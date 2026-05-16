有行旅／歐洲童話小鎮 飽覽四座世界遺產

穿梭捷克、奧地利，走進歐洲最美大城小鎮，一次收藏四座世界遺產，包括捷克的首都和最大城市千塔之城「布拉格」，聯合國教科文組織認定世界文化遺產的全球十一座歐洲溫泉療癒勝地「卡羅維瓦利」，捷克最浪漫的世界文化與自然雙重遺產的玫瑰之城「庫倫洛夫」，以及世界最美小鎮「哈爾施塔特」。

四座大城小鎮，每一處都至少停留二天，旅程安排專業旅拍攝影師季子弘，捕捉童話小鎮時光。

有行旅「我在童話小鎮的日子 哈爾施塔特．庫倫洛夫．卡羅維瓦利．布拉格」十二天九夜旅程，六月十三日至廿四日。報名請洽02-8643-3905，或瀏覽有行旅官網https://pse.is/8nhmgh。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。