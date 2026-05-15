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《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》：別讓「下次」成為遺憾

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次／劇照
你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次／劇照

由崔宇植與張慧珍主演的《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》（Number One），披著「看見餘命數字」的奇幻外衣，核心講的是每個人都曾有過的彆扭與遺憾。

這對《寄生上流》後的「母子檔」再度同台，演技自然不在話下，將亞洲家庭特有的、透過食物傳遞卻又難以言說的愛，拍得日常又扎心。

「母愛」被具象化為倒數計時的數字，原本理所當然的家常菜，瞬間變成了生命倒數的計時器。

你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次／劇照
你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次／劇照

崔宇植飾演的河玟，為「守護」母親而選擇拒絕吃媽媽的飯，旁人眼中看似無理取鬧的抗拒，只能由他自己獨自承受恐慌。

透過一次次劇情的「推開」與「受傷」，具象化親子關係中最常見的笨拙，

我們往往在最想保護對方的時候，選了最傷人的方式。

你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次／劇照
你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次／劇照

張慧珍的演出很接地氣！就是個會因為孩子不吃飯而真心受挫、會碎碎念到讓人想逃的平凡老媽；當她看著孩子無端拒食而顯露出的那份困惑與失落，真讓人想躲避她的眼神。

別總以為未來很長，卻忘了時間從來不等人；電影卻直接戳破這份僥倖：沒有什麼無限續碗的親情...每頓飯，都是在有限的額度裡倒數。

◎感謝 來一杯奶茶 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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