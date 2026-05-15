黑白大廚安成宰停更YT！紅酒調包風波引負評 網痛批：道歉後還發片？

以實境節目《黑白大廚》專業形象深植人心的米其林星廚安成宰，個人YouTube頻道「主廚安成宰」日前無預警宣布暫停更新。這份突如其來的「停更聲明」，被外界視為是對近期其米其林二星餐廳「MOSU Seoul」捲入紅酒調包爭議的止血之舉。製作團隊在聲明中表示，為了重新審視頻道方向、整體營運，並更謹慎地製作內容，決定暫時留出時間進行重新整理，承諾未來將以更負責的姿態與大家見面。

這場風暴起源於4月18日的一起餐飲消費糾紛。一名顧客在「MOSU Seoul」用餐時，點選了「Château Léoville Barton 2000年份」紅酒，卻在品嚐後發現香氣與口感不符，質疑酒液已被換成價差約10萬韓元（約新台幣2,125元）的「2005年份」。更令輿論譁然的是，侍酒師不僅疑似現場換上正確酒瓶「補救」，甚至反嗆顧客應多學習紅酒知識，傲慢的處理態度與安成宰平時標榜的專業嚴謹形成強烈反差，重傷品牌信任度。

儘管「MOSU Seoul」餐廳已在4月23日發出道歉聲明，安成宰隨後也在5月6日（三）於社群平台親自致歉，並表示「MOSU發生的所有不足服務都應由自己負責」，但隨後的危機處理卻再次點燃網友怒火。因為就在發表道歉文後不久，其YouTube頻道竟然如期（安成宰YouTube頻道的固定更新時間為每週三晚間18:45）上傳了一支主題為「消夜四種小吃」的全新影片。

這樣「先道歉、後發片」的舉措，被批評者認為是「毫無反省之意」，甚至質疑其團隊螺絲鬆脫，認為在公關危機高峰期上傳娛樂影片極為不妥，紛紛質疑「現在是上傳影片的合適時機嗎？」、「他應該更小心處理這件事情」、「他為什麼偏偏在這個時候、上傳這種影片！」

面對排山倒海的負面評論與形象重創，選擇暫時關閉與大眾對話的窗口—— YouTube頻道，顯然是安成宰目前唯一的低調對策。安成宰也在14日的發文中感性提到，即便在紛亂局勢中，也希望懷著感恩之心，不會失去重心，「並感謝所有相信我的真心、為我加油的人。」

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