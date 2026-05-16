M4 iPad Air開箱！行動創作體驗再進化 同價格買它還是MacBook Neo？

M4版iPad Air在台上市，以同樣親民19,900元起的售價，帶來顯著效能升級與更強連線能力。延續輕薄、長續航的特色，在M4晶片與最新iPadOS 26的加持下，再度引發行動商務族群與學生市場熱烈討論。

這次iPad Air的升級核心，便是具備8核心CPU與9核心GPU的M4晶片，根據官方數據，與M1機型相比，它的整體處理速度飆升了2.3倍。對於想要朝影像創作者、YouTuber或Podcaster之路邁進的用戶而言，可說是最容易入手、也最能靈活發揮Apple Creator Studio創作生態系優勢的行動工具。

M4晶片驅動的態快取、硬體加速網格著色和硬體加速光線追蹤技術，讓3D算圖與專業級影片渲染速度提升了4倍以上。在筆電上需要耗時等待的4K多軌影片輸出，現在在機身厚度僅6.1公釐、便於隨身攜帶使用的iPad Air上也能流暢完成。更關鍵的是，搭載新世代16核心神經網路引擎的M4晶片，能完美支援Apple Intelligence的各項AI功能，Final Cut Pro中幫助節省大量挑選片段、編輯時間的「Montage Maker」智慧剪輯功能，甚至是iPad限定。

配合比前一代增加50%、高達12GB的統一系統記憶體，即使背景同時開啟多個影音素材，依舊可以快速切換操作，完全打破過往許多用戶認為iPad偏向娛樂裝置、難以勝任深度創作工作的刻板印象。

除了強悍的運算核心，M4版iPad Air的有線連接功能，更是將生產力再推升一階的關鍵。配備支援USB 3.0的USB-C連結埠，傳輸速度最高可達10Gb/s，除了可快速讀取外接硬碟的檔案內容，在外接顯示器時，也帶來更舒適、有效率的桌面級使用體驗。

透過USB-C，iPad Air能直接輸出最高達6K規格的外接顯示器，配合iPadOS 26全面進化的視窗管理系統，使用者不再受限於單一平板螢幕。當你把iPad Air接上大螢幕時，可以一邊在主螢幕上開啟多個網頁比對龐大數據、編輯複雜的Excel試算表，另一邊在iPad畫面上使用Apple Pencil Pro進行會議記錄或草圖繪製，打造極具彈性、能完美應付日常與基本辦公應用的多工工作站。

每次新款iPad推出，就有很多人會問：iPad到底能不能取代Mac用來工作？這在同樣是售價19,900元起的MacBook Neo出現之後，再度讓許多人陷入選擇困難。其實現在要在兩者之間做出抉擇，完全取決於使用者的日常工作流而定。

如果你的日常工作包含大量的手寫筆記、繪圖、照片標註，或是在通勤移動中、咖啡廳小桌子上需要極致的輕便性。iPad Air的優勢在於「觸控優先」的設計，搭配M4晶片的強大AI算力，再加上Apple Pencil Pro雙指按壓、側轉與觸覺回饋的靈活應用，在數位筆記、圖像編輯與內容消費上，體驗遠遠超越傳統筆電。若是有文字輸入需求，只要搭配專用具備觸控軌跡板的巧控鍵盤，處理郵件、撰寫報告、視訊會議等基本日常工作上，也絕對游刃有餘。

相反地，如果你的工作狀態是「重度鍵盤依賴者」，必須進行大量且連續的文字輸入、需要開啟多個瀏覽器分頁與視窗進行資料比對，或是必須仰賴特定在電腦上才能流暢運作的辦公軟體工具，那麼選擇MacBook Neo會比較適合。畢竟，試圖將傳統筆電的操作邏輯硬套在平板上，反而會浪費了iPad便利的觸控與手寫優勢。

總結來說，搭載M4晶片的iPad Air展現了令人驚豔的效能與擴充彈性，19,900元起的售價，換來的是頂級的AI運算力、流暢的影音創作體驗，以及媲美筆電的6K外接擴充性。只要釐清自己的日常工作需求，這台「重量級表現、輕裝上陣」的平板，絕對有資格成為日常工作與創意發想的最佳隨身夥伴。

M4版iPad Air採用與電源鍵整合的Touch ID實體指紋辨識按鍵。記者黃筱晴／攝影

M4版iPad Air同樣提供了藍色、紫色、星光色和太空灰色選擇。記者黃筱晴／攝影

「無邊記」現在也加入了Apple Creator Studio的行列，使用智慧功能即可快速生成精美影像。記者黃筱晴／攝影

透過USB-C，iPad Air能直接輸出最高達6K規格的外接顯示器，隨時擴充使用彈性。記者黃筱晴／攝影