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飛安文化看得見 大韓航空打造與辦公空間共構維修基地

聯合報／ 記者甘芝萁／仁川即時報導
真航空飛機正在接受C級檢修（C-check）。記者甘芝萁／攝影
真航空飛機正在接受C級檢修（C-check）。記者甘芝萁／攝影

位於韓國金浦國際機場旁的大韓航空維修基地，不只是單純的巨大飛機維修棚，而是「維修機棚與辦公大樓共構」的設計。

透過大片玻璃窗，辦公室員工即便不是第一線機務人員，也能在一邊開會、處理行政時，一邊直接看見自家飛機正在進行引擎更換、機體檢修與維護作業。對大韓航空而言，飛安與維修不只是後端支援，而是整間公司每天都能親眼看見、共同參與的核心日常。

這座於1997年落成的大韓航空營運中心，耗資2億美元打造，結合大型飛機機棚與辦公空間。從規畫、工程、品質保證到物料供應與培訓部門，都與維修現場緊密相連。當飛機在機棚內接受維修保養時，樓上負責行政相關的辦公人員也同步運作，形成航空公司少見、如同「與飛機一起上班」的工作景象。

大韓航空指出，金浦維修機棚寬180公尺、長90公尺、高25公尺，可同時容納約2.5架大型客機；若停放較小型的國內線機種，最多可容納7架飛機。機棚上方還設有可升降至20公尺高的遠端操作平台，方便技術人員在高空進行維修與檢查作業。

由於金浦機場設有宵禁，晚上10時至隔日上午6時禁止所有航班起降，因此大部分飛機都在白天執飛，夜間返回機庫進行保養與檢修。大韓航空表示，若有緊急維修需求，也會在白天立即處理，以確保機隊運作不中斷。

目前大韓航空共設有4大維修基地，包括金浦、仁川、釜山金海與富川。其中，金浦與仁川負責國際線與國內線飛機的航線維修與基地維修；金浦更專門負責波音737與A220等中小型機種的深度維修，原因在於金浦機場主要運行中小型客機。

位於釜山的金海基地則負責機身改裝、組件翻修與機身噴漆；富川基地則是引擎維修中心，負責引擎修理、翻修與性能測試。大韓航空也透露，目前正於仁川國際機場附近興建新引擎維修中心，鄰近既有引擎測試設施，預計2027年完工，進一步擴大引擎維修能量。

本次公開的金浦維修機棚，現場參訪時就有一架大韓航空波音737-900正進行1號引擎更換作業；另一側則可見真航空飛機正在接受C級檢修（C-check）。大韓航空表示，波音737通常每兩年進行一次大修，A220則約每8500飛行小時或6年進行一次重度檢修，而C級檢修則屬於較深入的大型維修工程，需全面檢查機體、設備與系統。

此外，除了維修保養民航客機外，機棚內也能看到數架私人商務機。除了隸屬於大韓航空旗下的商務機隊外，也有其他韓國知名產業的私人商務機也在此進行維修保養。

大韓航空表示，這些飛機屬於私人機隊，主要提供企業、VIP與政府官員使用，由於商務機大部分貨艙空間設計為燃油箱，因此具備長程直飛能力，可不經停直接飛往美國。這類飛機沒有固定航班，而是依照需求調度，因此即使未執行任務，也必須持續進行定期保養，確保隨時能立即起飛。

這個維修機棚也提供直升機的維修保養工作。大韓航空旗下子公司K-AVIATION也負責直升機維護，主要維修AW139與ACH160等機型，提供VIP運輸服務。

大韓航空強調，公司長年積極發展MRO（Maintenance、Repair、Overhaul）業務，不只維修自家機隊，也協助其他航空公司進行引擎、零件甚至整架飛機的維護。由於涉及跨國維修業務，因此必須取得各國適航主管機關認證，包括韓國國土交通部（MOLIT）、美國FAA、歐洲EASA與中國CAAC等。

1997年落成的大韓航空營運中心，耗資2億美元打造，結合大型飛機機棚與辦公空間。記者甘芝萁／攝影
1997年落成的大韓航空營運中心，耗資2億美元打造，結合大型飛機機棚與辦公空間。記者甘芝萁／攝影

除了維修保養民航客機外，機棚內也能看到數架私人商務機。這些飛機屬於私人機隊，主要提供企業、VIP與政府官員使用。記者甘芝萁／攝影
除了維修保養民航客機外，機棚內也能看到數架私人商務機。這些飛機屬於私人機隊，主要提供企業、VIP與政府官員使用。記者甘芝萁／攝影

大韓航空航機編號HL7726的Boeing 737-900，進行1號引擎更換作業。記者甘芝萁／攝影
大韓航空航機編號HL7726的Boeing 737-900，進行1號引擎更換作業。記者甘芝萁／攝影

位於韓國金浦國際機場旁的大韓航空維修基地也提供直升機的維修保養工作。大韓航空旗下子公司K-AVIATION也負責直升機維護，主要維修AW139與ACH160等機型，提供VIP運輸服務。記者甘芝萁／攝影
位於韓國金浦國際機場旁的大韓航空維修基地也提供直升機的維修保養工作。大韓航空旗下子公司K-AVIATION也負責直升機維護，主要維修AW139與ACH160等機型，提供VIP運輸服務。記者甘芝萁／攝影

位於韓國金浦國際機場旁的大韓航空維修基地，不只是單純的巨大飛機維修棚，而是「維修機棚與辦公大樓共構」的設計。記者甘芝萁／攝影
位於韓國金浦國際機場旁的大韓航空維修基地，不只是單純的巨大飛機維修棚，而是「維修機棚與辦公大樓共構」的設計。記者甘芝萁／攝影

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