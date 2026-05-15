Jisoo也愛吃！韓國Standard Bread插旗A11 5月18日開放網路訂位

韓國人氣排隊名店「Standard Bread」正式宣布來台，將於5月29日進駐台北信義新天地A11 B2F，5月18日開放網路訂位，用餐時間為70分鐘，低消則為每人300元、10歲以上即需符合基本消費。

以每30分鐘現烤出爐的生吐司、鐵鍋法式吐司與鹽麵包爆紅社群的Standard Bread，不僅在韓國首爾、釜山長年吸引排隊人潮，也因韓星Jisoo也愛吃而掀起話題，如今終於確定插旗台灣，讓不少粉絲直呼「不用飛韓國了！」

除了麵包本身，店內法式鄉村風空間設計同樣吸睛。品牌以大量木質元素、暖色調與復古擺設打造出宛如歐洲小鎮花園般的氛圍，也讓不少網友形容「彷彿走進韓劇場景。」

此次台灣首店將完整複製韓國店型體驗，除招牌吐司系列，也同步規劃咖啡、飲品與早午餐品項，希望讓消費者在台北就能完整感受到韓系烘焙文化。

其中最令粉絲期待的品項，莫過於在韓國社群洗版的「焦糖烤布蕾法式吐司」。店家將厚切吐司浸滿蛋液與卡士達醬後，再放入鐵鍋炙烤，表層形成金黃色焦糖脆殼，內裡則保有近似布丁般的濕潤滑嫩口感，隨餐還會附上特製糖漿與布蕾醬，甜而不膩，口感豐富。

這次「Standard Bread」插旗台灣的消息一出，立即引發粉絲高度關注，紛紛熱情留言，「好期待」、「會有抹茶口味嗎？」，建議粉絲務必設好鬧鐘、手刀訂位，以免向隅。

◎Standard Bread 台北店 ．地點：台北信義新天地 A11 B2F ．營業時間：週一至週四、日 11:00～21:30，週五、六 11:00～22:00（國定假日及春節除外） ．開幕日期：5月29日 ．網路開放訂位日期：5月18日

以大量木質元素、暖色調與復古擺設打造出宛如歐洲小鎮花園般的氛圍，也讓不少網友形容「像走進韓劇場景」。圖／摘自IG（standardbread_official）

「Standard Bread」台北店預訂5月29日正式開幕。圖／摘自IG（standardbread_taipei）