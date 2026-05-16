飛安文化看得見 大韓航空打造與辦公空間共構維修基地
位於韓國金浦國際機場旁的大韓航空維修基地，不只是單純的巨大飛機維修棚，而是「維修機棚與辦公大樓共構」的設計。
透過大片玻璃窗，辦公室員工即便不是第一線機務人員，也能在一邊開會、處理行政時，一邊直接看見自家飛機正在進行引擎更換、機體檢修與維護作業。對大韓航空而言，飛安與維修不只是後端支援，而是整間公司每天都能親眼看見、共同參與的核心日常。
這座於1997年落成的大韓航空營運中心，耗資2億美元打造，結合大型飛機機棚與辦公空間。從規畫、工程、品質保證到物料供應與培訓部門，都與維修現場緊密相連。當飛機在機棚內接受維修保養時，樓上負責行政相關的辦公人員也同步運作，形成航空公司少見、如同「與飛機一起上班」的工作景象。
大韓航空指出，金浦維修機棚寬180公尺、長90公尺、高25公尺，可同時容納約2.5架大型客機；若停放較小型的國內線機種，最多可容納7架飛機。機棚上方還設有可升降至20公尺高的遠端操作平台，方便技術人員在高空進行維修與檢查作業。
由於金浦機場設有宵禁，晚上10時至隔日上午6時禁止所有航班起降，因此大部分飛機都在白天執飛，夜間返回機庫進行保養與檢修。大韓航空表示，若有緊急維修需求，也會在白天立即處理，以確保機隊運作不中斷。
目前大韓航空共設有4大維修基地，包括金浦、仁川、釜山金海與富川。其中，金浦與仁川負責國際線與國內線飛機的航線維修與基地維修；金浦更專門負責波音737與A220等中小型機種的深度維修，原因在於金浦機場主要運行中小型客機。
位於釜山的金海基地則負責機身改裝、組件翻修與機身噴漆；富川基地則是引擎維修中心，負責引擎修理、翻修與性能測試。大韓航空也透露，目前正於仁川國際機場附近興建新引擎維修中心，鄰近既有引擎測試設施，預計2027年完工，進一步擴大引擎維修能量。
本次公開的金浦維修機棚，現場參訪時就有一架大韓航空波音737-900正進行1號引擎更換作業；另一側則可見真航空飛機正在接受C級檢修（C-check）。大韓航空表示，波音737通常每兩年進行一次大修，A220則約每8500飛行小時或6年進行一次重度檢修，而C級檢修則屬於較深入的大型維修工程，需全面檢查機體、設備與系統。
此外，除了維修保養民航客機外，機棚內也能看到數架私人商務機。除了隸屬於大韓航空旗下的商務機隊外，也有其他韓國知名產業的私人商務機也在此進行維修保養。
大韓航空表示，這些飛機屬於私人機隊，主要提供企業、VIP與政府官員使用，由於商務機大部分貨艙空間設計為燃油箱，因此具備長程直飛能力，可不經停直接飛往美國。這類飛機沒有固定航班，而是依照需求調度，因此即使未執行任務，也必須持續進行定期保養，確保隨時能立即起飛。
這個維修機棚也提供直升機的維修保養工作。大韓航空旗下子公司K-AVIATION也負責直升機維護，主要維修AW139與ACH160等機型，提供VIP運輸服務。
大韓航空強調，公司長年積極發展MRO（Maintenance、Repair、Overhaul）業務，不只維修自家機隊，也協助其他航空公司進行引擎、零件甚至整架飛機的維護。由於涉及跨國維修業務，因此必須取得各國適航主管機關認證，包括韓國國土交通部（MOLIT）、美國FAA、歐洲EASA與中國CAAC等。
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