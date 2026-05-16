全台半自助餐廳TOP 10最新！青焰、朵頤、橫濱誰是人氣霸主？

Semi-Buffet推薦

近年餐飲市場吹起一股恰到好處的奢華，比起過去單純追求份量，消費者更在意品質與體驗的平衡，既要吃得精緻，也要吃得有層次。尤其在聚餐、約會或慶生等場合，一份火候到位的牛排主餐，搭配可自由取用的自助沙拉吧，不只滿足味蕾，也讓整體用餐多了儀式感。

這就是「Semi-Buffet（半自助餐）」近年快速竄起的原因，主餐現點現做與自助吧自由取用結合，內容從沙拉、異國熱食、海鮮料理到甜點飲品等，兼具彈性與精緻度。相較傳統吃到飽，更強調「一主餐＋多延伸」的完整用餐體驗。也有品牌進駐星級飯店或高質感場域，打造兼具舒適度與社交氛圍的聚餐環境。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點單人主食＋自助吧最低餐價（不含服務費）500元～2,000元的全台十大人氣Semi-Buffet品牌，這種結合美食、空間與社交氛圍的餐飲體驗，逐漸成為商務聚餐、節日慶生與好友聚會的人氣選項。

No.1 青焰炭火熟成牛排

2024年創立便迅速掀起討論熱潮的「青焰炭火熟成牛排」，是路易莎集團旗下主打Semi-Buffet的半自助餐廳品牌，主要進駐高端飯店；只要點一道主餐，即可盡情享用近百道超豐盛自助吧，許多商業團體及學生團體喜歡來此聚餐。以職人工藝為核心，選用純淨原塊牛肉經精準低溫熟成，讓肉質更顯柔嫩多汁，再透過龍眼木炭火直烤，堆疊出帶有煙燻香氣的厚實肉香，打造獨到的高質感美味。

主餐選擇橫跨牛、豬、魚等海陸品項，從特級大明蝦、極品鮑魚組成的豪華海鮮餐，到小牛OP肋排、嫩煎鮭魚佐白酒奶油醬、櫻桃鴨胸佐莓果醬等都頗具人氣；若偏好更高規格排餐，還有龍蝦、紐約客、肋眼、菲力，以及一頭牛僅能取出0.1％極少量的肋眼上蓋肉「極焰老饕牛排」可選擇。

除了主餐，自助餐檯也是不少人鎖定的重點，精選韓國、日本、歐洲及亞洲等多元異國特色料理，包含焗烤奶油白菜、肉骨茶、金沙苦瓜義大利麵、泰式打拋豬、西班牙海鮮燉飯等，搭配海鮮冷盤、港點、小吃、甜點與飲品一應俱全。現作手作互動區必吃現沖牛肉湯、旗魚米粉，不少家長推薦可以親自動手操作的棉花糖機，是小孩們的最愛。

脆友稱讚，「青焰櫻桃鴨胸外皮香酥、肉質細嫩多汁」、「酥皮濃湯跟一般的不一樣、很香濃，被推坑吃魚下巴，加沙拉吧的油醋根本讚」、「牛排令人驚艷，其它菜色相當豐富，印象深刻的是美式咖啡真的好喝」、「吃過會想再帶家人去欸！CP值真的超高」、「可以自製巧克力棉花糖、仙草刨冰等，小朋友來這裡也能吃得很開心」。

青焰已進駐台北、新北、新竹、苗栗與台中等縣市的各大飯店，品牌積極規劃2026下半年往更多縣市展店。位於台北市的美麗信門市因結合飯店花園景觀，加上3大限定排餐「美國極黑和牛」、「極品龍膽石斑佐白酒奶油醬」、「伊比利老饕豬佐莓果醬」頗受好評，被不少饕客點名為氛圍表現突出的分店。網友分享指出，「美國和牛非常的香，又軟嫩好吃！我大推」、「龍膽石斑Q彈多汁，推薦」。

No.2 朵頤牛排

饗賓集團旗下的朵頤牛排，從經典牛排館元素延伸出更具自由度的用餐體驗，不僅能享用現點現做排餐，還可無限品嚐冷盤、熱食、海鮮與甜點。網友提及，「龍蝦很新鮮美味，自助吧檯食材挺多的」、「松露馬鈴薯沙拉、義式烘蛋、鹽水雞好吃到忍不住續了兩次」、「湯品區有法式蕈菇濃湯、蔬菜牛肉湯以及酥皮濃湯等經典款，搭配香蒜麵包或奶油餐包一起吃，很有牛排館儀式感」。

