美樂蒂、雙星仙子降臨五星飯店 7大親子樂園＋限定周邊一次收

暑假親子旅遊市場再添話題亮點，台北遠東香格里拉首度攜手三麗鷗推出「美樂蒂&雙星仙子」主題住房專案，結合人氣角色魅力與東方宋代美學設計，打造沉浸式的住宿體驗，同步規畫「夏日星夢樂園」7大互動空間。主題房將於7月1日至8月30日限定登場，即起開賣。

此次主題住房有5款風格房型，涵蓋雙床與特大床配置，包括「美樂蒂甜甜糖果屋」、「雙星仙子童話星樂園」、「美樂蒂萌萌城堡舞會」、「美樂蒂&雙星仙子時尚派對」等房型，以及專為家庭旅客打造、配置一張特大床與兩張單人床的「雙星仙子星星氣球屋」特選尊榮家庭客房。整體空間以粉嫩色調、角色元素與典雅設計融合，營造兼具童趣與質感的度假氛圍。主題房型為固定配置，將不提供指定角色選擇。

入住專案除含每日自助早餐與主廚迎賓甜點外，每房另可參與兩堂精選手作體驗課程，內容包含創意史萊姆、水晶凍飲或療癒捏捏樂等活動，住客可透過訂房確認信中的專屬連結預約。房客同時可獲贈價值逾千元的「夏日夢隨行」限定紀念組，內含印有角色造型的小行李箱、鑰匙圈、造型杯墊、文件夾與證件套等5款周邊商品，增添收藏與紀念價值。

為延伸主題體驗，飯店也特別規畫「美樂蒂&雙星仙子夏日星夢樂園」，設置7大互動空間，每房享有兩位成人與兩位未滿12歲孩童無限暢玩。園區包含夢幻美拍區、角色互動背板、Switch2遊戲區、夾娃娃機與釣魚機等動態娛樂設施，同時設有幼兒感知探索區、角色扮演模擬廚房與童書閱覽空間，讓孩童盡情遊戲探索，大人也能輕鬆享受度假時光。

此外，入住期間還可免費使用健身俱樂部、頂樓戶外景觀恆溫泳池與7樓夏季泳池，在城市中心享受擁有休閒與童趣的夏日假期。此次主題住房尊榮客房每晚10,000元起（另加10%服務費及5%稅金）。

相關資訊可洽：02-2376-3266，或上網查詢：https://reurl.cc/V2qN5N。

台北遠東香格里拉客房內的沙發區，牆面上以美樂蒂&雙星仙子主題畫作妝點，在典雅氛圍中注入繽紛活力的萌趣元素。圖/台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉首度攜手三麗鷗，於7月1日至8月30日推出「美樂蒂&雙星仙子」主題房及7大互動親子空間，即日起全台開賣。入住尊榮客房每晚10,000元起。圖/台北遠東香格里拉提供

入住美樂蒂&雙星仙子住房專案即贈價值逾千元限量「夏日夢隨行」專屬禮，內含印有超萌造型的迷你行李箱、鑰匙圈等5款限定周邊。圖/台北遠東香格里拉提供