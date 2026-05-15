快訊

愛玩免費手遊！7旬婦誤踩課金陷阱 手機付款設定方式害她狂噴3萬

為了習近平？川習會北京落幕 川普一反常態「做到這件事」

擎天崗野戰被鏡頭君直播 半夜誰發現的？43人同步觀看可能原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

Jisoo也愛吃！韓國Standard Bread插旗A11 5月18日開放網路訂位

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台灣首店將完整複製韓國店型體驗，同步規劃咖啡、飲品與早午餐品項。圖／摘自IG（standardbread_official）
台灣首店將完整複製韓國店型體驗，同步規劃咖啡、飲品與早午餐品項。圖／摘自IG（standardbread_official）

韓國人氣排隊名店「Standard Bread」正式宣布來台，將於5月29日進駐台北信義新天地A11 B2F，5月18日開放網路訂位，用餐時間為70分鐘，低消則為每人300元、10歲以上即需符合基本消費。

以每30分鐘現烤出爐的生吐司、鐵鍋法式吐司與鹽麵包爆紅社群的Standard Bread，不僅在韓國首爾釜山長年吸引排隊人潮，也因韓星Jisoo也愛吃而掀起話題，如今終於確定插旗台灣，讓不少粉絲直呼「不用飛韓國了！」

除了麵包本身，店內法式鄉村風空間設計同樣吸睛。品牌以大量木質元素、暖色調與復古擺設打造出宛如歐洲小鎮花園般的氛圍，也讓不少網友形容「彷彿走進韓劇場景。」

此次台灣首店將完整複製韓國店型體驗，除招牌吐司系列，也同步規劃咖啡、飲品與早午餐品項，希望讓消費者在台北就能完整感受到韓系烘焙文化。

其中最令粉絲期待的品項，莫過於在韓國社群洗版的「焦糖烤布蕾法式吐司」。店家將厚切吐司浸滿蛋液與卡士達醬後，再放入鐵鍋炙烤，表層形成金黃色焦糖脆殼，內裡則保有近似布丁般的濕潤滑嫩口感，隨餐還會附上特製糖漿與布蕾醬，甜而不膩，口感豐富。

這次「Standard Bread」插旗台灣的消息一出，立即引發粉絲高度關注，紛紛熱情留言，「好期待」、「會有抹茶口味嗎？」，建議粉絲務必設好鬧鐘、手刀訂位，以免向隅。

◎Standard Bread 台北店

．地點：台北信義新天地 A11 B2F

．營業時間：週一至週四、日 11:00～21:30，週五、六 11:00～22:00（國定假日及春節除外）

．開幕日期：5月29日

．網路開放訂位日期：5月18日

以大量木質元素、暖色調與復古擺設打造出宛如歐洲小鎮花園般的氛圍，也讓不少網友形容「像走進韓劇場景」。圖／摘自IG（standardbread_official）
以大量木質元素、暖色調與復古擺設打造出宛如歐洲小鎮花園般的氛圍，也讓不少網友形容「像走進韓劇場景」。圖／摘自IG（standardbread_official）

「Standard Bread」台北店預訂5月29日正式開幕。圖／摘自IG（standardbread_taipei）
「Standard Bread」台北店預訂5月29日正式開幕。圖／摘自IG（standardbread_taipei）

品牌主打「每30分鐘出爐一次」的新鮮現烤模式。圖／摘自IG（standardbread_official）
品牌主打「每30分鐘出爐一次」的新鮮現烤模式。圖／摘自IG（standardbread_official）

釜山 韓國 首爾

延伸閱讀

信義區時髦吃貨地圖 韓排隊人氣吐司Standard Bread 5家話題新店整理

想吃要快！蛋黃酥名店「陳耀訓．麵包埠」5月24日起暫停營業

武子靖冠軍吐司的美味秘訣全公開！全聯「藏の吐司」完美複製職人工藝

想吃鼎泰豐卻撲空！全台停業原因曝光 網一面倒狂讚：太猛了

相關新聞

Jisoo也愛吃！韓國Standard Bread插旗A11 5月18日開放網路訂位

韓國人氣排隊名店「Standard Bread」正式宣布來台，將於5月29日進駐台北信義新天地A11 B2F，5月18日開放網路訂位，用餐時間為70分鐘，低消則為每人300元、10歲以上即需符合基本消費。

微風端午檔期推出3.1公斤巨無霸肉粽 萬元有找

一年一度的端午送禮旺季正式開跑，微風集團今年整合旗下BREEZEONLINE微風精品線上與實體通路，推出年度端午禮盒專區，集結五星飯店、米其林名店、人氣餐飲品牌與知名糕點品牌，多款話題粽禮盒一次到位，打造最便利的一站式端午採購體驗。

TTE 旅展前哨戰！六福旅遊集團線上開跑 年度最狂27折起

上半年最大旅展TTE國際觀光博覽會即將開展，搶攻美食聚餐及暑假國旅市場商機，六福旅遊集團（2705）於5月15日中午12:00起至5月27日推出限時線上旅展，集結旗下六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店、六福居公寓式酒店，祭出最低27折的年度超強優惠。

福隆沙雕季5月29日開幕！史瑞克、侏羅紀登場 12歲以下限時免費

2026福隆國際沙雕藝術季將於5月29日在福隆海水浴場正式開幕，今年邁入第19屆，以「環球夏日沙雕派對」為主題，集結超過15位國內外沙雕藝術家，打造逾40座大型主題沙雕作品，結合經典電影IP與海灘風景，為台灣夏季觀光揭開序幕。

長榮航空2026夏季線上旅展開跑 航線最低票價3,073元起

迎接暑假旅遊熱潮，您準備好了嗎！長榮航空2026年「即刻登機 玩轉夏季」限時優惠今日正式開搶！自即日起至5月31日23:59止，凡購買2026年12月31日前從台灣地區出發之指定航線，即享超值優惠票價。

長榮航夏季線上旅展開跑 精選航線票價最低3,073元起

長榮航空2026年「即刻登機 玩轉夏季」限時優惠15日正式開搶，自即日起至5月31日，凡購買2026年12月31日前從台灣地區出發之指定航線，即享超值優惠票價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。