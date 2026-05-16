台灣精釀之光！金色三麥包種茶啤酒 奪2026澳洲國際啤酒大賽金牌

台灣精釀啤酒品牌SUNMAI金色三麥再傳捷報！SUNMAI金色三麥融合本土茶韻與精湛釀造工藝的「包種茶啤酒」，在澳洲國際啤酒大賽一舉摘下金牌榮譽。這項捷報不僅代表產品在風味與品質穩定度上獲得國際專業評審的高度肯定，也成功讓獨具辨識度的台灣茶香啤酒站上世界舞台。

創立於1987年的澳洲國際啤酒大賽（Australian International Beer Awards, AIBA），是由墨爾本皇家學會（Melbourne Royal）主辦的年度盛事。該賽事身為全球最大型、同時涵蓋瓶裝與紮啤（Draft Beer）評選的精釀啤酒大賽之一，長年以來旨在表彰全球品牌在釀造技術上的卓越成就。金色三麥此番奪金並非偶然，早在2023年，品牌就曾以經典的蜂蜜啤酒（Honey Lager）、黑麥啤酒（Dark Lager）與極濃啤酒（Strong Ale/Lager）在該賽事中斬獲三項銀牌，展現出駕馭多元啤酒風格的成熟能力。

此次榮獲金牌肯定的SUNMAI包種茶啤酒，SUNMAI以台灣茶文化為靈感，選用來台灣在地原葉包種茶入酒，並將泡茶技法導入啤酒釀造過程，讓茶香與啤酒花香氣自然交融，釀出清新甘甜、層次細膩的皮爾森。

從過去的三面銀牌到2026年的金牌桂冠，金色三麥持續以國際高標準檢視自身實力，將釀造技術再度推向新高峰。這次鍍金的包種茶啤酒，精準捕捉了台灣茶特有的清香與喉韻，完美平衡了麥芽甜潤與啤酒花的明亮風味。這場國際勝利不僅深化了金色三麥在在地風味創新上的品牌指標性，也再度為台灣精釀啤酒產業寫下傲人的新篇章。

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