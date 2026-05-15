基隆-石垣島航線 旅遊平台開賣推租車優惠

基隆-石垣島航線將在5月28日開航，旅遊業者Klook今天宣布，即日起開賣，最低單程2000元（未稅），並推出石垣島租車6月30日前7折起優惠，及基隆港來回專車接駁。

航商華岡集團日前對外宣布，基隆-石垣島航線將於5月28日開航，當天將在基隆港舉行首航典禮，首發航班預計於當晚11時到29日凌晨0時間啟航，而船票正式開賣日為5月15日，6月底前將推出試營運票價，也就是以淡季票價對外販售，旅客可向合作的旅行社購票。

Klook今天發布新聞稿表示，基隆直航石垣島的全新「八重山丸渡輪」，預計5月28日盛大啟航，為台灣旅客帶來更彈性、輕鬆的海上出國新選擇，即日起正式開賣，帶領旅客輕鬆開啟海島假期。

為迎接全新航線開通，Klook指出，推出石垣島租車6月30日前7折起優惠，及基隆港來回專車接駁，並精選石垣島5大必訪行程，包含浮潛體驗、SUP或獨木舟悠閒之旅等，協助旅客一次搞定渡輪船票、租車接駁與當地體驗。

Klook指出，八重山丸渡輪5至6月期間每週四晚間自基隆出發，7至8月則加開為每週二、四固定航班，而航線特別採「夜間出發、清晨抵達」設計，單程航程約7至8小時，旅客可在船上休息住宿一晚，醒來就抵達石垣島。

Klook表示，渡輪依艙房類型共分為8種定價，最低為單程新台幣2800元（未稅）的標準房，最高則是每人1萬500元（未稅）的雙人皇家套房，全船限量僅2間，提供尊榮私密的航行體驗；而5至6月期間另推出限時優惠票價，最低單程2000元（未稅）起。