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大韓航空全系列「艙門模擬訓練」直擊 空服緊急情境能冷靜應對

聯合報／ 記者甘芝萁／仁川即時報導
大韓航空客艙組員訓練中心內A220艙門模擬設備。記者甘芝萁／攝影
大韓航空客艙組員訓練中心內A220艙門模擬設備。記者甘芝萁／攝影

大韓航空的客艙組員訓練中心，是支撐機組人員專業能力的重要基地之一。該中心以高度擬真的設備與分區式訓練設計，讓空服在進入實際航班前，必須完成一系列涵蓋「操作、應變與醫療處置」的完整安全訓練。其中最令人震懾的，莫過於其橫跨波音與空中巴士兩大陣營、多達十台全系列的「艙門訓練模擬設備」，從巨無霸客機到區域支線客機，一應俱全。

進入大韓航空的客艙組員安全訓練大樓，映入眼簾的是一間提供咖啡與輕食的店舖，一排還有休憩區，讓頻繁來此上課、訓練的客艙組員們不會感受到太大壓力。

而這棟建築的背後，則富含著非常豐富、多元的訓練設備，提供空服在登機前具備完整安全訓練，確保在各類緊急情境下都能維持冷靜與標準化應對流程。

在艙門操作訓練區，中心配置共10台不同機型的艙門模擬設備，涵蓋A380、A330、A350、737、747共2座（上下層艙門）、787、777、A220、A321等主力機型。受訓人員需反覆練習艙門開啟、關閉與滑梯啟動流程，熟悉不同機型在結構與操作手感上的差異，強化緊急撤離時的即時反應能力。

客艙緊急情境訓練區則以動態模擬為核心，透過A350與737的兩區不同客艙模擬艙，重現客艙失火、紅色警示燈閃爍、煙霧瀰漫、甚至客艙失壓等情境。系統會同步播放乘客驚慌聲響與混亂氛圍，提升訓練逼真度，讓空服員在高度壓力環境中練習判斷與指揮能力。

其中「Fire Trainer」是關鍵設備之一，不同於客艙模擬艙的失火情境是以發紅光的方式呈現，在「Fire Trainer」設備裡則是真正的明火模擬，可預設火源位置，包括頭頂行李艙、廚房與廁所等常見風險區域，並模擬火勢蔓延與濃煙生成。受訓者需在有限時間內完成滅火程序、疏散判斷與客艙安全控制，強化第一時間應變能力。

此外，「Equipment Training Room」則用於醫療與救援裝備操作訓練，包括急救箱、氧氣設備與相關安全器材的使用流程。此區同時進行定期複訓（Recurrent Safety Training），確保機組人員維持最新標準與熟練度。

另外，中心內也設置泳池，提供客艙組員在飛機面臨水上迫降時的緊急逃生模擬，同時也具備跳離逃生梯的設施，讓每位客艙組員在訓練期間透過頻繁的練習，不會懼怕高度而不敢跳下逃生梯，進而能協助旅客正確逃生。

值得注意的是，該中心目前安全訓練與客艙服務訓練採分區設計，安全訓練集中於專用模擬區域，而服務訓練則於另一獨立空間進行，使訓練更專業化與系統化。

在艙門操作訓練區，中心配置共10台不同機型的艙門模擬設備，涵蓋A380、A330、A350、737、747共2座（上下層艙門）、787、777、A220、A321等主力機型。記者甘芝萁／攝影
在艙門操作訓練區，中心配置共10台不同機型的艙門模擬設備，涵蓋A380、A330、A350、737、747共2座（上下層艙門）、787、777、A220、A321等主力機型。記者甘芝萁／攝影

「Equipment Training Room」用於醫療與救援裝備操作訓練，包括急救箱、氧氣設備與相關安全器材的使用流程。記者甘芝萁／攝影
「Equipment Training Room」用於醫療與救援裝備操作訓練，包括急救箱、氧氣設備與相關安全器材的使用流程。記者甘芝萁／攝影

客艙緊急情境訓練區則以動態模擬為核心，透過A350與737的兩區不同客艙模擬艙，重現客艙失火、紅色警示燈閃爍、煙霧瀰漫、甚至客艙失壓等情境。記者甘芝萁／攝影
客艙緊急情境訓練區則以動態模擬為核心，透過A350與737的兩區不同客艙模擬艙，重現客艙失火、紅色警示燈閃爍、煙霧瀰漫、甚至客艙失壓等情境。記者甘芝萁／攝影

大韓航空空服訓練中心內設置泳池，提供客艙組員在飛機面臨水上迫降時的緊急逃生模擬，同時也具備跳離逃生梯的設施，讓每位客艙組員在訓練期間透過頻繁的練習，不會懼怕高度而不敢跳下逃生梯，進而能協助旅客正確逃生。記者甘芝萁／攝影
大韓航空空服訓練中心內設置泳池，提供客艙組員在飛機面臨水上迫降時的緊急逃生模擬，同時也具備跳離逃生梯的設施，讓每位客艙組員在訓練期間透過頻繁的練習，不會懼怕高度而不敢跳下逃生梯，進而能協助旅客正確逃生。記者甘芝萁／攝影

大韓航空空服訓練中心內設置泳池，提供客艙組員在飛機面臨水上迫降時的緊急逃生模擬，同時也具備跳離逃生梯的設施，讓每位客艙組員在訓練期間透過頻繁的練習，不會懼怕高度而不敢跳下逃生梯，進而能協助旅客正確逃生。記者甘芝萁／攝影
大韓航空空服訓練中心內設置泳池，提供客艙組員在飛機面臨水上迫降時的緊急逃生模擬，同時也具備跳離逃生梯的設施，讓每位客艙組員在訓練期間透過頻繁的練習，不會懼怕高度而不敢跳下逃生梯，進而能協助旅客正確逃生。記者甘芝萁／攝影

大韓航空 波音 航班

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