯有透過人類的雙手與細膩心思才能真正傳遞。

甜點「起司與蜂蜜」。圖／香色提供

開場小點「辣椒螃蟹塔」。圖／香色提供

香色餐廳主廚邱一中（右）將與「earnestos」新加坡籍主廚卓均仰攜手，於5月底及6月中旬推出以「傳承與出新」為主題的四手限定餐會。圖／香色提供

主食「滷肉飯」。圖／香色提供