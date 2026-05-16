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日本知名連鎖雜貨店「3COINS」要登陸台灣了 日期地點曝
台灣遊客赴日本必逛的大型連鎖雜貨店「3COINS」，確定要在台灣展店了。日本旅遊達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，3COINS要來台灣了，稍早官方帳號在臉書、IG、Threads社群平台同步宣布這個消息，「以後可以在出發前在台灣先買好行李袋」。
3COINS的Threads「3coins_tw」今天上午發文，「3COINS 台灣初登陸，3COINS台灣首間官方門市將於2026年8月台北西門商圈誠品生活武昌正式開幕」、「一起迎接3COINS在台灣的全新登場」，致力於為顧客實現「小確幸」的日本雜貨店，敬請期待。
網友表示，「終於來了」、「驚！你們要來了」、「希望價格跟日本一樣美好」、「期待，就怕變成3bills」、「希望種類齊全、貨量要多、價格合理」、「Welcome」、「嗚嗚嗚嗚終於來了」。
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