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微風端午檔期推出3.1公斤巨無霸肉粽 萬元有找

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
上海茶樓2026端午頂級霸王東坡方粽家宴組，重達3.1公斤。微風／提供
上海茶樓2026端午頂級霸王東坡方粽家宴組，重達3.1公斤。微風／提供

一年一度的端午送禮旺季正式開跑，微風集團今年整合旗下BREEZEONLINE微風精品線上與實體通路，推出年度端午禮盒專區，集結五星飯店、米其林名店、人氣餐飲品牌與知名糕點品牌，多款話題粽禮盒一次到位，打造最便利的一站式端午採購體驗。

近年消費者越來越重視送禮品質與購物效率，端午節作為年度重要送禮檔期之一，無論企業採購、親友送禮或家庭聚餐需求，都帶動高品質禮盒買氣持續升溫。今年BREEZEONLINE微風精品線上精選多家知名餐飲品牌與人氣名店商品，從經典肉粽到高端海味粽、蔬食粽與冰粽甜點禮盒應有盡有，讓消費者一次購足。

其中，每年熱銷的人氣王「台北晶華酒店經典南北粽禮盒」再度強勢回歸，以香Q糯米搭配肥而不膩的五花肉與豐富餡料，完整呈現南北粽經典風味，是端午送禮首選之一。喜愛豪華海陸風味的消費者，則不能錯過「桃園喜來登酒店雙味海陸粽禮盒」，一次品嚐東坡肉粽與干貝鮮粽雙重享受；而「北投老爺酒店紹興東坡肉粽禮盒」則以紹興酒香與慢火滷製工法，打造濃郁醇厚的經典風味。

BREEZEONLINE微風精品線上也網羅多款人氣餐飲品牌的粽子禮盒，包含「上海茶樓 2026端午限定托特」嚴選濁水溪圓糯米與優質豬肉，遵循正統江浙湖州工藝手工包製。此外，購買此套組還贈獨家設計款的限量保冷托特包，數量有限，送完為止。如果想要體驗奢華端午節可選擇「上海茶樓2026端午頂級霸王東坡方粽家宴組」，以重達3.1公斤的巨無霸方粽結合東坡肉、日本北海道干貝、10 頭鮑魚、金華火腿與鮭魚卵等頂級海陸珍饈，搭配慢火熬製的金華火烔燉雞湯，帶來濃郁醇厚又暖心的極致享受。

此外，連續六年榮獲米其林餐盤推薦的膳馨民間創作料理，今年也推出「麻油鴨肉粽禮盒」，選用台灣在地土番鴨，搭配純正胡麻油與老薑爆香，再以南部粽傳統工法製成，濃郁麻油香氣與Q彈米粒完美融合，展現道地台式古早味。素食者今年同樣能享受豐富端午美味，榮獲米其林綠星肯定的陽明春天推出「麻油薑猴頭菇香菇栗子粽」，以經典猴頭菇、香菇與栗子結合麻油與老薑香氣，打造層次豐富的植物系風味，滿足蔬食族群需求。

端午節 禮盒 微風集團 米其林 微風

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