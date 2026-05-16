鵝肉粽必嘗！萊爾富「端午安康」粽子預購開跑 指定商品任選2件95折

搶攻端午送禮與團聚商機，萊爾富即日起至6月3日推出「端午安康」門市專刊預購活動，集結南門市場人氣名粽、北海岸排隊老店，更同步推出全台少見的「鵝肉粽」、「鹽水雞肉粽」等特色品項，預購期間指定商品享2件95折優惠。

今年萊爾富特別推出「紅豆食府綜合雙享粽禮盒」（售價550元），內含上海菜飯鮮肉粽與豆沙粽各2顆，一次滿足鹹甜雙重享受，上海菜飯鮮肉粽以菜飯米香結合培根鹹香，口感清爽不油膩，豆沙粽則以綿密豆沙搭配Q糯外皮，甜香細膩。還有元榆牧場推出的「鹽水雞肉粽」（3入，售價360元），選用16週以上自然放牧黑羽土雞，肉質Q彈紮實，搭配南部粽軟糯口感與清爽調味，呈現香氣十足的特色風味。

喜愛豪華系粽款的消費者，不能錯過「狀元頂級干貝粽禮盒」（5入，售價445元），以飽滿糯米包入滷香豬肉、鮮香干貝、香菇、蛋黃與花生，多層次海陸滋味交織；「狀元古早味肉粽禮盒」（5入，售價380元）則主打經典南部古早味，融合魷魚、菜脯、金勾蝦與花生香氣，是記憶中的傳統粽香。

還有風味更具特色的「狀元艾草香菇粿粽禮盒」（5入，售價295元），將艾草揉入粿皮，帶出淡雅草本香氣，搭配香菇、絞肉、菜脯與金勾蝦內餡，口感溫潤且層次豐富，展現台式傳統粿粽魅力。

瞄準消費者對創新口味的喜愛，萊爾富推出全台少見的「阿彰師—蜜汁鵝肉粽」（5入，售價339元），以鮮嫩鵝肉結合滷香豬肉、香菇與蘿蔔乾，打造鹹香濃郁卻不失清爽的層次口感，顛覆民眾對傳統肉粽的既定印象，成為今年端午最具話題性的特色粽款之一。

名店人氣粽部分，集結北海岸人氣老店「十八王公俞家肉粽鮮肉蛋黃粽」（5入，售價420元），延續招牌清爽風味，加入整顆蛋黃增添濃郁層次；南門市場經典名店「南園湖州鮮肉蛋黃粽」（5入，售價660元），以湖州粽長條造型包入整條梅花肉與完整鹹蛋黃，經長時間水煮後，米粒完整吸附肉汁與蛋香，口感濃郁紮實，是許多老饕每年端午指定必買的人氣名粽。

除了經典鹹粽外，萊爾富今年也同步推出消暑系甜粽選擇。「本沐堂豆沙冰心粽」（10入，售價399元）以綿密紅豆沙搭配Q彈冰心外皮，口感宛如日式和菓子；「本沐堂抹茶冰心粽」（10入，售價399元）則以抹茶清香搭配細緻甜餡，入口清爽柔和，適合夏日午後當作甜點享用，也成為近年年輕族群喜愛的端午新選擇。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

萊爾富即日起至6月3日推出「端午安康」門市專刊預購活動，集結名店粽、特色粽一次買齊。圖／萊爾富提供

萊爾富即日起至6月3日推出「端午安康」門市專刊預購活動， 「狀元古早味肉粽禮盒」主打經典南部古早味，融合魷魚、菜脯、金勾蝦與花生香氣。圖／萊爾富提供

萊爾富「端午安康」門市專刊即日起至6月3日開放預購，指定商品享2件95折優惠。圖／萊爾富提供