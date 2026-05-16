快訊

預感成真？孫安佐今晨遭上銬帶走 狄鶯前一晚直播痛哭：來搜索啊

5名潛水同伴全沒回來！她穿好裝備最後一刻改變心意 成唯一生還者

115會考國文／文言文有難度 考生哀嚎：看不懂題目在問什麼

聽新聞
0:00 / 0:00

M4 iPad Air開箱！行動創作體驗再進化 同價格買它還是MacBook Neo？

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
M4版11吋機型iPad Air的起售價與前代同為19,900元，13吋機型則為26,900元，非常超值。記者黃筱晴／攝影
M4版11吋機型iPad Air的起售價與前代同為19,900元，13吋機型則為26,900元，非常超值。記者黃筱晴／攝影

M4版iPad Air在台上市，以同樣親民19,900元起的售價，帶來顯著效能升級與更強連線能力。延續輕薄、長續航的特色，在M4晶片與最新iPadOS 26的加持下，再度引發行動商務族群與學生市場熱烈討論。

這次iPad Air的升級核心，便是具備8核心CPU與9核心GPU的M4晶片，根據官方數據，與M1機型相比，它的整體處理速度飆升了2.3倍。對於想要朝影像創作者、YouTuber或Podcaster之路邁進的用戶而言，可說是最容易入手、也最能靈活發揮Apple Creator Studio創作生態系優勢的行動工具。

M4晶片驅動的態快取、硬體加速網格著色和硬體加速光線追蹤技術，讓3D算圖與專業級影片渲染速度提升了4倍以上。在筆電上需要耗時等待的4K多軌影片輸出，現在在機身厚度僅6.1公釐、便於隨身攜帶使用的iPad Air上也能流暢完成。更關鍵的是，搭載新世代16核心神經網路引擎的M4晶片，能完美支援Apple Intelligence的各項AI功能，Final Cut Pro中幫助節省大量挑選片段、編輯時間的「Montage Maker」智慧剪輯功能，甚至是iPad限定。

配合比前一代增加50%、高達12GB的統一系統記憶體，即使背景同時開啟多個影音素材，依舊可以快速切換操作，完全打破過往許多用戶認為iPad偏向娛樂裝置、難以勝任深度創作工作的刻板印象。

除了強悍的運算核心，M4版iPad Air的有線連接功能，更是將生產力再推升一階的關鍵。配備支援USB 3.0的USB-C連結埠，傳輸速度最高可達10Gb/s，除了可快速讀取外接硬碟的檔案內容，在外接顯示器時，也帶來更舒適、有效率的桌面級使用體驗。

透過USB-C，iPad Air能直接輸出最高達6K規格的外接顯示器，配合iPadOS 26全面進化的視窗管理系統，使用者不再受限於單一平板螢幕。當你把iPad Air接上大螢幕時，可以一邊在主螢幕上開啟多個網頁比對龐大數據、編輯複雜的Excel試算表，另一邊在iPad畫面上使用Apple Pencil Pro進行會議記錄或草圖繪製，打造極具彈性、能完美應付日常與基本辦公應用的多工工作站。

每次新款iPad推出，就有很多人會問：iPad到底能不能取代Mac用來工作？這在同樣是售價19,900元起的MacBook Neo出現之後，再度讓許多人陷入選擇困難。其實現在要在兩者之間做出抉擇，完全取決於使用者的日常工作流而定。

如果你的日常工作包含大量的手寫筆記、繪圖、照片標註，或是在通勤移動中、咖啡廳小桌子上需要極致的輕便性。iPad Air的優勢在於「觸控優先」的設計，搭配M4晶片的強大AI算力，再加上Apple Pencil Pro雙指按壓、側轉與觸覺回饋的靈活應用，在數位筆記、圖像編輯與內容消費上，體驗遠遠超越傳統筆電。若是有文字輸入需求，只要搭配專用具備觸控軌跡板的巧控鍵盤，處理郵件、撰寫報告、視訊會議等基本日常工作上，也絕對游刃有餘。

相反地，如果你的工作狀態是「重度鍵盤依賴者」，必須進行大量且連續的文字輸入、需要開啟多個瀏覽器分頁與視窗進行資料比對，或是必須仰賴特定在電腦上才能流暢運作的辦公軟體工具，那麼選擇MacBook Neo會比較適合。畢竟，試圖將傳統筆電的操作邏輯硬套在平板上，反而會浪費了iPad便利的觸控與手寫優勢。

總結來說，搭載M4晶片的iPad Air展現了令人驚豔的效能與擴充彈性，19,900元起的售價，換來的是頂級的AI運算力、流暢的影音創作體驗，以及媲美筆電的6K外接擴充性。只要釐清自己的日常工作需求，這台「重量級表現、輕裝上陣」的平板，絕對有資格成為日常工作與創意發想的最佳隨身夥伴。

M4版iPad Air採用與電源鍵整合的Touch ID實體指紋辨識按鍵。記者黃筱晴／攝影
M4版iPad Air採用與電源鍵整合的Touch ID實體指紋辨識按鍵。記者黃筱晴／攝影

