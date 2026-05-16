下班衝沖繩比國旅還便宜？郵輪「酒精自由」爆紅 Z世代瘋周末閃日本

在高壓工作與碎片化假期成為常態的旅遊時代，「不用請假就能出國」正快速改寫國人旅遊習慣，短天數、高便利性的郵輪旅遊近年明顯升溫。因此，旅遊平台AsiaYo攜手麗星郵輪推出「下班逃跑計畫」，主打周五下班直接登船、最低7,500元起即可前往日本沖繩或石垣島，以「日本規格、國旅價格」搶攻今夏微出國市場。

AsiaYo指出，現代旅客更加重視時間效率與放鬆感，郵輪旅遊兼具交通、住宿與娛樂的一價全包模式，降低行程規劃門檻。旅客周五晚間登船後，即可在海上展開周末度假節奏，一覺醒來直達日本離島，省去轉機與移動疲勞，周日返台仍能銜接上班日，讓「周末出國」從想像變成日常。

根據交通部觀光署統計，今年前3個月國人出國人次達536萬餘人，年增近兩成，其中日本仍以37.5%穩居最熱門目的地。AsiaYo觀察到「日本國旅化」趨勢明顯，旅客願意以與南下墾丁相近的時間成本，換取真正的海外旅行體驗，也使郵輪成為今夏最受關注的旅遊型態之一。

此次合作推出多款航程，其中，3天2夜石垣島航線最低每人7,500元起，4天3夜沖繩航程則約10,500元起，將短天數出國門檻大幅降低。旅客透過AsiaYo預訂麗星郵輪探索星號，更可享獨家「酒精自由」酒水套餐，包含以趣味名稱「生命回復藥水」調酒與「戰鬥亢奮藥劑」啤酒設計，將微醺文化轉化為旅程儀式感，打造海上派對式度假體驗。

平台內部數據顯示，郵輪訂單量已連續3年呈現三位數成長，其中近四成旅客為首次搭乘郵輪，顯示郵輪旅遊正由過去的高齡市場，快速轉向年輕族群與小資旅客。

除短航程外，探索星號也推出6天5夜橫跨日本與韓國的航線，船上集結多間免費與付費餐廳、表演秀與夜間派對活動，加上高比例中文服務人員，旅客幾乎無須規劃即可展開海上假期，最低約16,300元起即可享受完整郵輪度假體驗。

此外，AsiaYo同步推出4大限時優惠，包含與歌詩達郵輪合作的莎倫娜號沖繩航程。4天3夜行程主打「All Day深度旅遊」，郵輪下午靠港、隔日下午才啟航，旅客可擁有近24小時完整停留時間，白天觀光購物、夜晚體驗沖繩夜生活，一次解鎖不同節奏的旅遊方式，價格最低約10,400元起。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

郵輪露天泳池能盡情享受沐浴在大海的樂趣。圖/AsiaYo提供

日本石垣島「川平灣」絕美風光，讓人流連忘返。圖/AsiaYo提供

下班搭郵輪出國，3天2夜免請假暢玩日本。圖/AsiaYo提供

AsiaYo攜手麗星郵輪合作，搭乘探索星號享受「酒精自由」的歡樂時光。圖/AsiaYo提供

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】