經典主餐與精選主餐的部分，有脆烤益活雞腿排、香檸奶油焗烤扁鱈排、主廚風味豬肋排、美國Prime板腱牛排、美國Prime帶骨牛小排、法式羊肩排佐波特酒醬等品項。若想再往上升級，則可點較高價位的極饗主餐與海陸雙饗，有肋眼牛排、龍蝦，搭配海膽白酒醬等食材。餐檯部分冷盤沙拉清爽多樣，還能搭配特製醬料自由組合。熱食區則可見披薩、義大利麵與燉飯、炸物等輪替供應。

No.3 橫濱牛排

Threads近期熱文分享，「在台中發現可以吃5小時的橫濱牛排，即日起至12/31，平日午餐不限時」、「沙拉比較特別的是蓮藕片、毛豆仁、甜菜根和石蓮花，然後還吃得到蕨餅跟米布丁」，引發留言區一陣討論。

「橫濱牛排」與台灣人熟知的日式涮涮鍋吃到飽品牌「涮乃葉」同屬日本雲雀餐飲集團，主打主餐＋自助吧的模式。空間設計源自日本紅磚倉庫概念餐廳，主餐以炙烤牛排、手作漢堡排與各式排餐為核心，並提供多種醬料搭配，有黑胡椒、柚子胡椒、蒜泥燒肉、日式蒜泥、牛肝菌多蜜醬等，延伸出不同風味。還有極具特色的焗烤蕃茄豬肉燉煮、鮮蔬焗烤牛肝菌義大利餃可供選擇。

自助吧從生菜沙拉、咖哩飯、熱湯、炸物到麵包甜點皆可自由取用。有網友提及，咖哩以蔬果香氣為基底，搭配白飯相當順口。

No.4 GUSTOSO義大利餐廳

在義大利文中，「GUSTOSO」意即好吃、美味的意思。位於台北慕軒飯店2樓的GUSTOSO義大利餐廳，以沉穩色調搭配木質家具，窗外還能看見敦南綠意。餐廳主打「Fun・Diner」概念，希望讓義大利菜不只是正式餐宴，也能成為適合分享與交流的聚餐選擇，多數菜色適合多人分食，讓聚餐更有互動感。

料理強調回歸食材本身，從手工義大利麵、燉飯到披薩等各式主菜，少見過度繁複調味，而是透過橄欖油、香料與食材品質堆疊風味，呈現南義特色的質樸美味。網友評價表示，「牛小排非常嫩甜，很好吃」、「澎湖大明蝦，兒子讚不絕口」、「有主餐的Semi-Buffet，每次來感受都非常好」。

服務人員會以專業且輕鬆的方式，介紹餐點背景與食材特色，讓顧客認識義大利飲食文化。菜單分為半自助式午晚菜單、單點晚餐菜單與晚餐精選套餐，實際供應時段與餐點內容，仍須依品牌官網公告為準。

No.5 Garden Kitchen

以城市花園餐桌為概念的Garden Kitchen，位於台北萬豪酒店1樓。有整面落地窗外延伸的綠意庭園，當自然光灑進室內，更顯得明亮而放鬆，是結合自然景觀與五星飯店質感的高級用餐空間。

午間以Semi-Buffet形式供餐，主餐則可依需求另外加點。自助餐檯規劃了極鮮海物Bar、精湛冷盤區、熱享美饌區、繽紛鮮蔬沙拉區、夢幻甜點檯等5大主題區域，包含鮮美海味、現切烤牛肉、當令鮮果等，走輕奢精緻路線。網友提到，「這裡的特色是有多種海鮮可以吃，螃蟹鮮甜、冰鎮處理得當」、「鹽烤鮭魚有夠優秀，一大塊鮭魚烤的恰到好處，軟嫩多汁」、「生菜種類豐富新鮮，直接呈現在冰塊上彷彿一片菜園」。

No.6 Que原木燒烤餐廳

位於台北松山意舍酒店17樓的Que原木燒烤餐廳，以高空景觀與原木柴燒料理聞名。餐廳採大片落地窗與挑高空間設計，白天自然採光明亮，夜晚則能俯瞰基隆河沿岸夜景，天花板的純手工大型竹編燈飾則替餐廳增添記憶點，點燈後氣氛轉為溫暖沉穩。

