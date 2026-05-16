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年度必訪！日本最大 Cos 專場 acosta!台北登場，原汁原味重現二次元祭典

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖/有你共創提供
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日本最具代表性的 Cosplay 品牌「acosta!」繼去年熱烈迴響後，今年由 HACOSTA 株式會社與台灣有你共創公司再度攜手共同出資，於 5 月 16 日至 17 日正式重返台北松山文創園區！全台規模最大且最具指標性的 Cosplay 盛典，「acosta! @台北 Vol.2」今年吸引超過兩萬名Cosplay愛好者齊聚松菸，現場不僅匯聚百位日台頂尖 Coser 與攝影師，將松菸轉化為極具臨場感的「異世界」嘉年華！

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六大主題盛大展開，二次元靈魂覺醒！打造最強聖地體驗

本次「acosta! @台北 Vol.2」引進日本歷年經典元素，規劃六大特色活動，全方位滿足玩家與粉絲的期待：Cosplay舞蹈表演（CDEF）與隨機舞蹈：公開募集各路角色上台演出，並規劃隨機舞蹈等多元節目，讓每位玩家都能在聚光燈下閃耀風采、炒熱現場氣氛。

COSPLAY 大遊行：台日coser齊聚，以巴洛克花園為主，齊步環繞松山文創園區外圍，打造最具臨場感的異世界巡禮。

戶外攝影區（巴洛克花園）：針對拍攝需求設立專屬戶外場域，提供具層次感與優雅風格的實景，完美滿足各種動漫世界觀的拍攝需求。

acosta! マルシェ (市集)：集結全台與海外的超人氣coser，從頂尖coser的精美作品，到職人手作的夢幻道具都能近距離的互動欣賞與購買珍貴收藏。

攝影交流與專業駐點：設立專屬交流空間，並邀請台日專業攝影師於活動區域內駐點，為玩家捕捉角色最精彩的瞬間，留下專業等級影像紀錄。

acosta! Premium Stage 舞台互動：特別設立加購專屬舞台，邀請多位日本重量級 Coser 進行限定演出與見面會，實現粉絲與偶像近距離互動、同框的夢想時刻。

圖/有你共創提供
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殿堂級嘉賓陣容，超過百位台日神級COSER與攝影師齊聚

本次台北場活動陣容極其豪華，邀請超過 40 位來自日本的超人氣 Coser 跨海來台，包含伊織もえ、タルキ、ウィル、シスル等頂尖 Coser；台灣代表則由 小空、越尊、千尋、梓官 Azusa 等具備高度影響力的 Coser 出席，透過為期兩天的交流，攜手共築亞洲角色文化新篇章。除了嘉賓陣容外，日本神級攝影師mit、井田達也親自來台，以及多位台灣攝影師在活動區域內為玩家捕捉精彩瞬間。透過為期兩天的舞台演出、市集互動與加購舞台見面會，台日 Cosplay 愛好者將攜手共築角色文化新篇章。

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直擊松菸地標！巴洛克花園攝影區與大遊行盛大展開

本次活動特別針對 Coser 拍攝需求，將巴洛克花園設立專屬戶外攝影區，以具層次感與優雅風格的實景，滿足各式動漫主題與世界觀。而最受矚目的 COSPLAY 大遊行於每日下午定時登場，遊行以巴洛克花園為起終點，環繞松山文創園區，徹底炒熱現場氣氛，打造最具臨場感的 Cosplay 嘉年華。

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本次台北場的一大焦點為特別設立的 「acosta! Premium Stage」 專屬舞台。為了滿足粉絲與心中偶像近距離接觸的願望，首日演出精彩不斷，由 つんこ (Tsunko) 帶來的 DJ Live 震撼開場，第二天則由あかせあかり(Akase Akari)帶來Mini Live & 脫口秀，以及長達五小時的 TIF ASIA TOUR 偶像聯合演出。

主辦方有你共創表示，acosta! 將 Cosplay 昇華為「生活美學」，打造串聯創作旅程的跨國平台。透過台北場精緻呈現，期盼大眾重新定義其藝術價值，為台灣次文化產業注入國際視野，開創產業新氣象。

【活動資訊】

- 活動時間：2026/5/16（六） - 2026/5/17（日）10:00-18:00

- acosta! 市集：2026/5/16（六） - 2026/5/17（日）11:00 -17:00

- 活動地點：松山文創園區

- 活動地址：臺北市信義區光復南路133號（松山文創園區 4號倉庫、5號倉庫、北向製菸工廠、巴洛克花園）

- 購票網址：活動期間可現場購票入場

靈魂 日本 台北

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