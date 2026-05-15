居家迎夏！HOLA推SNOW TOUCH冰紗系列 IKEA PS 2026系列打造玩味巧思

面對即將到來的夏季高溫，HOLA和樂家居首推SNOW TOUCH冰紗系列，涵蓋寢具、靠墊、室內拖、兒童睡袋到寵物墊等近20款商品，打造全家人的避暑綠洲，即日起至8月5日期間，SNOW TOUCH全系列2件享9折優惠。以「Playful Functionality（玩味機能）」為設計理念的IKEA PS 2026系列，結合實用性、視覺感與趣味巧思，為夏日家居增添樂趣。

HOLA和樂家居SNOW TOUCH冰紗系列主打天然玉石纖維紗線，開賣至今平均每周售出超過千條紀錄的「SNOW TOUCH涼感毯」，可機洗更支援低溫烘乾，並通過耐磨與抗起毛毬測試，是蟬連多年的人氣冠軍。「SNOW TOUCH涼感床包式保潔墊」採用全包覆設計，能穩定固定於床面，即使翻身也不易滑動。

還有專為毛孩設計的「SNOW TOUCH涼感耐磨耐抓寵物墊」，表布使用SNOW TOUCH冰紗布料，床體內材使用空氣纖維粉絲立體結構，提供絕佳支撐力與透氣度，布套與床體亦可分開拆解水洗。

IKEA PS 2026系列將於5月29日起在台灣陸續上市，集結12位設計師打造44款涵蓋家具、家飾與織品的新品系列。其中今年4月於米蘭設計周率先亮相、引起高度討論的「IKEA PS 2026休閒椅」，採用充氣坐墊，內部透過獨立氣室維持形狀與支撐性，搭配鍍鉻金屬框架打造穩固結構，只要透過腳踩打氣筒即可輕鬆充氣，以空氣感與散發悠閒氛圍的綠色系，讓夏日家居更愜意。

另有兩款海洋色調的夏日推薦：「IKEA PS 2026推車」以層層堆疊的藍色圓盤造型呈現，外型就像婚禮蛋糕，能隨著不同空間與使用情境自由移動與擺放；亮藍色的「IKEA PS 2026餐椅」以簡約的圓形與方形設計，是可正坐、側坐或轉身將椅背當作扶手的椅子。

HOLA和樂家居「SNOW TOUCH 涼感毯」開賣至今平均每周售出超過千條，是蟬連多年的人氣冠軍。圖／HOLA和樂家居提供

面對即將到來的夏季高溫，HOLA和樂家居首推SNOW TOUCH冰紗系列。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA和樂家居「SNOW TOUCH涼感床包式保潔墊」，採用全包覆設計，能穩定固定於床面。圖／HOLA和樂家居提供

「IKEA PS 2026休閒椅」採用充氣坐墊，搭配鍍鉻金屬框架打造穩固結構，只要透過腳踩打氣筒即可輕鬆充氣。圖／IKEA提供