Que最大的特色，是導入百萬等級的西班牙Beech Oven烤爐，選用台灣荔枝木與龍眼木進行燒烤。牛排、羊排與海鮮在高溫火力下，外層形成微脆焦香，內部則保留肉汁，同時多了淡淡木質煙燻氣息，讓風味更有層次。開放式廚房能直接看見主廚掌握火候的過程，滿足視覺饗宴。目前半自助的餐期為週一至週日中午，以及週末的晚餐時段。Google網友評論提到，「環境乾淨，風景真的不錯，餐點也好吃」、「使用美國運通卡超划算，2人同行5折」、「甜點的梅酒果凍很好吃！服務人員都很親切，環境很好，值得來這邊用餐」。

No.7 Cheers歡飲廊

曾有部落客驚喜分享：「一直以為Cheers歡飲廊是小酒吧，沒想到是提供各種不同風味餐點的餐廳！」Cheers歡飲廊主打輕鬆自在的餐酒氛圍，除了室內座位，也設有寬敞露台區，適合午後聚餐或夜晚小酌。整體不像正式餐廳那樣拘謹，反而多了些城市酒吧的放鬆感，搭配現場音樂演出，更容易讓人慢下來享受悠閒時光。

主廚精選如美國牛肉起司漢堡，主打厚實肉感與濃郁起司香氣；雙寶紅燒牛肉麵則偏向台式熟悉風味；新加坡叻沙帶有明顯辛香與椰奶層次；水牛城辣雞翅附有芹菜條與藍紋乳酪沾醬，適合搭配調酒或啤酒一起享用。餐點路線橫跨美式、義式、中式與南洋風味，午間時段還能加價升級自助沙拉吧。網友提到，「牛肉麵肉很多、香嫩可口，特製牛肉漢堡超級厲害」、「眼前是自助區，我喜歡Semi-Buffet的原因就是東西不多，但比吃到飽的精緻美味」。

No.8 圓頂西餐廳

位於台南老牌飯店「天下南隅」頂樓R層的圓頂西餐廳，是當地歷史相當悠久的西餐廳之一。以木質結構、拱形線條與紅絨座椅，營造出帶有80年代歐風社交場景的氛圍，坐在窗邊還能俯瞰赤崁樓一帶景色，用餐感受帶有復古電影般的節奏。許多到訪過的網友紛紛對其環境感到驚艷，「用餐空間漂亮、舒適，復古且浪漫」、「每桌都像是獨立的小包廂，也很適合拍照」。

餐廳採主餐搭配自助吧形式，從前菜、沙拉、熱食到甜點皆可自由取用。主菜如迷迭香牛小排佐馬告紅酒醬、煎烤鱈魚搭奶油蟹肉蛤蜊醬、蕃茄紅酒燉羊膝等，皆是人氣品項，還能加價購生食級干貝、海大蝦或波士頓龍蝦。自助吧則融入不少台南元素，除了現沖牛肉湯，還能看到府城豆花、在地冰果廠冰磚等特色品項。

No.9 帝拉摩地中海舒食料理Telamo

帝拉摩地中海舒食料理Telamo是以地中海飲食為核心的餐廳，目前設有古亭與林口兩間分店。主打以原型食材為基礎的「舒食料理」，大量運用藜麥、堅果、鷹嘴豆等元素，搭配白肉與各式時蔬，呈現較為輕盈的飲食風格。

餐廳最大特色，是提供近20種品項的沙拉吧吃到飽，包括雙子星蟹肉沙拉、鷹嘴豆泥沙拉、堅果蔬菜雞肉沙拉、綜合烤蔬菜、義式烘蛋等。整體調味帶有明顯香料感，卻不會過於厚重，讓食材原味成為主角。

此外，店內也供應義大利麵、燉飯等主食，點餐後還可折抵部分餐費。Threads上有網友大力推薦，「我真的好愛這家，老闆使用了三種不同的橄欖油來料理」、「很讚、好吃，湯也很好喝」、「店內氣氛熱鬧溫馨，帶有歷史悠久的廚房風格，提供有趣的歐式菜餚」。

No.10 義大百匯餐廳

位於高雄義大天悅飯店1樓的義大百匯餐廳，環境為溫暖典雅路線，依四季節令變化設計菜單。從西式料理到海鮮熱食，呈現多層次的餐檯配置。平日午餐採Semi-Buffet形式，主餐有美國無骨牛小排、嫩煎市場煎魚佐鮮蝦醬汁、開心果碎烤香烤雞腿、燻鮭魚奶油義大利麵等，只要點選任一主餐即可搭配自助餐檯無限取用，價格親民。晚餐與假日則全面開放自助餐，菜色更為完整。

Google網友評價指出，「氣氛舒適，親切服務」、「用餐母親節前夕還送摩天輪蛋糕」、「蝦子很新鮮，甜點好吃」、「適合家庭、好友來，可以先訂位」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月20日至2026年4月19日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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