M4版iPad Air同樣提供了藍色、紫色、星光色和太空灰色選擇。記者黃筱晴／攝影
M4版iPad Air同樣提供了藍色、紫色、星光色和太空灰色選擇。記者黃筱晴／攝影

「無邊記」現在也加入了Apple Creator Studio的行列，使用智慧功能即可快速生成精美影像。記者黃筱晴／攝影
「無邊記」現在也加入了Apple Creator Studio的行列，使用智慧功能即可快速生成精美影像。記者黃筱晴／攝影

透過USB-C，iPad Air能直接輸出最高達6K規格的外接顯示器，隨時擴充使用彈性。記者黃筱晴／攝影
透過USB-C，iPad Air能直接輸出最高達6K規格的外接顯示器，隨時擴充使用彈性。記者黃筱晴／攝影

內建觸控式軌跡板的iPad Air巧控鍵盤提供接近筆電的多點觸控與打字體驗。記者黃筱晴／攝影
內建觸控式軌跡板的iPad Air巧控鍵盤提供接近筆電的多點觸控與打字體驗。記者黃筱晴／攝影

iPad 晶片 MacBook Apple

延伸閱讀

蘋果WWDC26學生挑戰賽 海大梁祐嘉吉他APP獲獎

掀價格戰！iPhone在陸降價號稱史上最低 華為跟進

OpenAI推新應用 用戶可在手機開發程式 鴻海、廣達等受惠

動手玩／M4處理器、12GB記憶體的13吋iPad Air 換上C1X晶片確立全自主設計與AI佈局

相關新聞

M4 iPad Air開箱！行動創作體驗再進化 同價格買它還是MacBook Neo？

M4版iPad Air在台上市，以同樣親民19,900元起的售價，帶來顯著效能升級與更強連線能力。延續輕薄、長續航的特色，在M4晶片與最新iPadOS 26的加持下，再度引發行動商務族群與學生市場熱烈討論。

下班衝沖繩比國旅還便宜？郵輪「酒精自由」爆紅 Z世代瘋周末閃日本

在高壓工作與碎片化假期成為常態的旅遊時代，「不用請假就能出國」正快速改寫國人旅遊習慣，短天數、高便利性的郵輪旅遊近年明顯升溫。因此，旅遊平台AsiaYo攜手麗星郵輪推出「下班逃跑計畫」，主打周五下班直接登船、最低7,500元起即可前往日本沖繩或石垣島，以「日本規格、國旅價格」搶攻今夏微出國市場。 AsiaYo指出，現代旅客更加重視時間效率與放鬆感，郵輪旅遊兼具交通、住宿與娛樂的一價全包模式，降低行程規劃門檻。旅客周五晚間登船後，即可在海上展開周末度假節奏，一覺醒來直達日本離島，省去轉機與移動疲勞，周日返台仍能銜接上班日，讓「周末出國」從想像變成日常。 根據交通部觀光署統計，今年前3個月國人出國人次達536萬餘人，年增近兩成，其中日本仍以37.5%穩居最熱門目的地。AsiaYo觀察到「日本國旅化」趨勢明顯，旅客願意以與南下墾丁相近的時間成本，換取真正的海外旅行體驗，也使郵輪成為今夏最受關注的旅遊型態之一。 此次合作推出多款航程，其中，3天2夜石垣島航線最低每人7,500元起，4天3夜沖繩航程則約10,500元起，將短天數出國門檻大幅降低。旅客透過AsiaYo預訂麗星郵輪探索星號，更

日本知名連鎖雜貨店「3COINS」要登陸台灣了 日期地點曝

台灣遊客赴日本必逛的大型連鎖雜貨店「3COINS」，確定要在台灣展店了。日本旅遊達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，3COINS要來台灣了，稍早官方帳號在臉書、IG、Threads社群平台同步宣布這個消息，「以後可以在出發前在台灣先買好行李袋」。

粉絲暴動！Jellycat Yacht Club香港開幕 限定新品全球先買

Jellycat再度掀起療癒熱潮！品牌全球首個遊艇會主題商店Jellycat Yacht Club，日前已正式進駐海港城連卡佛，打造宛如置身豪華遊艇的沉浸式購物體驗，品牌同步全球獨家率先發售新品與2026夏季系列，成為近期香港最受矚目的限定快閃話題。

美樂蒂、雙星仙子降臨五星飯店 7大親子樂園＋限定周邊一次收

暑假親子旅遊市場再添話題亮點，台北遠東香格里拉首度攜手三麗鷗推出「美樂蒂&雙星仙子」主題住房專案，結合人氣角色魅力與東方宋代美學設計，打造沉浸式的住宿體驗，同步規畫「夏日星夢樂園」7大互動空間。主題房將於7月1日至8月30日限定登場，即起開賣。

初夏最強4大下午茶一次看！巴黎甜點、高空微醺到花園系午茶全收

隨著初夏旅遊與城市微度假風潮升溫，全台飯店紛紛推出期間限定下午茶企劃，從國際甜點名店跨界聯名、高空微醺午後，到花園系視覺系甜點，掀起一波「目的地下午茶」新熱潮。今年最受矚目的亮點之一，莫過於高雄迎來巴黎殿堂級甜點品牌，正式揭開夏季甜點戰場序幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。