初夏最強4大下午茶一次看！巴黎甜點、高空微醺到花園系午茶全收

隨著初夏旅遊與城市微度假風潮升溫，全台飯店紛紛推出期間限定下午茶企劃，從國際甜點名店跨界聯名、高空微醺午後，到花園系視覺系甜點，掀起一波「目的地下午茶」新熱潮。今年最受矚目的亮點之一，莫過於高雄迎來巴黎殿堂級甜點品牌，正式揭開夏季甜點戰場序幕。

位於高雄的THE AMNIS然一酒店攜手被譽為「甜點界畢卡索」的法國甜點殿堂PIERRE HERMÉ PARIS，於館內28樓推出《海風中的巴黎》聯名下午茶。活動自即起至9月30日限時登場，將巴黎甜點語彙轉譯為高雄港灣風味，從季節限定馬卡龍、經典百香果塔到香榭玫瑰可頌完整呈現品牌代表作，也是目前台灣少數能一次品嘗品牌多款經典糕點之地。甜鹹交錯的設計，並以海味鹹點收束味覺節奏，打造如旅行般展開的午後體驗。

中台灣則有台中日月千禧酒店端出「初夏花園雙人下午茶」，將花園意象化為盤中風景。由西點副主廚王菁汝設計，以芒果、桑葚與西瓜等夏季水果為主軸，結合4款甜點與3款鹹點呈現清爽風味。包括桑葚乳酪塔、西瓜伯爵凍與創意鳳梨番茄慕斯等甜點，以花果香氣勾勒初夏氛圍；鹹點則以鮮蝦芒果鳳梨莎莎、絲瓜蛤蠣雞肉捲與英式炸魚堡展現輕盈與飽足兼具的設計，即日起供應至6月30日，主打花園系拍照與雙人共享的悠閒午後。

台北則吹起「下午酒」風潮。誠品行旅一樓The Chapter餐廳推出「花神微醺｜日光下午茶」，以三層英式鹹甜點搭配義大利Prosecco氣泡酒為主角，打造摩登版午後時光。選用來自義大利北方維內多產區的Canella Prosecco D.O.C.G氣泡酒，帶有白桃與梨子香氣，旅人可加價升等無限暢飲，讓下午茶從優雅品味延伸為輕奢微醺體驗。餐點設計融合魚子醬、干貝、莓果與季節果酸，強調甜、鹹、酸的動態平衡，也呼應近年城市生活追求「白天微醺」的新型態社交。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

另一話題聯名則來自台北寒舍艾美酒店，館內北緯二十五餐廳攜手義大利百年精品巧克力品牌Venchi推出「甜美・義刻」主題下午茶。以義式可可工藝結合法式甜點精神，透過巧克力甜點、鹹點與茶飲重新詮釋經典午後儀式感，也代表精品巧克力品牌跨界飯店餐飲的趨勢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

旅覓酒吧初夏花園雙人下午茶。圖/日月千禧提供

經典百香果塔以百香果為主軸，層層堆疊果香，於酥脆塔皮中展現鮮活酸韻，並以入口即化的百香果棉花糖輕柔轉化，呈現豐富層次。圖/THE AMNIS提供

誠品行旅The Chapter今夏推出英式下午茶，由金牌甜點師傅Summer打造8款鹹甜點，並可升級氣泡酒無限暢飲。圖/誠品行旅提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

台北寒舍艾美酒店北緯二十五攜手Venchi，即日起至6月30日推出「甜美・義刻」主題下午茶。雙人下午茶每套1,980元+10%，包含2款開胃鹹點、6款精緻甜品與2杯限定飲品。圖/台北寒舍艾美酒店提供