粉絲暴動！Jellycat Yacht Club香港開幕 限定新品全球先買

Jellycat再度掀起療癒熱潮！品牌全球首個遊艇會主題商店Jellycat Yacht Club，日前已正式進駐海港城連卡佛，打造宛如置身豪華遊艇的沉浸式購物體驗，品牌同步全球獨家率先發售新品與2026夏季系列，成為近期香港最受矚目的限定快閃話題。

此次「Jellycat Yacht Club」以海上生活為靈感，整體空間採藍白航海風設計，從船艙細節、航海元素到角色佈置，營造彷彿揚帆出海的度假氛圍。店內設置多個拍照場景，包括遊艇模型動畫互動區，以及以船尾造型打造的巨型Amuseables Life Ring裝置，吸引粉絲打卡留念。

為慶祝開幕，品牌更首度推出全球優先發售商品——活力十足的 Amuseables Life Ring。新系列以海濱假期為主題，人氣角色全面換上航海造型，包括Bartholomew Bear穿上水手條紋與背帶褲亮相，搭配全新航海夥伴如Roarwell Sea Lion、Maffles Manatee及Pinchsnap Crab等角色，共同展現輕鬆愜意的海岸生活。

此外，Amuseables Sun Roller Skates造型亦融入90年代滑輪元素，呼應夏日陽光與海邊度假的自由氛圍，完整呈現Jellycat一貫的幽默與療癒風格。

全球唯一的Jellycat Yacht Club現已「停泊」於海港城連卡佛2樓，邀請粉絲暫時拋開日常行程，走進專屬於Jellycat的航海假期。

Larry Lobster。圖/港旅局提供

Magical Chiikawa公仔掛飾。圖/港旅局提供

Jellycat Yacht Club登陸海港城。圖/港旅局提供