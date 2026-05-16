日本知名連鎖雜貨店「3COINS」要登陸台灣了 日期地點曝

在高壓工作與碎片化假期成為常態的旅遊時代，「不用請假就能出國」正快速改寫國人旅遊習慣，短天數、高便利性的郵輪旅遊近年明顯升溫。因此，旅遊平台AsiaYo攜手麗星郵輪推出「下班逃跑計畫」，主打周五下班直接登船、最低7,500元起即可前往日本沖繩或石垣島，以「日本規格、國旅價格」搶攻今夏微出國市場。 AsiaYo指出，現代旅客更加重視時間效率與放鬆感，郵輪旅遊兼具交通、住宿與娛樂的一價全包模式，降低行程規劃門檻。旅客周五晚間登船後，即可在海上展開周末度假節奏，一覺醒來直達日本離島，省去轉機與移動疲勞，周日返台仍能銜接上班日，讓「周末出國」從想像變成日常。 根據交通部觀光署統計，今年前3個月國人出國人次達536萬餘人，年增近兩成，其中日本仍以37.5%穩居最熱門目的地。AsiaYo觀察到「日本國旅化」趨勢明顯，旅客願意以與南下墾丁相近的時間成本，換取真正的海外旅行體驗，也使郵輪成為今夏最受關注的旅遊型態之一。 此次合作推出多款航程，其中，3天2夜石垣島航線最低每人7,500元起，4天3夜沖繩航程則約10,500元起，將短天數出國門檻大幅降低。旅客透過AsiaYo預訂麗星郵輪探索星號，更

2026-05-16 11:50